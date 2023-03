Solothurn: Crown Kocher hat eine zweite Autobiografie geschrieben

Buch Nummer zwei Wenn eine Autobiografie nicht reicht: Der Solothurner Altrocker Crown Kocher hat erneut in die Tasten gehauen Crown Kocher hat noch eine zweite Biografie verfasst, in der er kein Blatt vor dem Mund nimmt. Wer das Buch liest, hätte ihm aber vielleicht genau dazu geraten. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 08.03.2023, 14.00 Uhr

So wie man ihn kennt: Crown Kocher im Sträflingsoutfit und mit einer Gitarre in der Hand. Bild: zvg

Eine gute Autobiografie ist intim, lässt die Leserin und den Leser der Person nahe kommen. Der Solothurner Altrocker Crown Kocher treibt das in seiner zweiten Autobiografie auf die Spitze. Heisst: Der 70-Jährige schreibt über sein Leben, über seine Erlebnisse mit der Solothurner Band Killer, über sein Rocker-Leben, aber auch seine Jugend. Alles viel detaillierter als im ersten Buch. Für viele wohl zu intim, zu schlüpfrig.

Doch wie Crown – seit Ende 2021 in der Rockpension – in seinem Vorwort betont, erfüllt er mit seinem neuen Buch den Wunsch vieler Leser der ersten Autobiografie «Hardrock». Diese waren der Meinung, «dass ich jeweils aufgehört habe, als es interessant wurde. Ihr habt mehr intime Details von hinter den Kulissen gefordert, speziell was Groupies anbelangt.» Crown fügt an: «Ihr schamlosen Sittenstrolche ...!!!» Selbstverständlich erfüllt er den Wunsch. Und schreibt in «Pure Dynamit» alles, «was ich mich im ersten Band nicht getraut habe».

Das Cover der zweiten Autobiografie von Crown Kocher. Bild: zvg

Tatsächlich: Wer das Buch liest merkt ab der ersten Seite, dass Crown kein Blatt vor den Mund nimmt, seine Meinung ungefiltert kundtut. Das Wort «Tabu», das kennt er offensichtlich nicht. Der Solothurner thematisiert sein erstes Mal und dessen Nachspiel genauso wie weitere intime Erlebnisse, bei denen man sich fragt: Wollte ich das wirklich wissen? Darum werden diese in diesem Artikel grosszügig umschifft.

Nebst Intimen hält Crown auch nicht mit Kritik zurück. Macht etwa keinen Hehl daraus, dass er von der Klimajugend nichts hält. Sie hätten früher gekifft, gesoffen, das Leben genossen. «Die heutige Jugend interessiert sich nur noch für das Wetter in 100 Jahren. Was für Deppen ...!!»

Crown Kocher bei einem Auftritt von Killer in früheren Tagen. Bild: zvg

Crown, dessen Markenzeichen das Sträflingsoutfit auf der Bühne war, bezeichnet sich gerne als Rebellen, «als renitenten alten Knacker», und spielt auch gerne mit diesem Image. Er schreibt in seinem Buch sehnsüchtig über die Zeit Anfang der 1970er-Jahre, wünscht sich die damaligen Girls zurück, die noch Pumps trugen, so Crown: «Damals gab es auch noch keine Fahrradhelme, wir hatten Frisuren.»

Bobby, Nöggi, Clever, Joya und eine teutonische Göttin

Zeit sich Unverfänglichem aus seinem Buch zuzuwenden – seiner Liebe zu Hunden. Gleich drei Kapitel hat Crown diesen gewidmet. Er spricht über Bobby, den sein Vater hat erschiessen lassen. Über Nöggi, den er auf dem Monatsmarkt in Solothurn kaufte, der jedoch bereits nach einem halben Jahr auf einem Spaziergang starb. Offenbar hatte er einen Giftköder geschluckt, schreibt Crown.

Durch diese schmerzlichen Verluste hielt der Rocker danach jahrelang keinen Hund, bis er auf die Schäferhündin Diana traf, die er vor ihrem Tod rettete. Auch von ihr musste er einmal Abschied nehmen: «Nach elf aufregenden Jahren musste ich meine teutonische Göttin wieder ziehen lassen.»

Crown Kocher gemeinsam mit Clever zvg Crown Kocher und die teutonische Göttin Diana. zvg Hund Nöggi. zvg Crown Kocher und Diana. zvg

Auf Diana folgte der haarige Clever, der nach zwölf Jahren an der Seite von Crown 2012 starb. Eigentlich wollte Crown danach ein halbes Jahr trauern. «Aber es fehlte einfach etwas, wenn ich nach Hause kam. Niemand sprang mehr an mir hoch, wedelte mich an und küsste mich am Morgen mit seiner feuchten Nase wach.»

So trat Joya in das Leben von Crown. «Joya ist mittlerweile seit elf Jahren meine treue Freundin. Sie ist mein ‹Personal Stalker› und weicht nie freiwillig von meiner Seite.» Dabei zeigt Crown seine weiche Seite: «Insgeheim hoffe ich, das sie mich überleben wird. Mir graust drum jetzt schon vor dem Gedanken, auch sie auf ihrem Weg über die Regenbogenbrücke begleiten zu müssen ...»

Crown Kocher als Baby 1952. zvg Crown Kocher mit seinen Eltern 1966. zvg Crown Kocher 1972 mit seinem geschrottetem Auto. zvg

Zum Schluss lassen wir Crown noch in die Zukunft blicken, was die nächsten Jahre passiert: «Wer weiss, vielleicht wird ja alles gut und der Wahnsinnige in Moskau kommt doch noch zur Besinnung und lässt die Ukraine in Ruhe, die Strom- und Benzinfirmen sperren ihren gefrässigen Rachen nicht noch weiter auf und die Radiostationen spielen wieder Rockmusik aus den 80er Jahren, sodass wir wieder sagen können: «What a wonderful world.»

Hinweis Das Buch «Pure Dynamit» ist im Bücher Lüthy erhältlich oder unter www.killermetal.ch.

