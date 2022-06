Die acht wichtigsten Punkte Alles Wissenswerte zum Open Air in Solothurn: Was es kostet, wer auftritt und welcher Teil der Altstadt abgesperrt wird Die Stadt Solothurn organisiert zu ihrem 2000. Geburtstag ein Open Air in der Altstadt. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Event vom 9. bis 11. September. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren Aktualisiert 30.06.2022, 12.56 Uhr

Krokus Sänger Marc Storace während des Snowpenair Festival auf der Kleine Scheidegg im Berner Oberland. Adrien Perritaz / KEYSTONE (6. April 2019)

Zweimal musste es verschoben werden, nun könnte es tatsächlich klappen. Die Rede ist vom Open Air auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale anlässlich des 2000. Geburtstags der Stadt Solothurn. Der Vorfreude auf das Wochenende vom 9. bis 11. September kann man freien Lauf lassen, jetzt, wo die meisten Infos feststehen.

Zwei grosse Headliner werden am Open Air auftreten. Einer davon ist Krokus – wie könnte es anders sein. Die Solothurner Hardrockband, die international den Durchbruch schaffte, wird am Samstagabend auf der Bühne der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale auftreten. Im Jahr 2020, als das Open Air eigentlich geplant gewesen wäre, hätte die Band ihr 45-Jahre-Jubiläum feiern können. «Nun sind halt schon 47 Jahre seit dem ersten Konzert als Vorband von Nella Martinetti vergangen», schreibt das OK in der Medienmitteilung.

Das Konzert der Band mit Marc Storace, Chris von Rohr, Fernando von Arb, Marc Kohler, Mandy Meyer und Flavio Mezzodi beginnt am Samstag, 10. September, um 21 Uhr. Das OK ist überzeugt: «Sie werden Solothurn kräftig rocken und zeigen, warum sich die Band weltweit einen Namen gemacht hat.»

Krokus spielt auf der Treppe vor der St. Ursenkathedrale. Ueli Frey

Noch nicht bekannt ist, wer am Freitagabend, 9. September, auftritt. Auf Wunsch der Band kommuniziert die Stadt dies erst Anfang August. Für den durchschnittlichen Musikkenner ist es allerdings nicht allzu schwer, herauszufinden, wer dann noch auftritt. Vor einigen Tagen wurde eine Illustration in den sozialen Medien gepostet, dank der man dies erraten kann: Auf Krokus wies etwa die Blume im Vordergrund hin. Zu sehen ist auch noch ein Ochse ...

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des regionalen Kulturschaffens und soll der ganzen Familie Unterhaltung in verschiedenen Stilrichtungen bieten. Aufgeteilt ist der Sonntag in vier Blöcke:

10 bis 11 Uhr: Die Bühne wird für einen ökumenischen Gottesdienst genutzt, musikalisch begleitet von der Bläsergruppe Quintetto Inflagranti. Bei schlechter Witterung wird die Feier in die Kathedrale verlegt.

Die Bühne wird für einen ökumenischen Gottesdienst genutzt, musikalisch begleitet von der Bläsergruppe Quintetto Inflagranti. Bei schlechter Witterung wird die Feier in die Kathedrale verlegt. 12 bis 14 Uhr: Was in dieser Zeit zu hören und sehen ist, bezeichnet das OK als «Solothurner Kleinkunst-Eintopf für Feinschmecker». Simu Fankhauser weckt seinen Waldkobold Pumpelpitz auf und mit der Tanzschule Balladyum kommt wirblige Bewegung auf die Bühne. Weiter spielt Mario Ursprung das Solothurner Lied in verschiedenen Varianten auf dem Klavier, Simon Chen analysiert witzig die Eigenheiten des Solothurner Dialekts und das Vokalquartetts La Lausch tritt ebenso auf wie der Tambourenverein .

Was in dieser Zeit zu hören und sehen ist, bezeichnet das OK als «Solothurner Kleinkunst-Eintopf für Feinschmecker». weckt seinen Waldkobold Pumpelpitz auf und mit der kommt wirblige Bewegung auf die Bühne. Weiter spielt das Solothurner Lied in verschiedenen Varianten auf dem Klavier, analysiert witzig die Eigenheiten des Solothurner Dialekts und das Vokalquartetts tritt ebenso auf wie der . 15 bis 16 Uhr: Die Solothurnerin Tanja Baumberger macht mit ihrer Formation Fe-M@il seit 22 Jahren immer auch ein bisschen Theater und erzählt Geschichten. Dazu spielen David Jegge am Bass und Martin Zangerl haut als musikalischer Leiter in die Tasten.

