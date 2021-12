Die Bürgergemeinde Solothurn hält ihre Bürgerversammlung ab

Bürgergemeinde Solothurn Die Bürgerversammlung sagt Ja zum roten Budget Auch die Bürgergemeinde Solothurn spürt die Auswirkungen der Pandemie. Ausserdem stehen grosse Investitionen an. Mark A. Herzig 14.12.2021, 16.45 Uhr

Domaine de Soleure in Le Landeron. Tom Ulrich

Die Bürgergemeinde Solothurn zählt das Weingut Domaine de Soleure, den Forstbetrieb sowie das Alters- und Pflegeheim St.Katharinen und Thüringenhaus zu seinen wichtigen Standbeinen. Bei allen drei stehen Erneuerungen und Erweiterungen an. In Le Landeron wird schon gebaut, die anderen Projekte stehen vor dem eigentlichen Start. Angesichts des gerade noch akzeptablen Budgetdefizits von 290'000 Franken (bei einem Gesamtumsatz von 12,11 Mio. Franken), so führte Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger aus, sei auch bei notwendigen Neuinvestitionen Vorsicht geboten, um nicht in eine allzu hohe Verschuldung zu geraten.