Das geschieht mit dem Alters- und Pflegeheim der Bürgergemeinde

Bürgergemeinde Der Bürgerrat hat entschieden: So geht es mit dem Thüringenhaus in der Solothurner Altstadt weiter Nach dem Brand am Riedholzplatz in der Solothurner Altstadt im Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus steht fest, was mit der Institution passieren soll. Mark A. Herzig 31.05.2022, 12.00 Uhr

So sah es am Riedholzplatz am Tag nach dem Brand aus. Dominic Mueller

Der Bürgerrat Solothurn besuchte am Montag das Alters- und Pflegeheim St.Katharinen zu Besichtigung und Gedankenaustausch. Anschliessend versammelte er sich zur vierten ordentlichen Ratssitzung, um über Vorschläge aus einem Workshop zum Altersheim im Allgemeinen und dem Thüringenhaus im Besonderen zu beschliessen und die Jahresrechnung 2021 zu beraten.

In einem Workshop am 14. Mai haben sich die Mitglieder von Bürgerrat sowie Heim- und Finanzkommission mit der Zukunft des Thüringenhauses am Riedholzplatz nach dem Brand vom 7. März auseinandergesetzt.

Als längerfristige Lösungsansätze werden grundsätzlich vorgeschlagen: Die Bürgergemeinde führt weiterhin ein Alters- und Pflegeheim, das Thüringenhaus wird nicht verkauft und nicht als klassisches Altersheim oder Altersresidenz wieder aufgebaut, sondern als «Wohnen mit Dienstleistungen».

Da zurzeit noch zu wenig Grundlagen vorliegen, ist es zu früh um festzulegen, ob der geplante Ergänzungsbau beim Heim St.Katharinen zusätzlich zum «Wohnen mit Dienstleistungen» erstellt werden soll oder nicht, und ob sich das Heim St.Katharinen beispielsweise auf Demenzerkrankungen spezialisieren und eine Zusammenarbeit mit einer anderen Institution suchen soll. Auch sind die Finanzierungsmöglichkeiten noch nicht geklärt.

Die Auslagerung wird weitergeführt

Als eine kurzfristige Lösung wurde diskutiert, ob das Thüringenhaus so schnell wie möglich wieder in Betrieb genommen werden soll. Diese Variante wurde insbesondere deshalb verworfen, weil ein Provisorium – Einbau der gesamten Haustechnik in den Riedholzturm – zu teuer würde und zudem ein Risiko hinsichtlich nicht belegter Betten bestehe.

Der Bürgerrat als Beschlussorgan hat nach eingehender Diskussion entschieden, dass das Thüringenhaus nicht provisorisch wieder als Alters- und Pflegeheim mit 16 Betten in Betrieb genommen werden soll und dass die Auslagerung im Alters- und Pflegeheim Koppigen weitergeführt wird, mit einer kontinuierlichen Auflösung voraussichtlich bis spätestens Ende 2022.

Aus dem Rat wurde eindringlich gefordert, dass das Personal, das leider entlassen werden muss, in jeder Hinsicht aktiv unterstützt werde.