Schäden des Brands im Thüringenhaus in Solothurn sind sichtbar

Brand in Solothurn Brand in der Altstadt: So sieht es im Haus neben dem Altersheim aus Das Feuer am Riedholzplatz hat auch den Dachstock neben dem Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus beschädigt. Der Anwohner konnte am Tag danach Bilder machen. Judith Frei 09.03.2022, 12.01 Uhr

So sieht die Wohnung unter dem Dach heute aus. zvg

Die Häuser in der Altstadt sind dicht aneinandergebaut. Wenn es brennt, ist das für die Einsatzkräfte eine Herausforderung, wie Boris Anderegg, der Kommandant der Feuerwehr Solothurn, erklärte. Die Flammen können leicht von einem Haus zum anderen wandern.

Mit aller Kraft und jedem Preis versuchten die Feuerwehrleuten in der Nacht am Montag, zu verhindern, dass das Feuer sich weiter ausbreiten kann. Anderegg beschreibt, dass wie ein Riegel nördlich und auch südlich geschoben wurde, wo das Feuer nicht mehr durch konnte. Dies sei gelungen.

Das Dach der Nummer 28 wurde auch beschädigt. Dominic Müller

Pech hatte David Morand. Erst seit kurzem wohnt er am Riedholzplatz 28, gerade unter dem Dach. Alte Bilder zeigen eine lichtdurchflutete Wohnung, die aktuelle Bilder zeigen ein Bild der Verwüstung. Es scheint, dass auch der Dachstock seiner Wohnung gebrannt hat. Das Löschwasser hängt an Eiszapfen am Gebälk.

Am Boden liegen Isolationsmaterial, Ziegeln und Verkleidung des Dachs. Der nasse Schutt übersät den ganzen Boden. In der Brandnacht war Morand nicht zu Hause, erst am Tag danach konnte er einen Augenschein nehmen: Alles sei kaputt, sagte er am Dienstagvormittag.

Brandschäden im Haus Riedholzplatz 28. zvg