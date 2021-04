Denise Wyss Pfarrerin in Solothurn: «Wir sind nicht nur auf dieser Welt zum Feiern, sondern auch um zu lernen» Die Christkatholische Pfarrerin Denise Wyss über Ostern, den Tod und was Jesus über die Pandemie gesagt hätte. Judith Frei 03.04.2021, 05.00 Uhr

Denise Wyss ist Pfarrerin in Solothurn. Sarah Ley

Denise Wyss ist in Derendingen aufgewachsen und seit Ende letzten Jahres Christkatholische Pfarrerin in Solothurn. Pandemiebedingt konnte sie noch nicht offiziell eingesetzt werden, dies wird am 18. April geschehen. Das Gespräch fand via Zoom statt.

Sie haben die Stelle in Solothurn am ersten Advent angetreten. Konnten Sie trotz der Pandemie Kontakte mit der Gemeinde knüpfen?

Denise Wyss: Ich konnte schon in der Gemeinde im Baselbiet, wo ich vorher Pfarrerin war, Pandemieerfahrung sammeln. Es ist schon speziell, eine Gemeinde unter diesen Bedingungen kennenzulernen. Man begegnet sich nur mit Maske, man kann niemanden die Hand geben.

Jetzt feiern Sie zum ersten Mal Ostern in ihrer Gemeinde. Wie fühlen sie sich?

Ich kenne die Gemeinde jetzt schon seit vier intensiven Monaten. Ich freue mich sehr, dass wir überhaupt feiern können, im Vergleich zu letztem Jahr. Natürlich haben wir Einschränkungen und so wird es nicht ganz das Gleiche sein wie sonst, aber ich bin dankbar, kann Ostern dieses Jahr in der Kirche stattfinden.

Was bedeutet Ostern für sie?

Es ist das höchste Fest im Kirchenjahr und für die Christenheit. Im christlichen Glauben schaut man dem Leiden bewusst ins Auge und versucht es nicht einfach zu verdrängen. Das Christentum ist nicht ein kitschiger Glaube, bei dem man versucht alles schön zu reden und nur das Positive zu sehen. Das war auch schon der Weg der Jünger: Sie haben Erschütterungen erlebt, als Jesus verhaftet und hingerichtet wurde.

Was hat das mit uns heute zu tun?

Dieser Weg ist auch der Weg von allen Menschen: Wir wissen, es gibt das Dunkle, und das Leiden. Damit befassen wir uns. Auch ich persönlich. Diese Auseinandersetzung macht einen stark, das zieht einen nicht runter. Ostern zeigt uns, dass es nicht einfach bei der Auseinandersetzung mit dem Dunklen bleibt. Wir haben als Antipol auch das Vertrauen und die Erfahrung der Auferstehung.

Was ist die Erfahrung der Auferstehung?

Es ist die Erfahrung, dass durch das Vertrauen und auch durch die bedingungslose Liebe, die Jesus verkörpert, wir einerseits durch eine Krise – eine schlimme Erfahrung – getragen werden können. Und andererseits, dass wir auch Impulse und Kraft haben, schwierige Situationen bewältigen zu können. Dieser Prozess ist auch ein Glaubensprozess.

Kann man das auf die aktuelle Corona-Krise übertragen?

Ja, ich habe das persönlich deutlich bemerkt. Gerade am Anfang der Krise, als man nicht wusste, was auf uns zukommt. In dieser Phase habe ich schon realisiert, dass durch meine innere Gottverbundenheit dem gelassen… (zögert)... vielleicht ist gelassen nicht das richtige Wort. Ich konnte dem Ungewissen zuversichtlich entgegenschauen.

Wie haben die Leute in ihrer Gemeinde reagiert?

Für uns ist diese globale Krise eine völlig neue Erfahrung. Für viele Leute ist die Kirche und der Glauben wieder wichtig geworden. Es ist ein Ort, der diesen Krisen standhält. Die Kirche ist eine Hoffnungsgemeinschaft, eine Gemeinschaft, die dem standhält: Wir bleiben eine Gemeinschaft, egal was passiert Leiden und Tod sind Themen, die heute durch die Pandemie wieder vordergründig sind.