Die Solothurnerin macht mit ihrer Formation Fe-M@il seit 22 Jahren immer auch ein bisschen Theater und erzählt Geschichten. Dazu spielen David Jegge am Bass und Martin Zangerl haut als musikalischer Leiter in die Tasten. 17 bis 18 Uhr: Zum Abschluss steht der Solothurner J.J. Flueck mit Freunden auf der Bühne der St.-Ursen-Kathedrale und «serviert einen wahren Groove-Cocktail».

Der Sonntag ist gratis und das Gelände frei zugänglich. Anders sieht es am Freitag- und Samstagabend aus. Hier kostet ein Ticket je 11 Franken, man erhält dafür aber je zwei Getränkebons à 5 Franken.

Die Tickets für Samstagabend, sprich für das Konzert von Krokus, wurden am Mittwochmorgen, 29. Juni zum Verkauf freigegeben. Innert Kürze waren sämtliche 5200 Tickets ausverkauft.

«Das Organisationskomitee entschuldigt sich bei allen, die aufgrund der immensen Nachfrage leer ausgegangen sind», so das OK nach dem Turbo-Ausverkauf. Diejenige, die keine Tickets ergattern konnten, werden auf das kostenlose und frei zugängliche Programm vom Sonntag, 11. September, verwiesen – sowie das Konzert vom Freitagabend, 9. September.

Die Tickets für den Freitagabend kommt Anfang August in den Verkauf, sobald die Band des Abends kommuniziert wurde. Eine Person kann maximal vier Tickets beziehen. Zu finden auf der Website www.openair-solothurn.ch .

Die Bühne wird auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale aufgebaut. Zudem wird auf dem Marktplatz eine LED-Wand aufgestellt, auf der live übertragen wird, wenn etwa Krokus die Altstadt rockt. Es gibt drei Eingänge zum Gelände: Einer in der Gurzelngasse beim Manor, einer in der Hauptgasse und ein dritter befindet sich in der Rathausgasse auf Höhe des Rathauses. Geplant sind vier WC-Anlagen, mehrere Ess- und Getränkestände sowie eine Rollstuhltribüne mit freier Sicht auf die Bühne.

Aus Sicherheitsgründen dürfen sich am Freitag- wie auch am Samstagabend nicht mehr als 5200 Personen auf dem Festgelände befinden. Welcher Bereich der Altstadt abgesperrt wird, sieht man auf dem Geländeplan.

Situationsplan: zvg

Sowohl am Freitag wie auch am Samstag ist das Gelände bis um 18.30 Uhr frei zugänglich. Heisst: Auch der Samstagsmarkt findet wie gewohnt statt. Nach Konzertende um 23 Uhr ist jeweils die ganze Altstadt wieder offen.

«Ganz ohne Einschränkungen werden diese drei Tage aber für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Restaurants im Festperimeter nicht über die Bühne gehen», betont das OK. Am Freitag- und Samstagabend ist der Zugang zu den betroffenen Liegenschaften nur mit einer Zutrittsgenehmigung möglich. Betroffen sind rund 250 Personen.

«Die Stadt ist sich bewusst, dass ein solcher Grossanlass nicht bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Altstadt auf die gleich grosse Begeisterung stösst, hofft aber auf deren Verständnis, dass es an einem 2000. Geburtstag auch einmal laut werden darf», heisst es in der Mitteilung. Fragen im Vorfeld können per E-Mail (info@openair-solothurn.ch) an das Organisationskomitee gerichtet werden.

Zwei Restaurants, die an diesen Abenden offen haben, befinden sich innerhalb des Festgeländes. Dies sind das «La Couronne» sowie die Brasserie Fédérale, wie Stadtschreiber Hansjörg Boll mitteilt. Mit diesen wurde vereinbart, dass sie der Stadt die Zahl der Tickets mitteilen können, die sie für ihre essenden Gäste benötigen.

