Bürgergemeinde Solothurn Konzept für die Instandhaltung in der Verenaschlucht – zudem gibt ein Wechsel im Bürgerrat zu reden Bis ins Jahr 2025 möchte der Bürgerrat für 327'000 Franken Instandhaltungsarbeiten in der Verenaschlucht ausführen. Etwas mehr als ein Drittel dieser Kosten würden der Bund und der Kanton übernehmen. Das Konzept kommt nun vor die Bürgerversammlung. 05.04.2022

Der Brand in der Altstadt war das grosse Thema an der Bürgerratssitzung:

Daneben gaben aber auch weitere Themen zu diskutieren. Die Übersicht:

Unterhalt der Einsiedelei

Im Anschluss an die Verabschiedung des Unterhaltskonzepts für die totalsanierte Verenakapelle durch die Bürgerversammlung Ende 2020 wurde beschlossen, auch für die übrigen Objekte der ganzen Einsiedelei ein Konzept zu entwickeln. Darin sind unter anderem enthalten: die Martinskapelle, der Ölberg, die Klause, die Magdalenengrotte, um nur die grösseren Objekte zu nennen.

Blick in die Verenaschlucht: Rechts sieht man die Martinskappelle. Michel Lüthi

Dazu liegt nun von Architekt Peter Widmer ein etappiertes Programm vorerst der Instandstellungsarbeiten für die Jahre 2022 bis 2025 vor. Die Kosten für diese vier Jahre liegen bei rund 327'000 Franken, wovon etwa 130'000 Franken von Bund und Kanton übernommen werden.

Für das laufende Jahr sind Ausgaben von 94'000 Franken vorgesehen. Einige der Arbeiten sind dringlich, weil die Schäden unaufhörlich zunehmen. Ab 2026 soll mit den eigentlichen Unterhaltsarbeiten an verschiedenen Objekten begonnen werden, wofür wiederum ein Konzept erarbeitet wird.

Nach einer einlässlichen Diskussion um die für das laufende Jahr veranschlagten Kosten, die gegenwärtige Finanzlage der Bürgergemeinde und die zu erwartende Teuerung verabschiedete der Bürgerrat das Mehrjahresprogramm «Instandstellungsarbeiten 2022–2025 für die Objekte in der Einsiedelei (ohne St.Verenakapelle)» zuhanden der Bürgerversammlung.

Wechsel im Bürgerrat

Lothar Kind hat alle seine Ämter und Funktionen im Bürgerrat Solothurn Mitte März niedergelegt. Folgend dem Gesetz über politische Rechte erklärte die Verwaltung der Bürgergemeinde Michèle Lisibach als gewählt; sie rutscht als zweites Ersatzmitglied nach, da Sabrina Stuber als erstes Ersatzmitglied auf das Nachrücken verzichtete, aber Ersatzmitglied bleibt. Der Bürgerrat bestätigte diesen Wechsel für den Rest der Amtszeit 2022–2025.

Dass ein so abrupter Abgang eines Bürgerrates wie der von Lothar Kind Fragen aufwirft, ist verständlich, und so wurden denn auch einige rund um Führungs- und Diskussionskultur in Bürgergemeinde und -rat in einer Einfachen Anfrage eingegeben. Diese wurden am Ende der Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert.