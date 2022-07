So ist das Online-Wörterbuch berndeutsch.ch entstanden

Dialekt Von der Bieridee zur kompetenten Plattform: Solothurner Mitinitiant des Berndeutsch-Onlinewörterbuchs erklärt, wie es entstanden ist Der Solothurner Stephan Burkard hat als Übersetzungshilfe für seine Aargauer und Zürcher Arbeitskollegen ein Berndeutsch-Onlinewörterbuch entwickelt. Das Wörterbuch hat sich zur Institution gemausert. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 07.07.2022, 16.00 Uhr

Stephan Burkard ist der einzige Solothurner im Team von Berndeutsch.ch. Bruno Kissling

«Es Totemügerli – es bärndütsches Gschichtli» von Franz Hohler gehört zum Schweizer Kulturgut. Das Besondere an dieser Geschichte: Der Text besteht aus erfundenen Worten, die sich aber an den Berner Dialekt und die Berner Sprachweise anlehnen.

Echte Berner Worte – und zwar en masse – sind auf der Website berndeutsch.ch zu finden. 8500 Wörter sind dort aktuell aufgelistet. Monatlich greifen bis zu 23'000 Nutzer auf die Seite zu. Konnte man früher über eine Maske neue Worte der Liste hinzufügen, so wurde diese Eingabemöglichkeit vorläufig gestoppt: «Wir wurden überrannt», erzählt Stephan Burkard, der Initiant dieser Wörtersammlung ist. Das Spezielle: Er ist der einzige Solothurner im Team.

Hinter dieser inzwischen beliebten Website steht eine Bieridee. Stephan Burkard war Ende der 1990er-Jahre für eine Aargauer Firma als Software-Entwickler im Rahmen eines Projektes in Thun tätig. Dabei kam es zu lustigen Situationen – denn die Aargauer und Zürcher Arbeitskollegen bekundeten Mühe mit dem Berner Oberländer Dialekt. «Und da hatte ich die Idee, mit meinen Berner Kollegen ein Online-Berndeutsch-Wörterbuch zu kreieren», erzählt Burkard.

Von Anfang an ein grosser Erfolg

Gestartet wurde unter der Adresse gwungerhung.ch mit ein paar Dutzend Begriffen. Dazu gab es eine Eingabemaske zur Erfassung neuer Worte. Die Seite wurde zu einem Selbstläufer: Es gab Zeiten, da wurden pro Woche bis zu 100 neue Wörter in der Datenbank erfasst. Diese mussten zuerst von Burkard geprüft und freigeschaltet werden. «Der Aufwand wuchs und wuchs», erinnert sich der heute 48-Jährige rückblickend. Alleine konnte er diese Seite nicht mehr stemmen.

Stephan Burkard war Ende der 1990er-Jahre für eine Aargauer Firma im Rahmen eines Projektes in Thun tätig. Dort entstand die Idee für die Website. Bruno Kissling

So suchte er sich nicht nur Unterstützung von Berndeutsch-Expertinnen und -Experten, sondern auch der Name der Website wurde benutzerfreundlicher gemacht und so entstand berndeutsch.ch. Seit 2007 hat er nun ein Team rund um sich, welches die Website inhaltlich betreut – und zwar zu 100 Prozent auf ehrenamtlicher Basis. Er selber kümmert sich noch um die technischen und administrativen Belange.

Nur geläufige Wörter werden aufgenommen

Allzu extreme Worte werden nicht in die Liste aufgenommen – man konzentriere sich auf das «Durchschnitts-Berndeutsch». So sind zum Beispiel Begriffe aus dem «Matte-Änglisch» nur vereinzelt zu finden. Und auch das Seisler-Deutsch kommt nur dann auf die Liste, wenn der Begriff in Bern einigermassen geläufig ist.

Burkard ist es bewusst, dass es manchmal spannend wäre, wenn man auch die genaue Herkunft der Wörter auf der Liste ausweisen könnte: «Aber da wird es für uns zu kompliziert – zumal die Sprachregionen ja immer mehr vermischt werden.» Was man hingegen gerne anbieten würde, wäre eine Audiodatei zu den Begriffen: «Es wäre cool, wenn derjenige, der das Wort eingibt, gleichzeitig dieses auch mittels Spracheingabe aufnehmen könnte.»

Aber für solche Ausbaupläne fehlt aktuell die Zeit. Doch auch wenn die Website eher einfach gehalten sei, sei sie zu einem Wegweiser für die berndeutsche Sprache geworden. So werde man regelmässig von Firmen konsultiert, die Werbesprüche in Berndeutsch verfassen wollen. Auch Mundartveranstalter, -foren sowie Auslandschweizer, die auf der Suche nach ihren sprachlichen Wurzeln sind, nehmen immer mal wieder mit Burkard Kontakt auf:

«Dass wir als kompetente Berndeutsch-Institution wahrgenommen werden, ist der Verdienst des Teams, welches Anfragen und das Wörterbuch gewissenhaft und engagiert bewirtschaftet.»

Burkard selber mag aus der grossen Liste der Wörter vor allem die kurzen und praktischen. Wie zum Beispiel «aube» oder «gäng». Und aus der Auswahl der etwas spektakuläreren Wörter pickt er «Taascheliwurggete» heraus: «Das ist ein eher spöttischer Begriff für eine Tanzveranstaltung in einem kleinen Dorf. Wenn man das Wort genau anschaut und auseinandernimmt, ist das doch eine sehr bildhafte Umschreibung für so einen Anlass.»

