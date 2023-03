Kantonsschule Solothurn Fachmaturität Pädagogik

Kantonsschule Solothurn Abschlussfeier mit Vermeer und ChatGPT: 50 junge Frauen und Männer haben nun die Fachmaturität Pädagogik in der Tasche An der Kantonsschule Solothurn fand die Abschlussfeier der Fachmaturität Pädagogik statt. Glücklich und stolz nahmen 50 junge Erwachsene ihr Zeugnis entgegen. Der feierliche Anlass wurde musikalisch begleitet von der schuleigenen Band «Arrive». Jetzt kommentieren 19.03.2023, 15.36 Uhr

Grosse Freude bei allen Absolventinnen und Absolventen bei der Zeugnisübergabe. Bild: Simon von Gunten

Es ist noch nicht lange her, da durften sich die jungen Frauen und Männer bereits für ihren Abschluss der dreijährigen Fachmittelschule in Olten oder Solothurn feiern lassen. Nun haben sie auch den nächsten Meilenstein geschafft und die Abschlussprüfungen zur Fachmaturität Pädagogik bestanden. Die Freude – und teilweise auch die Erleichterung – stand ihnen bei der Abschlussfeier an der Kantonsschule Solothurn ins Gesicht geschrieben.

Mehr Vermeer und weniger ChatGPT

Der für die Fachmaturität zuständige Konrektor Michael Schwaller schlug in seiner Ansprache den Bogen zum holländischen Maler Jan Vermeer: «Vermeer inspiriert uns, Dinge neu zu sehen, in ein neues Licht zu rücken. Ist nicht auch die Schule ein Ort, der neu gedacht, in ein neues Licht gerückt werden könnte?» Er ermutigte die Absolventinnen und Absolventen, die sich mit ihrem Diplom für ein Studium an einer pädagogischen Hochschule qualifiziert haben, dereinst neue Dinge und Wege auszuprobieren.

Ueli Trautweiler, der als Konrektor das Grusswort der Kantonsschule Olten überbrachte, hatte die Lacher auf seiner Seite, als er die Grenzen des mittlerweile allseits bekannten KI-Chatbots ChatGPT vorführte.

Für die musikalische Umrahmung der feierlichen Zeremonie sorgte die sechsköpfige Band «Arrive» unter der Leitung von Andreas Seidt, die das Publikum mit souligen, funkigen, bluesigen und jazzigen Klängen begeisterte. Im Anschluss an die Feierlichkeiten waren die Absolventinnen und Absolventen zusammen mit ihren Gästen und den Lehrpersonen zu einem Apéro eingeladen. (mgt)

Fachmaturität Pädagogik: Die Absolventinnen und Absolventen 2023

BFM22a

Alur Leyla Noëmi, Langendorf; Biberstein Luisa, Deitingen; Buchs Moana, Gunzgen; Buser Maverick, Starrkirch-Will; Castillo Amalia-Sophie, Olten; Dvorak Mark, Olten; Grigo Leon, Solothurn; Kanesswaran Nigaana, Olten; Novakovic Katarina, Zuchwil; Schlosser Alissa, Däniken; Shala Leonita, Gerlafingen; Thomann Alisha, Hägendorf; Ulrich Noemi, Kappel; Urech Dominic, Selzach.

Gruppenbild der Klasse FM22a. Bild: Simon von Gunten

FM22b

Amiet Lea, Selzach; Anderes Jessica Kaylee, Winznau; Baroffio Gianluca, Lüterkofen; Brancato Angélique, Oberdorf; Bürki Shania, Rapperswil; Cicoira Anaïs, Selzach; Fuchs Mélanie, Langendorf; Heimlicher Melia Anna, Lommiswil; Jakob Michelle Anna, Riedholz; Järmann Timon, Riedholz; Kastrati Qerkin, Oensingen; Müller Lars, Schnottwil; Ritz Leonie, Biezwil; Schneeberger Janine, Welschenrohr, Schnyder Salomé, Laupersdorf; Stucki Ellie, Lüterkofen; Supino Gian Marco, Solothurn; Truninger Xenia, Langendorf; von Ballmoos Nadine, Riedholz; Wiget Melia, Laupersdorf.

Gruppenbild der Klasse FM22b. Bild: Simon von Gunten

FM22c

Anday Adiam, Oberbuchsiten; Arifi Valbona, Bellach; Balakumar Pavitha, Trimbach; Ebeoglu Rabia, Oensingen; Flury Lena Maria, Riedholz; Frey Fiona, Däniken; Gallo Sandro, Wangen b. Olten; Graf Jorine, Heinrichswil; Kofmel Klara, Deitingen; Martinotti Lia, Kriegstetten; Otter Chiara Marlis, Balsthal; Sali Sheila, Hägendorf; Schulthess Celine, Fulenbach; Siegenthaler Lynn, Oekingen; Stuber Matthias, Lohn-Ammannsegg; Vurucu Hatice, Schönenwerd.

Gruppenbild der Klasse FM22c. Bild: Simon von Gunten

Die Preisträgerinnen und Preisträger: Klasse FM22a

1. Rang: Schlosser Alissa

2. Rang: Buser Maverick

3. Rang: Biberstein Luisa

Die Absolventinnen und Absolventen 2023: Klasse FM22b

1. Rang: Brancato Angélique

2. Rang: Cicoira Anaïs, Baroffio Gianluca, Amiet Lea

Die Preisträgerinnen und Preisträger: Klasse FM22c

1. Rang: Martinotti Lia

2. Rang: Graf Jorine, Kofmel Klara

Beste Abschlussprüfung

Schlosser Alissa

