Brand in der Altstadt «Die Grundkonstruktion ist noch gut erhalten»: Doch jetzt müsse man schnell reagieren, warnt die kantonale Denkmalpflege Die kantonale Denkmalpflege hat die durch den Brand beschädigten Häuser am Riedholzplatz untersucht. Dabei sind sie über die Resultate überrascht und teilweise erfreut. Judith Frei Jetzt kommentieren 30.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Denkmalpfleger Christoph Rösch (links) und Stefan Blank vor den abgebrannten Häusern am Bastionsweg. Carole Lauener

Jetzt sind schon über drei Monate vergangen, als es am Riedholzplatz lichterloh brannte. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Schaut man aber die Häuserzeile am Rand der Altstadt an, dann gibt das klaffende Loch einen Hinweis, dass grosse Schäden an den Gebäuden entstanden sind.

Bei den Häusern mit den Nummern 28, 30 und 32 fehlen die Dächer, das zweite Obergeschoss ist bei den zwei letzteren Gebäuden in den Flammen aufgegangen. «Bei einem Brand gehen viele Informationen für immer verloren», erklärt Christoph Rösch.

Bauforscher Christoph Rösch vor den beschädigten Häusern am Riedholzplatz in der Solothurner Altstadt. Carole Lauener

Er ist Bauforscher und arbeitet für die kantonale Denkmalpflege. Das Amt ist nun dafür zuständig, festzustellen, was noch vorhanden und schützenswert ist. Die Untersuchungen hat nicht Rösch selber gemacht, sondern sein Vorgänger Urs Bertschinger, der inzwischen pensioniert ist.

Mehr Wissen durch Unglück

Bertschinger hat nun einen ersten Augenschein nehmen können und seine Ergebnisse dem Denkmalteam vorgelegt. Dabei hat er nur die Häuser mit der Nummer 30 und 32 angeschaut.

«Bei so einem Unglück lernen wir auch immer wieder Neues über das Gebäude dazu», erklärt Rösch. Genauso wenn ein Umbau ansteht. Am Riedholzplatz wurden seit deren Errichtung im 16. Jahrhundert immer wieder Veränderungen vorgenommen. So findet man Spuren aus verschiedenen Zeitaltern.

Die zwei Häuser beim Bastionsweg neben dem Riedholzplatz sind Anfang März abgebrannt. Bruno Kissling

Anfang 1990er-Jahre wurde zum letzten Mal umgebaut. Damals hat noch Bertschingers Vorgänger, Markus Hochstrasser, die Gebäude untersucht. Einige Vermutungen von damals konnte man heute bestätigen oder verwerfen, so habe man heute ein vollständigeres Bild. Rösch sagt verheissungsvoll:

«Ja, Teile der Geschichte kann man jetzt sogar umschreiben.»

Bis heute konnte man nur vermuten, dass die Häuser im 16. Jahrhundert gebaut wurden, nachdem der Pulverturm, der an der Stelle des heutigen Riedholzturm stand, durch ein Blitzeinschlag 1546 explodierte. Durch diese Explosion müssen auch diese Häuser zerstört worden sein. Diese Vermutung konnte man heute bestätigen und gar auf das Jahr genau bestimmen, wann das Haus gebaut wurde.

Holzproben der Grundkonstruktion haben den ausschlaggebenden Hinweis gegeben. Durch die Methode der Dendrochronologie konnte auf das Jahr genau festgestellt werden, wann es geschlagen wurde. «Früher hat man im Herbst und Winter das Holz geschlagen und dann im darauffolgenden Jahr im Frühling und Sommer verbaut», erklärt Rösch weiter. Dieses Holz wurde 1547 gefällt, die Grundkonstruktion muss daher 1548 entstanden sein, zwei Jahre nach dem Unglück beim Pulverturm.

Wertvolle Konstruktion ist noch erhalten

«Die Grundkonstruktion ist gemäss Bertschinger noch gut erhalten», stellt Rösch aufgrund des Berichts fest. Gleichzeitig hat der Bauforscher fragmentarisch dekorative Elemente aus der Ursprungszeit entdeckt. Zum Beispiel das Fladerpapier, das auf das Holzwerk geklebt wurde. «Das ist wie eine Tapete aus dem 16. Jahrhundert», erklärt Rösch. Dies deutet darauf hin, dass es ursprünglich ein Haus wohlhabenderer Leute gewesen sein muss.

Zwischen dem rosafarbenen Haus mit der Nummer 32 und dem grauen Haus Nummer 30 gibt es keine Brandschutzmauer. Carole Lauener

Auch die Dekorationen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, wie die Täferdecke und ein Treppengeländer seien noch intakt.

Etappenweiser Bau ist übliches Vorgehen in der Altstadt

Für immer verloren sind die Obergeschosse und die beiden Dächer. Die Dachkonstruktionen stammen aus dem 17. Jahrhundert, als man das zweite Obergeschoss auf die ältere Konstruktion gebaut hat.

Das Anbauen an bestehenden Häusern sei damals üblich gewesen, erklärt Christoph Rösch. Man habe daher auch lange gedacht, dass das Erdgeschoss des Hauses mit der Nummer 30 in Etappen gebaut wurde und erst in einem zweiten Schritt bis zur Stadtmauer gebaut wurde. Durch Bertschingers Feststellungen weiss man jetzt, dass alles zur gleichen Zeit entstanden ist.

Die Denkmalpfleger Christoph Rösch (links) und Stefan Blank. Carole Lauener

Ganz sicher ist das Haus mit der Nummer 32 stückweise entstanden. Bis in das 18. Jahrhundert gab es eine Lücke zwischen dem Turm und dem Haus. 1739 hat man einen Anbau gemacht, der die Lücke schloss.

Auf der Seite des Bastionsweges deutet nichts darauf hin, dass es nicht zur gleichen Zeit entstanden ist. Die Grundkonstruktion zeigt aber, dass es mitten im Haus eine Brandmauer gibt. Gleichzeitig findet man keine Brandmauer zwischen den Gebäuden Nummer 30 und 32, da man diese zur gleichen Zeit erstellt hat.

So sieht es am Bastionsweg derzeit aus. Carole Lauener

«Wir waren sehr überrascht, wie viel noch erhalten ist», bestätigt der kantonale Denkmalpfleger, Stefan Blank, das Resultat des Berichts. Es sei jetzt wichtig, dass man schnell reagiere und die erhaltenen Dinge sichere. «Insbesondere der Witterungsschutz ist aus unserer Sicht noch ungenügend vorhanden», führt Blank aus:

«Es wird noch länger dauern, bis man weiss, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Daher ist es umso wichtiger, dass man es gut schützt.»

Ausserdem habe das Löschwasser viel beschädigt. Es müsse so schnell wie möglich die Gebäude im Innern besser freigelegt und getrocknet werden. «Das Haus ist in der Grundkonstruktion noch hier. Ein über 470 Jahre altes Haus ist es wert, dass man es erhält», so Blank. Dazu fügt Rösch an:

«Die Häuser sind Speicher unserer Geschichte. Und die Solothurner Altstadt lebt davon, dass sie voller Geschichte ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen