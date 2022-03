Die Bewohnenden haben nach Brand im Altersheim ein neues Zuhause

Brand Riedholzplatz Nach Brand in der Solothurner Altstadt: Die Bewohnenden des Altersheims haben ein neues Zuhause gefunden Seit dem Brand im Thüringenhaus hat die Bürgergemeinde verschiedene Herausforderungen zu bewältigen. Judith Frei 11.03.2022, 19.15 Uhr

Nur Schutt und Asche sind vom Altersheim Thüringenhaus übrig geblieben. José R. Martinez

Das Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus der Bürgergemeinde Solothurn am Riedholzplatz brannte am Abend des 7. März lichterloh. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden, die Häuser wurden aber stark beschädigt.

Da die Gebäude einsturzgefährdet sind, müssen sie gesichert werden. Diese Arbeiten sind noch in Gang. Zur Brandursache ist bis anhin nichts bekannt.

Dauerhafte Lösungen

In den vergangenen Tagen hat die Bürgergemeinde nach dauerhaften Lösungen für die Bewohnenden gesucht. Nun wurden diese gefunden: Elf Bewohnende konnten gemeinsam in einer Institution in der Region untergebracht werden. Auch einige Angestellte werden in derselben Institution arbeiten können.

Eine zusätzliche Herausforderung für die Bürgergemeinde war, dass sich im Thüringenhaus auch die Küche für das Alters- und Pflegeheim St.Katharinen befunden hat. Die Mahlzeiten wurden in der Altstadt zubereitet, in der Küche im St.Katharinen an der Baselstrasse wurden sie lediglich aufbereitet. Nun ist man dabei, die dortige Küche so auszustatten, dass in Zukunft die Mahlzeiten auch dort gekocht werden können.

Sergio Wyniger, Präsident der Bürgergemeinde Solothurn, nach dem Brand. Hanspeter Bärtschi

Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger stellt in Aussicht, dass die Küche noch dieses Wochenende in Betrieb genommen werden kann. Das Küchenpersonal aus dem Thüringenhaus wird in Zukunft also im St.Katharinen arbeiten.

In den Flammen wurde auch der Server der Bürgergemeinde zerstört. Er hat sich unter dem Dach befunden. Dabei gingen aber keine Daten verloren. «Wir haben jetzt wieder Internet und sind dabei, unsere E-Mail-Adressen wieder einzurichten», erklärt Wyniger und meint erleichtert: «Wir sind wieder erreichbar.»

Die Abbruch- und Aufräumarbeiten beginnen. Der Schutt wird in Mulden geladen. Feuerwehr und Polizei sind weiterhin vor Ort. Es gibt viel zu tun. Kein schöner Anblick. Der Schaden ist immens. Die Gebäude sind teilweise einsturzgefährdet. Brandschutt wird abtransportiert. Die Dachgaube konnte dem Feuer nicht standhalten. Der Blick in eine Wohnung.