Bürgergemeindepräsident über den Brand in seinem Altersheim

Brand in Solothurn «Die Solidarität der anderen Institutionen ist gross»: Wie es für die Bewohnenden des abgebrannten Altersheims weitergeht

Am Morgen nach dem Brand: Sergio Wyniger, Präsident der Bürgergemeinde Solothurn, macht sich ein Bild der Lage. Hanspeter Bärtschi

25 Bewohnerinnen und Bewohner mussten am Montagabend kurz nach 19 Uhr aus dem Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus am Riedholzplatz evakuiert werden. In einem der Altstadtgebäude ist ein Feuer ausgebrochen. Sechs Bewohnenende sind anschliessend wegen Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Spital eingeliefert worden. Die anderen wurden vorübergehend in der Rythalle untergebracht, bis eine Lösung für die Nacht gefunden werden konnte.

Die Bürgergemeinde Solothurn ist Besitzerin des Thüringenhauses und des Alters- und Pflegeheims St.Katharinen an der Baselstrasse. In letzterem konnten einige Unterschlupf finden, ein paar wenige Zimmer waren noch frei. Für die Verbleibenden fanden Bürgergemeindepräsident Sergio Wyniger und der Heimleiter der beiden Alters- und Pflegeheime, Pascal Vonaesch, rasch eine Lösung.

Verschiedene Institutionen aus der Region haben die Evakuierten aufgenommen. «Die Solidarität der anderen Institutionen ist gross. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind mit offenen Armen empfangen worden», erklärt Wyniger. Einige Verantwortliche von Alters- und Pflegeheimen haben ihn noch in der Nacht kontaktiert und mitgeteilt, dass es bei ihnen freie Plätze hat.

Auch für das Personal muss eine Lösung gefunden werden

Am Tag danach ist das Problem aber noch nicht gelöst. Die Unterkünfte, die bis jetzt gefunden wurden, sind nur vorübergehende Lösungen. «Wir hätten es gerne, wenn die Bewohnenden nicht alle auf verschiedene Institutionen verteilt werden, sondern möglichst zusammen ein neues Zuhause finden», so Wyniger. Ob das möglich ist, sei so früh noch nicht abzuschätzen. Er habe schon Angebote von Institutionen erhalten, bei denen mehrere Plätze frei sind. Es werden nun alle Möglichkeiten geprüft.

Sergio Wyniger hat den Eindruck, dass es den Bewohnenden den Umständen entsprechend gut gehe. Aber nicht nur die Bewohnenenden, sondern auch das Personal des Thüringenhauses befindet sich im Schwebezustand. Auch für sie muss eine Lösung gefunden werden. Wo sie in Zukunft arbeiten werden, steht noch nicht fest. Wyniger ist aber zuversichtlich, dass eine gute Lösung gefunden wird.

Keine Küche und kein Server mehr

Das Thüringenhaus war aber nicht nur das Zuhause für 25 Seniorinnen und Senioren. Dort befand sich bis anhin auch die Küche der beiden Altersheime der Bürgergemeinde. Im St.Katharinen habe es zwar auch eine Küche, so könne das Problem kurzfristig abgefedert werden. Doch wie man es langfristig lösen will, steht auch noch nicht fest.

Die Bürgergemeinde ist schon länger daran, die zwei Standorte zusammenzuführen. Neben dem Standort St.Katharinen soll ein Neubau entstehen, das Thüringenhaus hätte in den nächsten Jahren geschlossen werden sollen. Dieser Standort habe durch das Alter der Liegenschaften diverse Vorgaben der aktuellen Richtlinien und Normen nicht mehr einhalten können, erklärte die Bürgergemeinde im vergangenen Sommer. Die Betriebsbewilligung wäre in den nächsten Jahren ausgelaufen.

Der Server der Bürgergemeinde ist am Montag auch den Flammen zum Opfer gefallen. «Nein, die Daten sind nicht verloren gegangen», beschwichtigt Wyniger. Aber noch am Dienstagmorgen konnte er St.Katharinen nur schlecht erreichen, da die Kommunikationskanäle dadurch gekappt waren. Es sei ein grosser Aufwand und kompliziert, die Technik wieder in den Griff zu bekommen, berichtet er.

Trotz all der Unannehmlichkeiten ist der Bürgergemeindepräsident froh, denn keine Person ist zu Schaden gekommen. «Es war beeindruckend zu sehen, wie gut die Rettungsorganisation funktioniert hat», sagt Wyniger sichtlich erleichtert.

