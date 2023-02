Junger Chor Solothurn probt für erste Konzerte

Chorleben Neues Zuhause für erfahrene junge Stimmen: Der Junge Chor Solothurn probt für seine ersten Konzerte Neben den Singknaben und dem Solothurner Mädchenchor gibt es nun einen neuen Chor für Musikerinnen und Musiker. Er soll eine neue Heimat für Singbegeisterte werden. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Junge Chor probt unter der Leitung von Joël Morand und Lea Pfister-Scherer in der Stadtkirche Solothurn. Corinne Glanzmann

Schon seit vielen Jahren wird die Solothurner Chorszene von zwei Chören für Kinder und Jugendliche geprägt: Die Singknaben der St.-Ursen-Kathedrale Solothurn sind das musikalische Zuhause für die Knaben, die Singschule Solothurner Mädchenchor das Pendant für die Mädchen.

Irgendwann kommt aber das Alter, das ein Mitsingen in diesen Chören erschwert, weil mehrmaliges Proben pro Woche nicht mehr in den Zeitplan passt. Die Lust wäre noch da, aber ein neues, passendes Zuhause fehlt.

Joël Morand war früher auch ein Singknabe. Corinne Glanzmann

Zwar gibt es viele Erwachsenen-Chöre, das aber zum Teil hohe Durchschnittsalter schreckt die Jungen oft von einer Weiterführung ihrer Gesangsleidenschaft ab. «Und so bleibt Wissen, Motivation und Können auf der Strecke», erklärt Joël Morand, der 15 Jahre bei den Singknaben aktiver Sänger war und nun dort als Stimmbildner tätig ist. Vor kurzem hat er zudem das Studium als Chorleiter abgeschlossen.

Eine langjährige Idee wird umgesetzt

Zusammen mit der 36-jährigen Gesangspädagogin Lea Scherer, die den Mädchenchor seit 17 Jahren leitet, realisierte er nun eine Projektidee, die schon lange in den Köpfen der Beiden rumspukte.

Lea Pfister-Scherer und Joël Morand leiten den neuen Chor zusammen. Corinne Glanzmann

Die beiden Chöre hätten sich zwar immer mal wieder ausgetauscht, aber ihr Wunsch ging weiter: «Ich habe immer davon geträumt, einen Chor zu bilden, damit nicht so viele junge Gesangsbegeisterte nach der Zeit im Kinder- oder Jugendchor mit dem Ensemblegesang aufhören.»

So ist denn der Junge Chor Solothurn auch nicht als Konkurrenz, sondern eben als Weiterführung (aber diesmal in kombinierter Form) zu verstehen – und, das ist der Chorleitung wichtig: «Wir werden von beiden Vorständen ideell getragen.»

Ensembleerfahrung ist erwünscht

Selbstverständlich ist der Chor auch für andere Sängerinnen und Sänger offen: «Aber eine gewisse Ensembleerfahrung muss schon vorhanden sein», gibt die neue Chorleitung zu verstehen. An Probeweekends werden die Stimmen zusammengeführt – und fleissig geprobt. So auch Ende Januar: «Zwei Wochenenden lang haben wir wirklich sehr stark an unserem neuen Programm gefeilt. Und kurz vor dem Konzert gibt es nochmals eine Intensivprobe auf dem Balmberg», erklärt der 30-jährige Morand.

Einblick in die Probe in der Stadtkirche. Corinne Glanzmann

Dass die Chormitglieder viel Erfahrung haben, zeigt sich dann auch bei einem kurzen Reinhören in die Probe: Die Stimmen mischen sich zu einem homogenen Klangerlebnis. Die Anweisungen der Chorleitung werden aufmerksam aufgenommen und sofort umgesetzt. Die Professionalität und die Leidenschaft am Gesang sind allgegenwärtig spürbar.

War die Idee eines gemeinsamen Chores schon seit vielen Jahren ein Thema, so startete die konkrete Planungsphase Anfang 2020 – und dann kam die Pandemie und sorgte dafür, dass das Projekt nochmals auf die Wartebank musste. «Doch nun sind wir mit Freude am Werk», erklärt Lea Scherer. Im vergangenen Jahr konnten bereits zwei Konzerte durchgeführt werden, aber: «So richtig geht es nun in diesem Jahr los.» Ende März finden in Aeschi und Solothurn zwei A-cappella-Konzerte statt. Diese stehen unter dem Titel Wahnsing.

Einblick in die Probe im Keller der Stadtkirche Solothurn. Corinne Glanzmann

Traum: Ein Haus der Chöre in Solothurn

Kombiniert werden in diesem Programm Erlebnisse aus dem Weltgeschehen, aus dem privaten Erleben und aus der Geschichte, die immer wieder davon zeugen, wie viel «Wahnsinn» eigentlich den Alltag bestimmen. Sowohl im Guten – als auch im Schlechten. Diese Erlebnisse, Eindrücke und Emotionen sind in die Wahl der Werke eingeflossen. Und so besteht das Programm aus einer Mischung von klassischen Werken, die zum Teil sogar aus der Barockzeit stammen, bis hin zu modernen Werken, die unter anderem auch Texte von Christian Morgenstern als Grundlage haben.

Lea Scherer und Joël Morand sind glücklich über die neue Zusammenarbeit: «Sie bringt beide Seiten weiter – und die Chormitglieder gewöhnen sich so auch an andere Leitungen und neue Methoden.»

Einblick in die Probe im Keller der Stadtkirche Solothurn. Corinne Glanzmann

Eine Vision, die in dieselbe Richtung geht, trägt Lea Scherer schon seit langer Zeit in sich: «Mein Traum wäre ein Haus der Chöre in Solothurn. Ein Gebäude, wo sich Chöre aller Generationen einmieten können, wo man sich begegnet und Synergien nutzen kann – und wo vielleicht daraus ganz spannende Projekte entstehen.» Damit könnte noch viel weiterführender angestrebt werden, was das Motto des Jungen Chors Solothurn ist: «Brückenschlagend Lücken füllen.»

Der Chor singt am 25. März, 19.30 Uhr, in der Kirche St.Anna in Aeschi und am 26. März, 17 Uhr, in der Franziskanerkirche in Solothurn.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen