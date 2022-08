Der Teich im Solothurner Wengipark wurde saniert

«Chrottenweiher» Biodiversität und Denkmalschutz in der Stadt Solothurn: Was der einen Seite dient, ist nicht gut für die andere Der «Chrottenweiher» befindet sich gleich unter einem der vielen Steinbrüche, die sich im Wengisteinpark befinden. Dieses Jahr wurde er aufgewertet, aber für die Tiere bedeutete das zunächst keine Verbesserung. Judith Frei Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Der «Chrottenweiher» in Rüttenen. Carole Lauener

Es ist kein Wald, nein, es ist ein Park: Der Waldpark Wengistein, der sich auf den bewaldeten Hügeln nördlich der Stadt Solothurn auf Rüttener Boden befindet. Das Gebiet sei «subtil inszeniert und gestaltet im Sinne des englischen Landschaftsgartens», schreibt Landschaftsarchitektin Petra Schröder in ihrem denkmalpflegerischen Bericht. In diesem Gebiet liegt auch der Barockweiher, um den es hier geht. Dieser wurde aufgewertet. Allerdings gab die Umsetzung zu reden.

Aber zuerst ein Blick zurück: 2019 wurde der Waldpark unter kantonalen Schutz gestellt. Die Begründung: «Der Waldpark Wengistein bildet mit der Verenaschlucht, der Einsiedelei St. Verena und dem Areal um die Kreuzenkapelle ein kultur- und kunsthistorisch äusserst wertvolles Ensemble von nationaler Bedeutung.»

Der «Chrottenweiher» in Rüttenen. Carole Lauener

Die Geschichte der Parkanlage reicht bis in das 13. Jahrhundert zurück. Die Parkanlage um den Wengistein ist erst während der Schweizer Gründerzeit entstanden, der Barockteich – im Volksmund als Chrottenweiher bekannt – erst um 1900. Seit den 1960er-Jahren geriet die Parkanlage in Vergessenheit, die Wiesen verbuschten, Wasseranlagen wurden zugeschüttet. Die Anlage verfiel in einen Dornröschenschlaf.

Hier sieht man die Spitzschlammschnecke bei ihrer Arbeit. Sie reinigt die Wasseroberfläche. Die Tiere sind wichtig im Nahrungsnetz. Carole Lauener

Das wollte die Bürgergemeindeversammlung 2008 mit einem Beschluss ändern. Der Park sollte aufgewertet werden, über eine Million Franken in dieses Projekt fliessen; finanziert zu 30 Prozent durch die Bürgergemeinde und zu 70 Prozent mit Sponsorengeldern. Umgesetzt wurde das Projekt nicht vollständig, es scheiterte an der Finanzierung.

Danach startete die Bürgergemeinde einen neuen Anlauf – und war erfolgreich. Die Bürgergemeindeversammlung sprach vor drei Jahren 305'000 Franken für dieses Projekt. Die «Erholungsnutzung» des Parks stehe bei diesem Projekt im Vordergrund, erklärt Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger. So wurde auch zuerst der Spielplatz aufgewertet.

Und im Frühling 2021 sollte der Teich erneuert werden. Dieses Wasserbecken wurde vor über hundert Jahren künstlich angelegt und befindet sich unterhalb einer Steinbruchwand neben dem Steingruben-Quartier.

Um mit den Arbeiten zu beginnen, hätte das Wasser im Frühling während der Laichzeit aus dem Becken gepumpt werden müssen. Nachdem eine Nachbarin die Arbeiter auf die Tiere im Teich aufmerksam gemacht hatte, verschob man diese Aktion in den Herbst. Das Wasserbecken wird von Geburtshelferkröten, Grasfröschen, Erdkröten und Bergmolchen als Laich- und Lebensraum genutzt.

Bei dieser Molchlarve sind sich die Kiemen bereits am Zurückbilden. Das heisst, sie wandelt sich zu einem erwachsenen Tier, welches mit Lungen ausgestattet ist und den grösseren Teil des Jahres an Land verbringt. Carole Lauener

Bei den Arbeiten hat man den Boden des Teichs betoniert und die Steine mit Zement befestigt. Diese bauliche Massnahmen verfolgte der Solothurner Naturförderverein mit Argusaugen. Der Verein wurde von der besagten Anwohnerin auf die Arbeiten aufmerksam gemacht. Sein Ziel ist es, sicherzustellen, dass dieser Ort für die Tiere attraktiv bleibt.

Mit den Neuerungen kamen Verbesserungen. «Durch den betonierten Teich wird das Wasser besser im Teich gespeichert», erklärt der Co-Präsident des Naturfördervereins, Peter Fluri. Der künstlich angelegte Teich wird nur durch ein kleines Rinnsal gespiesen, das tiefe Wasserniveau sei stets ein Problem.

Doch nicht alle Änderungen begrüsst der Naturschützer. Die befestigten Steine bedeuteten ein grosses Problem für die Tiere, davon waren Fluri und auch die Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (Karch) überzeugt. Früher konnten die jungen Frösche durch die Zwischenräume aus dem Teich krabbeln, das ist jetzt aber nicht mehr möglich.

Krottenweiher in Rüttenen. Carole Lauener

Um dieses Problem zu lösen, setzte man sich zusammen. Die Bürgergemeinde, die Denkmalpflege, der Naturförderverein Solothurn und Umgebung sowie Karch trafen sich an Ort und Stelle, um das Problem zu lösen. Schnell wurde klar: Die Mauer ist für Jungtiere und auch für schwangere Amphibien nicht zu überwinden. Man einigte sich, an sechs Stellen Kernbohrungen mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern zu machen. In Zukunft sollen noch Krallmatten angebracht werden. Dank dieser Matten können die Tiere leichter aus dem Wasser aussteigen.

In Zukunft werden zudem auch zwei bis drei Inseln mit Kalksteinen angebracht. Unter diesen Steinen können sich die Amphibienlarven vor Fressfeinden verstecken. Auch die Wasserpflanzen, die gepflanzt werden sollen, sorgen für Sauerstoff. Zudem bieten sie den Tieren Schutz und Nahrung.

Peter Fluri, Co-Präsident des Naturfördervereins Solothurn und Umgebung. Carole Lauener

Der Naturförderverein ist mit diesen Massnahmen zufrieden. Leider würden die Ansprüche der Tiere oft nicht beachtet, bemerkt Fluri: «Es hat sich aber gezeigt, dass der Naturschutz und Denkmalschutz zusammenarbeiten können, wenn der Wille da ist.» Dazu der Kantonale Denkmalpfleger, Stefan Blank: «Der Naturschutz spielt bei unseren Projekten eine Rolle. Wir versuchen, alle Aspekte zu berücksichtigen.» Dafür gebe es aber keine Richtlinien, und er kenne auch auf Bundesebene keine Bestrebungen, diese Belange zu kodifizieren.

