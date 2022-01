Siegerprojekt steht fest: So sieht die Solothurner Eisenbahnbrücke in Zukunft aus

Die Eisenbahnbrücke in Solothurn ist am Ende ihrer Lebensdauer. Sie soll 2026 erneuert werden. Die Wettbewerbsjury hat sich jetzt für einen Sieger entschieden. So wird sie in Zukunft aussehen. Fragen betreffend Lärmessionen bleiben noch offen.