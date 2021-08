Erstlingswerk der Solothurnerin Mara Meier über Menschen am Rande

Buchvernissage In Worten fand sie stets Heimat Das erste Buch von Mara Meier erzählt von Menschen am Rande der Gesellschaft. Darin verdichtet: Erfahrungen, die sie selber gemacht hat. Christina Varveris 09.08.2021, 05.00 Uhr

Mara Meier arbeitet in der ZB und ist gleichzeitig Schriftstellerin. Foto beim Gartensitzplatz mit ihren Blumen und selbstgemaltem Gemälde im Hintergrund. Hanspeter Bärtschi

Mara Meier weiss, wie sich Mi­granten fühlen, wie Indigene leben und wie es Kindern geht, die ausgegrenzt werden. Viele dieser Erfahrungen hat sie in ihrem Erstling «Vorläufig» verdichtet, dessen Vernissage am Samstag in der Stadtbibliothek Solothurn stattfand. Er erzählt Geschichten von Menschen am Rande der Gesellschaft.

Als katholisches Kind wuchs Mara Meier im reformierten Appenzell Ausserrhoden auf, wurde gehänselt und geplagt. Und dann war da noch diese grausame Religionslehrerin. «Fräulein Gasser» nennt Meier sie im Buch, eine für sie damals uralte Frau – so um die 150 Jahre alt –, die Gefallen am Martyrium hatte und den Kindern detailgetreu von den Menschen erzählte, die für ihren Glauben gekreuzigt, gehängt oder verbrannt wurden. «Ich hatte Albträume», sagt die heute 62-Jährige, «es war grässlich».

Mit der Trennung kam die soziale Ausgrenzung

Sie flüchtete sich in Phantasiewelten und ins Lesen. Und sie fand Trost im Schreiben. «Worte und Sprache waren schon immer Heimat für mich», sagt Mara Meier. Als junge Frau machte sie Chile zu ihrer Heimat, obwohl sie eigentlich nur für rund zwei Jahre das Land, in dem ihr Mann aufgewachsen war, kennen lernen wollte. Dort hatte er eine Stelle als Mathematiker an der Uni und sie begann Botanik zu studieren. «Ich wollte wissen, wie all die Pflanzen hiessen, die ich noch nie gesehen hatte.» Zudem sammelte sie Geld für Projekte mit indigenen Frauen und Kindern. Nach 10 Jahren kam die Trennung von ihrem Mann und damit die soziale Ausgrenzung. «Die Menschen haben mich geschnitten, ich war ohne Mann nichts mehr wert», erzählt Mara Meier.

Heute ist Chile anders, aber damals, Anfang 90er-Jahre, kurz nach der Diktatur von Pinochet, verweigerte man ihr den bestellten Espresso im Café auf der Plaza. Freundinnen luden sie nicht mehr ein, weil sie als Alleinstehende interessant hätte werden können für den Ehemann. Mara Meier zog mit ihren beiden kleinen Buben in die Schweiz zurück.

Die deutsche Sprache war ihr abhandengekommen

Doch auch hier war es am Anfang nicht leicht für sie. Die deutsche Sprache, die sie so sehr liebte, war ihr abhandengekommen. Also begann sie wieder zu schreiben. Zum Beispiel davon, wie man auf dem Amt plötzlich im Infinitiv mit ihr zu sprechen begann, weil man dachte, man hätte eine Ausländerin vor sich. Sie, die nachvollziehen kann, wenn sich jemand fremd fühlt, half Migranten, sich in der Schweiz zurechtzufinden, und arbeitete als Dolmetscherin am Zentrum für Folteropfer des Schweizerischen Roten Kreuzes.

Über letztere Erfahrung mag sie nicht sprechen, zu schrecklich waren die Geschichten. Episoden mit den Migranten hat sie in ihrem Buch «Vorläufig» aber festgehalten. Zum Beispiel die Geschichte der Eritreerin, die mit dem Ausweis F auf unbestimmte Zeit in der Schweiz bleiben durfte. Vorläufig eben. Anfangs war sie hoffnungs- und orientierungslos und ohne grosse Motivation. Mara Meier verhalf ihr zu etwas Deutschkenntnissen, und so schaffte die junge Frau der Eintritt zur Ausbildung zur Pflegehelferin und blühte auf.

Während des Lockdowns beamte sie sich weg

Heute ist Schreiben für Mara Meier, die seit zwölf Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Zentralbibliothek Solothurn tätig ist, lebenswichtig. So wie andere nach zwei, drei Tagen ohne Sport kribbelig, oder ihr Partner ohne Musik ungehalten, wird auch sie ohne Schreiben rastlos. Obwohl sie Erlebnisse, Träume und Gefühle gerne auch in Bilder und durch Figuren, «Toggel», wie sie sie nennt, ausdrückt, ist das Schreiben im Moment dominant. Während des Lockdowns hat sie die Romanbiografie der Solothurner Künstlerin Amanda Tröndle-Engel beendet, und nun hofft sie, bald einen Verlag zu finden, der das Werk druckt. Der Lockdown hat sie dadurch nicht wirklich wahrgenommen: «Ich habe mich weggebeamt ins 19. Jahrhundert und bin mit Amanda über die Felder gestolpert», sagt sie.

Prosatexte von Mara Meier. Wettingen: eFeF-Verlag, 2021. ISBN 978-3-906199-22-1