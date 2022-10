Gerechtigkeitsbrunnen in Solothurn wieder vollständig

Diebstahl Nach Diebstahl beim Gerechtigkeitsbrunnen in der Solothurner Altstadt: Der «Türkische Sultan» und der «Schultheiss» halten wieder etwas in ihren Händen Beim Gerechtigkeitsbrunnen wurden der Krummsäbel und das Zepter wieder angebracht, welche diesen Frühling entwendet wurden. Beide wurden nachgefertigt. Judith Frei Jetzt kommentieren 05.10.2022, 12.25 Uhr

Gerechtigkeitsbrunnen: Zepter und Krummsäbel sind zurück. Fabio Vonarburg

Anfang April muss die Tat passiert sein: Dann wurde der Gerechtigkeitsbrunnen, der an der Ecke Haupt- und Pfisterngasse in der Solothurner Altstadt steht, ausgeraubt. Den genauen Zeitpunkt kennt man nicht, bemerkt wurde der fehlende Krummsäbel in der Hand des «Türkischen Sultans» und das fehlende Zepter des «Schultheiss» erst am 10. April.