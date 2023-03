Der Brand in Solothurn jährt sich: Warum gehts nicht weiter

Brandruine Stillstand beim Brandplatz: Der Präsident der Bürgergemeinde Solothurn erklärt, warum es nicht vorwärtsgeht Vor einem Jahr brannte das Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus am Riedholzplatz. Nun prägt die Brandruine das Ortsbild. Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger erklärt das langsame Tempo. Judith Frei Jetzt kommentieren 07.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Solothurner Stadtansicht während des Brandes- Bild: José R. Martinez (7. 3. 2022)

Vor genau einem Jahr geschah der Albtraum: Mitten in der Solothurner Altstadt stand in der Nacht das Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus der Bürgergemeinde Solothurn in Flammen. Die rund 30 Bewohnenden konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Aber zwei Gebäudeteile wurden komplett zerstört, ein benachbartes Haus beschädigt.

Untersuchungen der Kantonspolizei haben einen Monat später ergeben, dass ein technischer Defekt an den elektrischen Installationen schuld am Brand war.

Die Funken sprühen, während die Feuerwehr versucht, das Feuer zu löschen. Bild: Tom Ulrich

Bei den Brandruinen bestand Einsturzgefahr, die Gebäudeteile mussten geräumt und gesichert werden. Seitdem herrscht dort Stillstand, ausser, dass im vergangenen Oktober ein Notdach aufgestellt wurde.

So sah es am Riedholzplatz am Tag nach dem Brand aus. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Hinter den Kulissen ist einiges gegangen», erklärt Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger. Der Bauforscher Urs Bertschinger hat für die kantonale Denkmalpflege ein Gutachten erstellt. Vor rund drei Monaten gab es eine Begehung mit allen beteiligten Parteien: der Bürgergemeinde Solothurn als Besitzerin, dem Stadtbauamt, der Denkmalpflege, der Baukommission und der Kommission für Altstadt- und Denkmalfragen.

Status: «Es ist kompliziert»

Die Denkmalpflege wünscht sich, dass unter anderem eine 400-jährige Balkenanlage gerettet wird. Um das zu ermöglichen, müssten die Holzbalken freigeräumt und statisch überprüft werden. «Nur schon das gezielte Aufräumen und Freilegen dieser Balken würde 460’000 Franken kosten», erklärt Wyniger konsterniert.

Zwei Tage nach dem Brand wurden die Gebäude geräumt und gesichert. Bild: José R. Martinez

Von der Solothurner Gebäudeversicherung (SGV) hat die Bürgergemeinde noch 160’000 Franken für den Abriss zur Verfügung. «Ein konventioneller Abriss würde 120’000 Franken kosten, das liegt in unserem finanziellen Rahmen», führt Wyniger aus.

Noch im vergangenen Dezember hat die Bürgergemeinde dem Stadtbauamt eine Voranfrage gestellt, wie dieses zu einem Abriss steht, bei dem keine Versuche gestartet werden, die Balken zu retten. Die Antwort ist bis heute nicht eingetroffen.

Die Häuser sind einsturzgefährdet, die Balken sichern die Häuserzeile. Bild: Hanspeter Bärtschi (29. 3. 2022)

Wie läuft die Zusammenarbeit der vielen involvierten Parteien? «Müsste ich auf Facebook einen Status setzen, wäre ‹es ist kompliziert› zu lesen», sagt Wyniger. Die Kommunikation laufe gut, aber jede Partei habe zum Teil diametral entgegengesetzte Ansichten, führt er aus.

Das sei manchmal frustrierend, denn: «Wir wünschen uns eine schnelle pragmatische Lösung», die Denkmalpflege mache hingegen beliebt, dass man möglichst viel noch rettet. Zum Schluss hätten aber alle Beteiligten das gleiche Interesse: Man wolle eine gute Lösung auf dem Riedholzplatz erreichen.

Was könnte beim Riedholzplatz geschehen?

Sergio Wyniger, seit 14 Jahren Bürgergemeindepräsident von Solothurn. Andreas Kaufmann

Bis jetzt habe man noch keine offiziellen Abklärungen gemacht, was an diesem Ort entstehen könnte. Sergio Wyniger sähe es gerne, wenn es in Zukunft in den Häusern Alterswohnungen geben würde: «Ich bin überzeugt, dass das eine zeitgemässe Lösung ist.»

Aber es gebe auch die Option, die Anlage an einen Investor zu verkaufen. Dann könnten dort ein Hotel oder Wohnungen entstehen. Das sei aber nicht seine Entscheidung, betont der Bürgergemeindepräsident, sondern die der Bürgergemeindeversammlung. Und vorgängig gibt es noch ein Qualitätsverfahren, bei dem verschiedene Stellen das Projekt prüfen werden.

Die Brandruine kostet Geld

Den Zeithorizont abzuschätzen, bis dort etwas Neues entsteht, das sei sehr schwierig, sagt der Bürgergemeindepräsident. Für das Notdach habe man daher eine Offerte für zweieinhalb Jahre eingeholt.

Über der Brandruine des Thüringenhaus ist im Oktober 2022 ein Notdach aufgestellt worden. Bild: José R. Martinez

Das Dach kostet für diese Zeitspanne 120’000 Franken. Einen Teil der Kosten übernimmt die Gebäudeversicherung, die Bürgergemeinde wird noch bei der Denkmalpflege anfragen, ob sie sich auch finanziell beteiligt. Er rechnet damit, dass die Bürgergemeinde ungefähr 30’000 Franken bis 50’000 Franken der Kosten selbst tragen muss.

Neben den Mehrausgaben hat die Bürgergemeinde weniger Einnahmen. Bis zum Brand hat sie mit dem Alters- und Pflegeheim St. Katharinen und der Institution in der Altstadt über 60 Personen betreut, heute sind es nur noch die Hälfte.

Der Brand erschwere zudem den Entscheid zur Realisierung des Neubaus beim Alters- und Pflegeheim St. Katharinen. Wyniger hätte sich gewünscht, dass die Bürgergemeinde die zwei Projekte gleichzeitig planen kann, so wäre es einfacher gewesen, die finanziellen Möglichkeiten abzuschätzen. Da es beim Riedholzplatz nur schleppend vorangeht, gehe dies nun das aber nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen