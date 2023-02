Die Post geht ab Gassenfasnacht in Solothurn: Eine Stadt feiert friedlich das Leben Ausgelassene Stimmung, originelle Kostüme und Guggenklänge, die das Publikum in Solothurn zum Tanzen bringen: Das war der Fasnachtssamstagabend in der Altstadt. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 19.02.2023, 09.57 Uhr

Es gibt viele aufwendige Kostüme zu bestaunen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Samstagabend, Fasnacht in Solothurn: In der Vorstadt flitzt ein Elch auf dem Velo vorbei, ansonsten ist es eher ruhig am Dornacherplatz, zugegeben zu einer recht frühen Stunde. Doch je mehr man sich dem Platz vor der St.-Ursen-Kathedrale nähert, desto lauter hört man wummernde Bässe und rhythmisches Gedröhn.