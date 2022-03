Feuerwehrkommandant Boris Anderegg spricht über den Brand

Brand in Solothurn Vom Baugerüst aus gelöscht und warum das Wetter dem Feuerwehrkommandanten Sorgen bereitete Boris Anderegg ist der Kommandant der Feuerwehr Solothurn. Im Interview spricht er über den Einsatz am Montagabend, als in der Altstadt das Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus brannte. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 08.03.2022, 14.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Boris Anderegg, Kommandant der Feuerwehr Solothurn. Hanspeter Bärtschi (27. November 2018)

Es ist der Tag nach dem grossen Brand. Wann kamen Sie ins Bett?

Boris Anderegg: Noch nicht. Bin immer noch auf und unterwegs.

Was ging Ihnen in der Brandnacht durch den Kopf?

Ich dachte mir, das ist jetzt wirklich nicht so gut, wenn dieses Gebäude betroffen ist. Klar, es ist nie gut, wenn es brennt. Aber es gibt Liegenschaften, bei denen ein Feuer besonders heikel ist.

Warum gehören die am Montagabend vom Brand betroffenen Gebäude in diese Kategorie?

Das erste Erschwernis ist, dass es sich um ein Altersheim handelt. Die Leute sind betagt, können nicht so schnell aus dem Haus laufen. Zweitens sind es uralte Gebäude in der Altstadt, somit nicht gut zugänglich und nah aneinander gebaut.

Wie gross war die Gefahr, dass der Brand sich noch auf weitere Gebäude in der Altstadt ausweitet?

Die Gefahr war sehr gross, auch in Folge des Wetters. Wir hatten wechselnden Wind, mal Bise, mal Nord-, mal Südwind, was sehr mühselig war. Zudem hat es stark gebrannt. Bei solchen Bedingungen kann das Feuer schnell wandern. Dies hiess für uns, dass wir eine offensive Taktik anwenden mussten, um das Feuer zu stoppen.

Was heisst offensive Taktik?

Salopp ausgedrückt: Ein Haus, das schon brennt, ist bereits kaputt. Also haben wir einen Gebäudeteil als Schneise bestimmt, in dem es noch nicht gebrannt hat und haben gesagt: «Hier kommt das Feuer, um keinen Preis weiter.» Einen solchen Riegel haben wir sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Süden geschoben. Das ist uns gelungen.

Dann sind Sie zufrieden, wie die Löscharbeiten verlaufen sind?

Ich bin zufrieden mit der Arbeit von all meinen Leuten und den Kollegen von den Partnerfeuerwehren Zuchwil und Bellach. Das Zusammenspiel hat super funktioniert. Insgesamt waren die Feuerwehren mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort.

Was aufgefallen ist: Gelöscht wurde auch vom Baugerüst beim Riedholzturm aus. War dies ein spontaner Einfall?

Wir wussten, dass der Riedholzturm eingerüstet ist und haben dies uns zunutze gemacht. Durch das mussten wir a) keine Leiter stellen und b) hatten wir ein Element, mit dem wir den Riedholzturm schützen konnten. Dadurch haben wir zehn Minuten gespart. Es hat sich wieder gezeigt: Ein Feuerwehreinsatz läuft nicht nach einem Drehbuch, vieles ist jeweils spontan.

Feuerwehrleute löschen vom Baugerüst beim Riedholzturm. Tom Ulrich

Wie schwierig war die Evakuierung der Bewohnenden des Alters- und Pflegeheims?

Das ging sehr schnell vonstatten. Zusammen mit der Belegschaft und den ersten Einsatzkräften haben wir die Bewohnerinnen und Bewohner aus den Gebäuden begleitet. Es war herausfordernd, weil sie teils nicht selber laufen können und wir sie tragen mussten. Doch genau solche Rettungen trainieren wir. Was uns entgegengekommen ist, ist die Uhrzeit. Um 19.15 Uhr ist der Grossteil noch wach und wir mussten nicht morgens um 2 Uhr die Leute aus dem Tiefschlaf wecken.

Wie gross war die Erleichterung, als alle in Sicherheit waren?

Sobald ich wusste, dass alle die Gebäude verlassen konnten, war ich entspannt. – Entspannt in Anführungs- und Schlusszeichen. Der Brand war zwar nach wie vor da und man musste schauen, dass dieser sich nicht weiterentwickelt. Das Wichtigste ist für mich aber immer, dass es keinen Personenschaden gibt. Es tut weh, wenn ein Gebäude zerstört wird. Aber ich sage immer, Sachschaden kann man im Gegensatz zu Menschenleben mit Geld wiedergutmachen.

Kamen bei Ihnen beim Einsatz Erinnerungen an 2018 auf, als bei einem Brand in Solothurn sieben Menschen starben?

Ich habe das erste Mal daran gedacht, als mich ein Reporter darauf angesprochen hat. Wir könnten gar nicht mehr professionell arbeiten, wenn wir bei Einsätzen immer an tragische Ereignisse wie jenes 2018 denken würden.

Gab es während der Löscharbeiten Probleme mit Neugierigen vor Ort?

Gar nicht. Jene, die nah wohnen, kommen halt schauen, auch weil es ihnen im Herzen schmerzt, dass es in der Altstadt brennt. Ich verstehe das, es war ja tatsächlich ein trauriges Bild. Wenn Leute uns im Weg sind, weisen wir sie weg und dem wird in der Regel gefolgt.

Welche Arbeiten stehen jetzt noch an?

Im Moment sind wir an den Nach-Löscharbeiten. Man kann es sich vorstellen wie ein grosser Gluthaufen im Cheminée. Wenn man im Cheminée drei Tage die Asche nicht wegschmeisst, brennt es immer noch. Und das ist nach einem Brand genauso. Es glimmt noch, ab und an facht wieder Feuer auf. Darum sind wir noch vor Ort. Wir können aber nicht ins Gebäude rein, da dieses einsturzgefährdet ist. Das erschwert unsere Arbeit, da wir die Glut nicht umkehren können. Darum muss man die Gebäude nun mit grossen Baggern quasi wie auslöffeln, bis man auf den Grundmauern angelangt ist und alles Brandgut draussen ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen