Die Chesslete 2022 in Solothurn war ein Erfolg

Die Chesslete im Video Die Chesslete in der Stadt: Über 5000 Solothurnerinnen und Solothurner lärmten in den Gassen Nach einer Zwangspause ist die Fasnacht in Solothurn zurück. In den Gassen lärmten am Donnerstagmorgen aussergewöhnliche viele Chesslerinnen und Chessler. Eindrücke gibt es im Video zu sehen. Judith Frei Aktualisiert 24.02.2022, 10.52 Uhr

Grosse Freude an der Chesslete. Gülpinar Günes

Die Strassen füllen sich langsam mit weissen Gestalten, in den Chessler-Busse stehen sie dicht zusammengedrängt. Es ist kurz vor 5 Uhr am Schmutzigen Donnerstag und alle strömen Richtung Friedhofsplatz.

Noch ist es still in den Gassen, bis der laute Knall die Altstadtbewohner aus dem Schlaf reisst und tosender Lärm in den Altstadtgassen ausbricht. Die Rätschen werden geschwungen, mit Kochlöffeln gegen Pfannen gehauen und in Trompeten geblasen. Jetzt ist es offiziell: Die Fasnacht 2022 hat angefangen.

Angeführt vom Oberchessler Marco Lupi, bewegt sich die Masse Richtung Friedhofgasse durch die Altstadt. Die meisten Fenster sind noch dunkel, die Fackeln werfen lange Schatten auf die Häuserfassaden.

Mystische Stimmung in Solothurn. Carole Lauener

In den schmalen Abschnitten der St. Urbangasse wird der Lärm zwischen den Häuserzeilen hin und her geworfen. Der Umzug bewegt sich über den Zeughausplatz und die Hauptgasse in die schmale Goldgasse. Immer wenn er eine schmale Gasse passiert, schwellt der Lärm an.

Über die Wengibrücke geht es in die Vorstadt. Auch die Vorstädter sollen an diesem Donnerstagmorgen nicht länger schlafen können. Und tatsächlich sieht man vereinzelte Menschen an den Fenster stehen und den Chesslerinnen und Chessler auf der Strasse unten zuwinken. Über die Fussgängerbrücke unter der Rötibrücke geht es wieder in die Altstadt.

Interview mit Solothurner Oberchessler Marco Lupi. Gülpinar Günes/Béatrice Beyeler

Nach einer guten Stunde ist der Zauber vorbei. Die kurzgewordenen Fackeln kommen auf einen Haufen auf dem Boden des Friedhofplatzes und brennen dort langsam aus. Andächtig stehen die Fasnächtler in ihren weissen Hemden um den kleinen Flammenhaufen, bis der Magen zu fest knurrt und die Mehlsuppe nicht länger warten kann.

Nachdem sich die weissen Gestalten langsam in die Restaurants begeben, lassen sie Platz für einen anderen Solothurner Bekannten: den Nebel.

Auch Polizeikommandant Walter Lüdi hat sich ein Bild der Lage gemacht: «Der Andrang in der Stadt war riesig. Die Chesslete ist friedlich abgelaufen.» Den Böller um 4 Uhr morgens hat er auch gehört. Woher er kam, kann die Polizei nicht eruieren. Es wird aber ­voraussichtlich dazu keine weiteren Untersuchungen geben.

