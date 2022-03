Schon vor rund 500 Jahren brannte es am Solothurner Riedholzplatz

Brand in der Altstadt Als der Pulverturm in die Luft flog: Schon 1546 wurden mehrere Häuser am Riedholzplatz zerstört In der Nacht vom 26. auf den 27. Juli 1546 schlug ein Blitz in den damaligen viereckigen Nideckturm ein. Die Folgen waren fatal. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.00 Uhr

Auf der Stadtansicht von Hans Asper sieht man oben rechts noch den viereckigen Nideckturm, der heutige Riedholzturm. Pd

Am 26. Juli 1546 entlud sich nach 23 Uhr ein heftiges Gewitter über Solothurn. Ein Blitz schlug genau in den viereckigen Nideckturm ein, der an der nordöstlichen Ecke der Ringmauer den höchsten Punkt der Stadtbefestigung bildete.

Die Folgen waren fatal: Die im Turm eingelagerten 300 Zentner Büchsenpuler (Schwarzpulver) explodierten mit einem gewaltigen Knall. Die Detonation zerstörte den Turm und das südlich angrenzende Haus total, weitere wurden schwer beschädigt.

Steine sollen bis Zuchwil geflogen sein

Eine zeitgenössische Quelle schildert die dramatischen Ereignisse so: «… darus der Stadt grosser Schreck und Schaden entstanden, vill Häuser im Riedholz (gemeint ist der Platz) zu Grunde geschlagen, in welchem fünf Menschen in Staub und Herd also ersteckt und tot fürhar gezogen sind, etliche geschändt an ihren Gliedern; es hat auch vill der Dächern, Thüren, Schlossen Fenstern zerschlagen, insondern zu St. Ursen und Barfüssern.»

Steine sollen bis Zuchwil geflogen sein – und trotzdem fand der Stadtrat, man sei noch glimpflich davongekommen. Und ordnete deshalb einen Kreuzgang (Prozession) zu Ehren der heiligen Anna an – die Explosion hatte sich am 26. Juli, dem St. Annatag ereignet.

Über die Todesopfer gibt es nur Spekulationen: Betroffen war möglicherweise ausgerechnet die Familie des städtischen Totengräbers Gabriel Müller, wird er doch als letzter Besitzer des heutigen Hauses Nr. 34 vor der Katastrophe genannt.

«Türggenenhaus» und Riedholzturm

Die Opfer wurden von der Stadt zwar entschädigt, teilweise aber die Hausparzellen nur noch im Baurecht überlassen. Ohnehin war man damit beschäftigt, die Stadtbefestigung zu modernisieren. Und so wurde der Platz, auf dem der Nideckturm gestanden hatte, vom Schutt geräumt und bis 1548 ein mächtiger, dritter Muttiturm, der Riedholztum aufgezogen.

Bereits kurz zuvor waren der Haffnersturm an der Aare, der Burristum und das Baseltor neu errichtet worden. Neben dem Riedholzturm im Westen entstand auf dem zuvor nicht überbauten Areal bis 1551 das heutige, mächtige Thüringenhaus, damals noch «Türggenenhaus» genannt – offenbar besass eine Familie Türk zwei weitere Häuser am Riedholzplatz.

Als der Ambassadorenhof ausbrannte

Die nächste Katastrophe ereilte die Nordostecke der Stadt 1717: Der Ambassadorenhof , immerhin Sitz von Frankreichs Botschaft in der Schweiz, brannte völlig aus. Auch die Dächer der Thüringenhauses und des Riedholzturms wurden in Mitleidenschaft gezogen. In den Folgejahren beschäftigte den Solothurner Rat aber vor allem eines: die schlechte Zahlungsmoral der französischen Krone beim Wiederaufbau ihrer Ambassade. Wurde deshalb der Neubau so nüchtern und schnörkellos ausgeführt?

Und noch einmal hielt der Rote Hahn die Stadtbewohner am fast identischen Schauplatz auf Trab: 1960 brannte das sogenannte Schülerkosthaus zwischen Franziskanerkirche und -tor aus. Der vormalige Feuerwehrkommandant Peter Hänsli erinnert sich: «Das war damals mein erster Brand.»

Quelle «Die Häuser am Riedholzplatz zu Solothurn» von Hans Herzog, Jahrbuch für solothurnische Geschichte, Band 35 (1962)

