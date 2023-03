Solothurner Stadtbummel: Über den Solothurner Ladenmix

Stadtbummel Solothurn Der Neid der Zürcher Eva Berger Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Das Warenhaus gibt es in Solothurn noch. An der Zürcher Bahnhofstrasse gibt’s den Manor nicht mehr. Bild:Hanspeter Bärtschi

Es gibt ja nicht wenige, die beim Manor immer noch vom «Nordmann» reden, ich eingeschlossen. Das kommt auch 30 Jahre nach der Umbenennung automatisch über die Lippen, wobei der alte Name inzwischen nostalgisch anmutet. Er hat den Duft von damals, als es in der Hauptgasse unten auch noch den «Hirsig» gab, der Abendverkauf nicht scheintot war und man am Donnerstagabend eben vor dem Nordmann herumgestanden ist.

Egal, wie er heisst, der Laden ist geblieben, immerhin. Da haben es die Zürcher schlechter. Ihr wichtigstes Warenhaus an der Bahnhofstrasse verschwindet. Arme Grossstädter, es ist noch nicht lange her, da war das Lädelisterben ein Problem der Randregionen. Doch jetzt, da man ihnen den Jelmoli schliesst, beneiden sie uns um den «Cherzejeger».

Nach der Hiobsbotschaft ist der «Sonntags-Blick» in einer doppelseitigen Reportage der Frage nachgegangen, warum denn Solothurn von der Gentrifizierung verschont bleibe. Die Stadt trotze dem Trend, hier behaupteten sich die Traditionsgeschäfte noch gegen die grossen Ketten, frohlockten die Journalisten.

Sie kamen zum Schluss, dass den Leuten ihre Stadt eben noch am Herzen liege, das tue Solothurn gut. Dabei haben wir auf längst nicht alles einen Einfluss, was den Ort offenbar lebenswert macht. Die exakt ideale Grösse ist Zufall, der günstige Eigentümermix ein Glück. Die relativ tiefen Mieten wären eigentlich sogar ein Zeichen mangelnder Standortattraktivität.

Und doch ist der Neid natürlich berechtigt. Wir mögen die schönen Dinge und haben dafür die richtigen Läden, das hat der «Sonntags-Blick» erkannt. Für Tapeten, Vorhänge und Kerzen scheint es tatsächlich unerschöpflich Kundschaft zu geben, fällt auch der Stadtbummlerin derzeit auf. In der hinteren Gasse hat neulich ein weiteres Einrichtungsgeschäft eröffnet. Und der Ziegler Teppich expandiert, er wird in der westlichen Hauptgasse jetzt sogar mehrstöckig.

Wir können es vor den Zürchern verschweigen, aber in einem zweiten Ballenberg wohnen wir trotzdem nicht. Schwarze Löcher statt bunter Schaufenster findet man auch hier in jeder Gasse, da muss man gar nicht so gründlich suchen. Nicht alle schmerzen gleich stark wie etwa die ausgeräumte «Wirthen». Manche wecken sogar Hoffnung auf wieder etwas mehr Branchendurchmischung – Nostalgie hin oder her.

