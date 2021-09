Bürgergemeinde Solothurn «Die Auslastung ist so gering wie noch nie»: Freie Betten in Altersheimen besorgen den Heimleiter Die Bürgergemeinde Solothurn macht sich Sorgen: In ihren Alters- und Pflegeheimen Thüringenhaus und St.Katharinen gibt es freie Betten. Judith Frei Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Die Bürgergemeinde Solothurn betreibt zwei Alters- und Pflegeheime. Im Thüringenhaus und St.Katharinen gibt es seit Anfang dieses Jahres freie Betten. Bereichsleiter Pascal Vonaesch und Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger erklären, woher das kommt und wieso sie das beunruhigt.

Sergio Wyniger und Heimleiter Pascal Vonaesch beim Altersheim St.Katharinen. Bild: Hanspeter Bärtschi

1) Wie ist die Situation jetzt in den Altersheimen der Bürgergemeinde?

«Die Auslastung ist so gering wie noch nie», erklärt Bereichsleiter Vonaesch, der seit acht Jahren für die Bürgergemeinde arbeitet. Dass er freie Zimmer hat, ist ein Novum. Vor der Coronapandemie war sein Heim stets gut ausgelastet, es gab sogar eine Warteliste. Seit 2016 betrug die Auslastung stets 100 Prozent.

«Bei uns sind die leeren Betten keine Auswirkung von Coronafällen. Wir verzeichneten normale Austritte nach Kurzzeitaufenthalten und Todesfälle ohne Corona», erklärt Vonaesch. Lediglich eine hochbetagte Frau sei im letzten Winter an Corona verstorben, sonst gab es keine Fälle bei ihnen.

2) Wieso bleiben die Betten leer?

Vonaesch und Wyniger vermuten, dass es Verzögerungen bei Neueintritten gibt. Zukünftige Bewohnende und Angehörige haben Angst, dass die Personen in den Heimen isoliert werden. «Aber wenn sie alleine zu Hause wohnen, dann sind sie einsamer, falls sie sich monatelang isolieren müssen», ist Vonaesch überzeugt. Ein weiterer möglicher Grund: «Angehörige von älteren Menschen waren durch die Coronasituation wohl länger bereit, die Betreuung zu Hause zu übernehmen.»

Auch die Angst, dass sterbende Angehörige nicht mehr besucht werden können, habe einen negativen Einfluss auf die Auslastung. Auch hier gibt Vonaesch Entwarnung: «Wir haben immer grosszügig Besuchsausnahmen gesprochen.»

Alters-und Pflegeheim Thüringenhaus in Solothurn.

Hanspeter Bärtschi

3) Wieso sind die leeren Betten ein Problem?

Momentan haben die beiden Heime eine Auslastung von 93 Prozent, das heisst vier Zimmer sind frei. Das klingt nicht nach viel, aber der Betrieb sei auf eine hundertprozentige Auslastung ausgerichtet, und die Personalkosten seien ein relativ starrer Kostenblock, so der Heimleiter. Mitarbeitende haben freiwillig Ferien genommen, andere wurden in andere Institutionen «ausgeliehen». «Wir werden unseren Mitarbeitenden jetzt nicht künden», betont Vonaesch, «bei einer hundertprozentigen Auslastung brauchen wir sie wieder.»

Das Thüringenhaus und das St.Katharinen sind nicht gewinnorientiert.Bei einem freien Zimmer fehlen pro Tag Einnahmen von rund 250 Franken. Der Fehlbetrag bei den Erträgen belaufe sich im ersten Quartal diesen Jahres auf rund 160'000 Franken.

4) Was will man dagegen machen?

Der Bürgergemeindepräsident und der Heimleiter sind überzeugt, dass die Auslastung so schlecht ist, weil viele eine falsche Vorstellung vom Leben in einem Altersheim haben. «‹Eingesperrt im Zimmer› haben Zeitungen während des ersten Lockdowns getitelt», erinnert sich Vonaesch. So seien falsche Vorstellungen entstanden, wie das Leben in einem Altersheim sei. Jetzt gelte es, Aufklärungsarbeit zu leisten.

Altersheim St. Katharinen. Wolfgang Wagmann

5) Was sind die Schutzmassnahmen in den Altersheimen?

Heute sind fast alle Altersheimbewohnerinnen und -bewohner geimpft. Von den Angestellten sind es rund zwei Drittel. Für die Mitarbeitenden gilt noch eine Maskenpflicht, Besuche sind sind - unter Einhaltung der gängigen Hygiene-Schutzmassnahmen - ohne Einschränkungen möglich.

«Beim ersten Lockdown und im Winter der zweiten Welle hatten wir ein Besuchsverbot», erinnert sich Vonaesch. Damals habe man dafür gesorgt, dass die Kontakte zur Aussenwelt bestehen bleiben. «Aber auch in normalen Zeiten gibt es nicht übermässig viele Kontakte und Besuche von ausserhalb der Institution.»

6) Wo stehen die Baupläne beim St.Katharinen Altersheim?

Neben dem Alters- und Pflegeheim St.Katharinen soll ein Neubau entstehen, welcher das Thüringenhaus ersetzt. Die Distanz der zwei Heime verursache einen zusätzlichen Arbeitsaufwand, der sich auch negativ auf die Kosten auswirke. «Wir wollen durch den Neubau mehr Synergien nutzen und so auch die Kosten längerfristig senken können», erklärt Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger.

Wie der Neubau aussehen wird, weiss man heute schon. Im Juli wurde der Gewinner des Architekturwettbewerbs gekürt. Wann die Bagger auffahren, steht aber noch in den Sternen, denn zuerst muss die Ortsplanungsrevision abgeschlossen sein. Wyniger: «Es wäre ein Risiko, jetzt schon zu bauen, sicher zu sein, in welcher Zone sich das Bauland befinden wird.»