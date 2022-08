Umstrittene Idee: Solaranlagen in der Solothurner Altstadt

Denkmalschutz Energieknappheit und Klimawandel: Müssten jetzt Solaranlagen auf die Dächer in der Solothurner Altstadt? Der Strom könnte knapp werden. Und im Zuge der Energiewende will man weg von Gasheizungen, die in der Solothurner Altstadt weitverbreitet sind. Der Direktor der Regio Energie schlägt deshalb den Bau von Solaranlagen auf Altstadtdächern vor – und löst Diskussionen aus. Judith Frei Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Aussicht vom Turm der St.-Ursen-Kathedrale auf die Dächer der Altstadt. Hanspeter Bärtschi

Für den Direktor der Regio Energie Solothurn, Marcel Rindlisbacher, ist es klar: Damit man in der Solothurner Altstadt von den fossilen Energieträgern wegkommt, muss Fotovoltaik Teil der Lösung sein. Im Klartext: Solaranlagen sollte man in Zukunft auch auf den Dächern der Altstadt installieren können.

In Liestal wurde Rindlisbachers Vision schon umgesetzt: Mitten in der Altstadt wurden auf einem grossflächigen Dach des «Stabhofs» Solarziegel verbaut. In Anbetracht der Klimaerwärmung und Energieknappheit sei es eine Selbstverständlichkeit, eine Fotovoltaikanlage zu montieren, sagte der Verwaltungsratsratspräsident der Gebäudeeigentümerin gegenüber der «Basellandschaftlichen Zeitung».

Der kantonale Denkmalpfleger, Stefan Blank, beobachtet diese Debatte kritisch. Seine Aufgabe ist es, zu beurteilen, ob Kultur- und Naturdenkmäler von kantonaler oder nationaler Bedeutung durch Solaranlagen «nicht wesentlich beeinträchtigt» werden, so schreibt es das Raumplanungsgesetz vor. Die Baugesuche, die ein Gebäude betreffen, das unter kantonalem Schutz steht, landen auf seinem Tisch.

Bis heute habe er noch kein Gesuch beurteilen müssen, das eine Solaranlage auf dem Dach eines Altstadtgebäudes vorsehe. Es habe schon mündlich Vorabklärungen gegeben, bei diesen Gesprächen habe er stets gesagt, dass ein solches Ansinnen in der Altstadt aus denkmalpflegerischer Sicht nicht bewilligungsfähig sei. «Eine Solaranlage würde das Schutzobjekt und das Ensemble der Altstadt wesentlich beeinträchtigen», davon ist Blank überzeugt.

Kantonaler Denkmalpfleger Stefan Blank. Hanspeter Bärtschi

Blank betont, dass die Denkmalpflege natürlich die Ziele des Klimaschutzes unterstütze, aber:

«Diese werden nicht auf den Dächern der Altstadthäuser erreicht, die aufgrund ihrer Kleinstruktur kaum geeignete Flächen für Solaranlagen bieten.»

Die Altstadt sei in der Gesamtbetrachtung sehr energieeffizient, davon ist Blank überzeugt: «Die Häuser werden seit Jahrhunderten gebraucht, sind dicht aneinandergebaut und besitzen aufgrund ihrer langen Lebensdauer eine gute Energiebilanz.»

Auch müsse man in der Debatte um die Ziele der Klimastrategie 2050 nicht nur über den Einsatz von erneuerbarer Energie sprechen, sondern auch über den steigenden Energie- und Ressourcenverbrauch.

Blick mit der Drohne auf die Stabhof-Baustelle in der Liestaler Altstadt. Das Dach besteht aus Solarziegel. Benjamin Wieland

Weiter sagt der Denkmalschützer: «Es ist auch zu berücksichtigen, dass der Anteil der denkmalgeschützten Gebäude nur wenige Prozent des gesamten Baubestandes ausmacht. Aber noch immer gibt es bei Neubauten keine Pflicht für Solaranlagen, und noch immer sind viele grossflächige Industriebauten ohne Gewinnung von Sonnenenergie.» Sein Fazit:

«Umso unverständlicher ist aus Sicht der Denkmalpflege die Forderung nach Solaranlagen ausgerechnet auf den wenigen Schutzobjekten und im Altstadtbereich.»

Grosse Skepsis bei der Altstadtkommission

Nicht nur die kantonale Denkmalpflege, sondern auch die städtische Kommission für Altstadt- und Denkmalfragen ist bei der Bewilligung von Baugesuchen involviert. Sie prüfen Gesuche, die Gebäude betreffen, die nicht unter kantonalem Schutz stehen.

«Der Schutz der Gebäude geht vor energiepolitischen Überlegungen», erklärt Kommissionspräsident Pius Flury. Er betont, dass die Solothurner Altstadt im Bundesinventar über die schützenswerten Ortsbilder der Schweiz als Ortsbild von nationaler Bedeutung mit dem Erhaltungsziel A klassifiziert sei.

Pius Flury ist Präsident der Altstadtkommission. Bastian Heiniger (2015)

Wie die kantonale Denkmalpflege hat auch die Kommission für Altstadt- und Denkmalfragen in den letzten Jahren keine Gesuche für Anlagen in der Altstadt bearbeitet. Ob man solche Gesuche bewilligen würde, das kann der Präsident nicht im Voraus beurteilen. «Eine Praxis dazu besteht nicht. Eine Lösung mit Solarziegeln wäre im Einzelfall zu prüfen», erklärt Flury weiter. Eine Grundsatzdiskussion zu diesem Thema sei in der Kommission noch nicht geführt worden.

Klar sei: «Solaranlagen in der Altstadt sind nicht grundsätzlich verboten. Sie sind bewilligungspflichtig und müssen sich nach den Erhaltungsgrundsätzen des national geschützten Ortsbildes sowie den Besonderheiten des Einzelobjektes richten.»

Das Gebäude in der Liestaler Innenstadt will er nicht mit der Solothurner Altstadt vergleichen: «Das Objekt ‹Stabhof› scheint ein Gebäude neueren Datums zu sein und ist nicht vergleichbar mit der Bebauungsstruktur der Solothurner Altstadt.»

Die Dächer müssen geprüft werden

Die Genossenschaft Optima Solar Solothurn baut und betreibt schon seit über zehn Jahren Solaranlagen, wie beispielsweise die Anlage auf dem Freibad Solothurn. Die Anlagen bringen sie ausschliesslich auf grossflächigen Dächern an. Trotzdem sagt die Co-Präsidentin der Genossenschaft, Lucia Grüter: «Die Dächer in der Altstadt sollten für Fotovoltaik in Betracht gezogen werden.»

Man solle nicht, ohne zu prüfen, ob die Dächer geeignet sind, diesen Vorschlag verwerfen. Klar seien die Dächer in der Altstadt kleiner und je nachdem komplizierter zu bebauen als die von Industriegebäuden, die Wirtschaftlichkeit daher weniger gross. Sie könne sich aber vorstellen, dass für den Eigenbedarf solche Dächer durchaus in Frage kommen könnten. Bei den steigenden Energiepreisen könne sich eine solche Anlage in Zukunft rentieren.

Grüter würde es begrüssen, wenn man insbesondere bei zukünftigen Dachsanierungen die Situation analysieren würde. Über das Ortsbild macht sie sich keine Sorgen: «Es gibt heute auch ästhetisch sehr ansprechende Lösungen, die ins Dach integriert werden, auch farblich sind diese schön und dezent.»

Das Bundesamt für Energie hat für alle Gebäude in der Schweiz ausgerechnet, wie gut ein Dach für die Nutzung von Solarenergie geeignet ist. Dafür wird der Sonnengang über das Jahr simuliert und die auftreffende Sonnenstrahlung berechnet. Je nach Neigung, Fläche oder Beschattung ergibt sich der mögliche Betrag.

Das Potenzial ist in fünf Kategorien aufgeteilt: Blau für geringe Eignung, Gelb für mittlere Eignung, Orange für gute Eignung, Dunkelorange für sehr gute Eignung und dunkelrot bei Top-Eignung. Auf der Karte ist die Eignung der Dächer in der Solothurner Altstadt zu sehen.

Zum Beispiel ist demnach die Westseite des Dachs der Jesuitenkirche dunkelorange, also sehr gut geeignet. Auf dieser Dachfläche von knapp 500 Quadratmetern könnten bis zu 81'200 kWh Solarstrom pro Jahr erzeugt werden (der typische Verbrauch eines Vier-Personen-Haushalts beträgt 3’500 kWh/Jahr).

