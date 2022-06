Solothurn: Vorstädterchilbi 2022 wieder im traditionellen Rahmen

Chilbibott Wieder eine richtige Vorstädterchilbi: Auch Bruderschaft Sanctae Margarithae lässt die Pandemie hinter sich Am 17. Juli wird die Solothurner Vorstädterchilbi wieder nach altem Recht und Brauch durchgeführt. Das hat die Bruderschaft Sanctae Margarithae an ihrem Bott beschlossen. Mark A. Herzig 19.06.2022, 14.00 Uhr

Aus voller Kehle wird das Bruderschaftslied angestimmt. Mark A. Herzig

Die Bruderschaft Sanctae Margarithae, beheimatet in Solothurns «mindron stadt» (für nicht Eingeweihte: die «mindere Stadt» oder kurz Vorstadt) hat an ihrem Chilbi-Bott beschlossen, die Chilbi am 17. Juli wieder nach altem Brauch und Recht und ohne Pandemiebeschränkungen durchzuführen.