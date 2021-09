Dampfboot-Parade Oldtimer-Boote lockten in Solothurn Gross und Klein an die Aare Zum ersten Mal glitten die Dampfboote in einer Parade durch Solothurn. Ein Highlight war dabei, dass eine mit dampfbetriebenen Orgel das Solothurner Lied pfiff. Nadine Schmid 13.09.2021, 05.00 Uhr

Die Vulcania pfeift das Solothurner Lied. Hans Peter Schläfli

Beide Seiten des Aareufers und die Fussgänger- und Velobrücke bei der Dreibeinskreuzkappelle sind am Samstagnachmittag voller Menschen. Jung und Alt will es sich nicht entgehen lassen, wenn zum ersten Mal die Oldtimer-Dampfboote auf der Aare durch Solothurn fahren. Immer wieder werden Handys gezückt, um die dampfenden Boote auf einem Foto oder Video festzuhalten.

Die Dampfboot-Parade begeisterte: Die Zuschauerinnen und Zuschauer freuten sich und staunten zugleich über die kleinen individuell eingerichteten Boote, die vom Pier 11 bis zum Krummturm ihre Runden drehten. Neben dem Ufer und der Brücke konnte man mit etwas Glück die Boote durch das Öufi-Boot aus nächster Nähe betrachten, sofern man sich angemeldet hatte. Rund um den Pier 11 erhielten die Anwesenden zudem die Möglichkeit, sich zu verköstigen. Nach und vor dem Anlass konnte man die Dampfboote beim Hafen besichtigen.

Die Dampfschiffe zirkulieren auf der Aare. Hans Peter Schläfli

Jedes Boot hat eine eigene Geschichte

Jedes Boot hatte seine eigene, spezielle Geschichte. Diese erzählte Moderator Ernst Wettstein bei der Dreibeinskreuz-Fussgängerbrücke durch Lautsprecher. So erfuhr man beispielsweise, dass das Boot mit dem Namen «Liberty Belle» der kleinste Raddampfer der Schweiz ist und ursprünglich aus England stammte. Das Boot Minette aus dem Kanton Zürich ging 1895 zum ersten Mal als Fischerboot aufs Wasser, bevor es umfunktioniert wurde. Mit Vaporosa und St.Urs waren auch zwei Solothurner Dampfboote auf der Aare. St.Urs ist dabei das älteste dokumentierte Dampfboot der Schweiz. Es wurde 1889 für den Einsatz auf der Aare von einer Hamburger Werft gebaut.

Als ein Höhepunkt der Parade erklang vom Wasser her plötzlich das Solothurner Lied, was nicht vorgesehen war. Angestimmt hatte das Lied die sogenannte Calliope, eine ins Boot Vulcania eingebaute, mit Dampf betriebene Orgel. Auf den Touren auf der Aare pfiff die Vulcania danach noch weitere bekannte Lieder.

Auch Organisatoren begeistert

In der Schweiz gibt es rund 45 mit Dampf betriebene Boote. Meistens sind diese auf dem Genfer und Vierwaldstättersee anzutreffen. Ursprünglich hätte der Anlass bereits letztes Jahr über die Bühne gehen sollen. Wegen der Coronapandemie wurde er aber verschoben.

Insgesamt zehn Dampfboote waren am Samstag auf der Aare. Die meisten von ihnen reisten über Wasser vom Murtensee an. Eigentlich hätten es elf Boote sein sollen, jedoch erlitt ein Boot auf dem Weg einen Schaden. Und beinahe wäre auch die Vulcania auf dem Weg nach Solothurn ausgefallen. «Eine Holzlatte hat angefangen, zu brennen. Das Feuer wurde jedoch zum Glück schnell entdeckt», erklärt Peter Lukas Meier, der Präsident des Vereins Schiffaare, der den Anlass zusammen mit dem Verein Schweizer Dampfbootfreunde organisiert hat. Meier sprüht nach dem Anlass vor Freude. «Es ist einfach herrlich: So viele strahlende Gesichter. Es sind viel mehr Leute gekommen als erwartet. Und auch das Wetter war perfekt.»

Man hätte mit diesem Anlass etwas fürs Gemüt machen wollen und das sei gelungen. Eigentlich war angedacht gewesen, die Parade direkt im Herzen von Solothurn durchzuführen. «Aber das konnten wir nicht, weil die Schornsteine der Boote nicht unter allen Brücken durchgepasst hätten.» Die jetzige Strecke sei jedoch ein Glücksgriff. So hätten viel mehr Leute sich den Anlass ansehen können. Eine zweite Ausgabe kann Meier sich zudem gut vorstellen: «Es wäre schön, wenn wir so in fünf Jahren wieder eine solche Parade in Solothurn erleben dürfen.»