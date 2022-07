Der Bücher Lüthy streckt seine Fühler Richtung Basel aus

Buchhandel Die Lüthy-Gruppe wächst weiter: Die Solothurner übernehmen die Traditionsbuchhandlung Bider & Tanner in Basel Rückwirkend auf Anfang Jahr 2022 haben die Besitzer des Basler Familienbetriebs, Franziska und Jens Stocker, ihre Aktien an die Lüthy Group verkauft. Das sagen Simone Lüthy und Jens Stocker zu diesem Schritt. Judith Frei Jetzt kommentieren 01.07.2022, 17.48 Uhr

Mit der Übernahme der Buchhandlung Bider & Tanner durch die Lüthy Group bleiben auch die 42 Arbeitsstellen bestehen. (Symbolbild) Chris Iseli

Die seit 1838 bestehende Lüthy Buchhandlung ist längst nicht mehr nur eine Solothurner Angelegenheit. Sie hat sich zu einer Mediengruppe weiterentwickelt und nennt sich neuerdings Lüthy Group.

Sie beschäftigt 250 Mitarbeitende und betreibt 20 stationäre Buchhandlungen und Onlineshops in der deutschsprachigen Schweiz unter verschiedenen Marken und Auftritten: Lüthy, Balmer, Stocker und noch viele mehr. Jetzt kommt ein weiterer Name dazu: Bider & Tanner.

«Bider & Tanner, das Kulturhaus in Basel, ist einzigartig in der Schweiz. Es ist eine hervorragend geführte Firma, vor der wir den grössten Respekt haben», sagt Simone Lüthy von der Lüthy Group in Solothurn.

Simone Lüthy ist Teil der Geschäftsleitung der Lüthy Group. zvg

Die Zukunft mitgestalten

Diese Buchhandlung wurde seit 1992 von Franziska und Jens Stocker geführt. Der Familienbetrieb im Basler Zentrum wurde zum Kulturhaus ausgebaut, als 2009 auch Musik Wyler zu einem Teil des Unternehmens wurde.

Simone Lüthy erklärt, dass man sich schon lange kenne und stets im Austausch war. Das Ehepaar ist nun auf die Lüthy Group zugegangen, da sie sich Gedanken machten, wie es weiter gehen soll. «Sie wollten eine Lösung für ihre Zukunft finden, die sie mitgestalten können», so Lüthy.

So haben die Basler rückwirkend auf den 1. Januar 2022, als alleinige Besitzer der Bider & Tanner AG, alle Aktien an die Lüthy Group verkauft. Franziska und Jens Stocker sehen den Verkauf ihrer Anteile als wichtigen Schritt hin zu einer geordneten und guten Nachfolgelösung für das Kulturhaus.

«Eigenständige Marke als wichtigen Erfolgsfaktor»

Mit dieser Zusammenarbeit bleibt der Name Bider & Tanner weiter bestehen, auch das Team mit den 42 Mitarbeitenden bleibt unverändert. «Bider & Tanner wird weiterhin Bider & Tanner bleiben – die Lüthy Group sieht die eigenständige Marke als wichtigen Erfolgsfaktor», so Lüthy.

Jens Stocker wollte die Zukunft der Buchhandlung Bider & Tanner sicherstellen. Kenneth Nars

«Durch die Integration in die Lüthy Group hat die Bider & Tanner AG nun auch die Möglichkeit zur gesamtschweizerischen Weiterentwicklung. Die beiden Schweizer Familienunternehmen verbinden die gleichen Wertvorstellungen. Zusammen kann jetzt am Aufbau weiterer Kulturkompetenzzentren schweizweit gearbeitet werden», lässt sich Jens Stocker in der Medienmitteilung zitieren. Es sei ihnen schon immer ein grosses Anliegen gewesen, die Firma voranzubringen: «Wir freuen uns auf eine spannende Zukunft.»

Simone Lüthy ist überzeugt, dass diese Partnerschaft für beide eine Stärkung ihrer Position auf dem Schweizer Buchmarkt bedeutet. Die Lüthy Group sei zufrieden, nun auch in der Stadt am Rhein mit einem schon bestehenden und erfolgreichen Unternehmen vertreten zu sein, sagt Lüthy erfreut.

Wichtig seien auch die entstandenen Synergien, die nun genutzt werden können. Damit meint sie den Wissensaustausch und den Bekanntheitsgrad. Ausserdem hätten sie nun durch die neu erlangte Grösse eine andere Verhandlungsposition gegenüber Lieferanten.

