Bürgergemeindeversammlung in Solothurn: Ja zum roten Budget

Bürgergemeinde Solothurn Bürger sagen Ja zum roten Budget: Weiter gibt es Neuigkeiten zum St.Katharinen und Thüringenhaus Zwei Themen beschäftigen die Bürgergemeinde Solothurn derzeit besonders. Der angedachte Ergänzungsbau beim Altersheim St.Katharinen und das Thüringenhaus, das im März gebrannt hat. An der Bürgergemeindeversammlung wurde über den neuesten Stand informiert. Mark A. Herzig 13.12.2022, 18.00 Uhr

So könnte der Neubau beim Alters- und Pflegeheim St.Katharinen aussehen. Visualisierung: zvg

Kaum eine Bürgergemeindeversammlung in Solothurn, in der nicht über das Altersheim gesprochen wird. Auch am vergangenen Montag war dies wieder der Fall.