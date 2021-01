Coronavirus Solothurner Tanzschaffende wollen nicht «tanzlos» aufgeben — in einem Video zeigen sie die Vielfalt der Szene Die Coronapandemie hat auch die Tanzindustrie fest im Griff. Seit dem 11. Dezember befindet sich diese erneut im Stillstand. Tanzschulen mussten ein weiteres Mal ihre Türen schliessen. Nun wollen Solothurner Tanzschaffende mit einem Video eine Botschaft senden. 26.01.2021, 15.55 Uhr

Was man im ersten Lockdown noch als gegeben hinnahm, werde immer mehr zur Existenzgefährdung, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Doch für Solothurner Tanzschaffende sei klar: Sie wollen nicht «tanzlos» aufgeben. In einem Tanzvideo zeigen sie die Vielfalt der Solothurner Tanzszene mit der Message: «Wir sind wichtige soziale und kulturelle Akteure und wünschen uns auch als solche finanziell und politisch anerkennt zu werden».