Was können wir von Ostern lernen?

An Ostern feiern wir die Überwindung vom Tod in Christus. Nach dem Tod am Kreuz hat es für die Leute, die Jesus begleitet haben, einen unglaublichen Kräfteschub gegeben. Er ist vielen erschienen. Einigen auch nur auditiv, wie beispielsweise Paulus. Es hat so einen unheimlichen Schub ausgelöst, dass die christliche Hoffnung oder die frohe Botschaft, sich wie ein Virus über die ganze Welt verbreitet hat. Wir können auch solche Erfahrungen machen.

Was meinen sie damit?

Glauben gibt es für mich nicht ohne Erfahrung. Man kann nicht einfach etwas glauben, das geschrieben steht, ohne dass man das auch innerlich nachvollziehen kann. Wir können uns in der ganzen Passionsgeschichte und Ostergeschichte wiederfinden. In den Jüngern, die sich durch die Worte Jesus berühren lassen, die geheilt worden sind, die Hoffnung geschöpft haben, die bemerkt haben, es wird einem vergeben und ich kann anderen vergeben. Und auch die Enttäuschung, es bricht alles zusammen. Jetzt stirbt jemand. Bei dieser Enttäuschung kommt dann die Frage auf: Wo ist Gott?

Können Sie das beantworten?

Sich mit der Frage auseinanderzusetzen ist eine spirituelle Aufgabe für unser Leben in dieser Welt. Wir sind offenbar nicht nur auf dieser Welt zum Feiern, sondern auch um etwas zu lernen. Wenn wir das bewusst annehmen, können wir innerlich auch zur Auferstehung kommen. Zur Erfahrung kommen, wir halten auch etwas durch, es gibt irgendwo einen Sinn.

Was ist dieser Sinn?

Wir können nicht sagen, was der Sinn ist. Aber ich gehe davon aus, dass alles einen Sinn hat. Und wenn ich das vertrauensvoll annehme - was immer es auch ist - dann komme ich wieder einen Schritt weiter.

Was würde Jesus zu dieser Pandemie sagen?

(lacht) Er hätte sicher wieder einen coolen Spruch auf Lager. Aber ich mag mir nicht anmassen, hier ein Beispiel zu bringen. Was ich persönlich denke: Die Pandemie ist ein Spiegel. So ein kleiner Organismus schafft es, eine ganze Welt in Bann zu halten. Wir werden durch ihn auf unsere Plätze verwiesen. Vielleicht würde Jesus sagen, dass es genau so mit der Liebe wäre. Auch die Liebe würde wie ein Lauffeuer um die Welt gehen.

Welche Tradition oder Ritual finden sie an Ostern am Schönsten?

Für mich ist der Gottesdienst von der Osternacht immer das Highlight des Kirchenjahrs. Es ist eine archaische Feier, man hat alle Elemente: Feuer, Licht, Wasser, Luft und Erde. Ich betrete die dunkle Kirche mit der brennenden Osterkerze, die am Osterfeuer angezündet wurde. Dann folgt das Exsultet - das Osterlob, in dem Christus als das Licht der Welt gepriesen wird. Es gibt einem ein Zusammengehörigkeitsgefühl: Wir sind alle auf dem gleichen Weg zum Licht, alle gehören zu einer grossen Familie und die individuellen Grenzen sind aufgehoben.

Kann diese Feier trotz Pandemie wie gewohnt stattfinden?

Es wird viel gesungen, dieses Jahr müssen wir uns aber einschränken, Ich singe die Liturgie nur mit zwei Kantoren, die Gemeinde darf nicht singen. Ich freue mich wirklich, dass wir das dieses Jahr trotz Einschränkung feiern dürfen. Eine Kirchgemeinde lebt von gemeinschaftlichen Erlebnissen, dass man die Auferstehung auch zusammen feiern kann.