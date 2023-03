Erinnerungen an den Brand in der Solothurner Altstadt 2022

Brand am Riedholzplatz «Anna, jetzt bist du auch ein Flüchtling»: Eine Heimbewohnerin und weitere Betroffene erinnern sich an die Brandnacht vor einem Jahr Am 7. März 2022 hat es in der Solothurner Altstadt gebrannt: Ein Teil des Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus wurde komplett zerstört. Betroffene sprechen über ihre Erlebnisse in der Brandnacht. Lucien Fluri, Judith Frei und Urs Mathys Jetzt kommentieren 06.03.2023, 12.00 Uhr

Der Dachstock des Alters- und Pfegeheims Thüringenhaus steht am 7. März 2022 in Flammen. Bild: Tom Ulrich

Diesen Abend, am 7. März vor einem Jahr, kann Anna L. nicht vergessen: «Ich stand im Bad und war beim Zähneputzen, bereits im Pyjama und mit Schlärpli an den Füssen. Plötzlich hörte ich Lärm und zwei Personen stürmten herein. Sie packten mich an den Armen und sagten mir, wir müssten sofort das Haus verlassen. Ich wollte noch etwas zum Anziehen mitnehmen. Doch sie sagten mir, dafür bleibe keine Zeit – über meinem Zimmer brenne es schon.» So erinnert sich die bald 91-jährige Witwe. Durchs Treppenhaus sei sie vom ersten Stock auf den Riedholzplatz hinuntergebracht worden.

Nur mit dem, was sie am Leib trug – Pyjama und Hausschuhe – und eingehüllt in die Rettungsdecken der Feuerwehr, musste Anna L. dann mit den anderen Evakuierten auf dem Platz draussen ausharren. Empfand sie Angst in diesen Minuten? «Eigentlich nicht. Es war wie ein Schock und es ging alles so schnell – da ist man sich gar nicht bewusst, was mit einem passiert.»

Schliesslich brachte man die Geretteten in die nahe Reithalle-Turnhalle, wo sie sich aufwärmen konnten. Ihr seien die Fernsehbilder aus der Ukraine in den Sinn gekommen, wo gerade erst ein Krieg begonnen hatte. «Und da habe ich gedacht: ‹Anna, jetzt bist du auch ein Flüchtling.›» Die Verantwortlichen organisierten notfallmässig Möglichkeiten, die Obdachlosen unterzubringen. Anna L. und eine weitere Mitbewohnerin wurden noch in der gleichen Nacht nach Bettlach ins dortige Altersheim gebracht. Andere Betroffene kamen in Koppigen unter.

In Bettlach sei sie gut untergebracht und betreut worden, erinnert sich die Stadtsolothurnerin dankbar. «Aber ich wollte unbedingt nach Solothurn zurück: Da habe ich mein Umfeld, meine Bekannten.» Mit einem Zimmer im «Wengistein» ging dieser Wunsch nach ein paar Wochen in Erfüllung. «Ich bin froh, dass ich hier einen Platz habe: Ich habe ein gutes Zimmer, freundliches Personal, werde gut betreut.»

Im «Wengistein» sei halt alles viel grösser, als es im familiäreren «Thüringenhaus» gewesen sei. Auf die Frage, ob sie von der Bürgergemeinde Solothurn, der Betreiberin des «Thüringenhauses», im Nachhinein einmal kontaktiert und nach ihrem Befinden gefragt worden sei, winkt Anna L. ab: «Nein, ich habe nie etwas gehört.»

Wer ins Altersheim umzieht, nimmt dorthin notgedrungen nur noch das Liebste und Wichtigste mit. Das war auch bei Anna L. so. «Alles, was mir am Herzen lag, ist verbrannt: Erinnerungsstücke, Fotos, Möbel, Kleider – einfach alles.» Aber mit dem müsse man halt leben lernen. Nur manchmal komme ihr plötzlich dieses oder jenes Objekt in den Sinn. Und dann müsse sie sich sagen: «Anna, das ist jetzt halt eben weg.»

Urs Bertschinger hier im Depot der Denkmalpflege. Bild: Hanspeter Bärtschi (2018)

Meine Partnerin war frühmorgens in der Altstadt und ich habe von ihr erfahren, dass es gebrannt hatte. Beim Kaffee habe ich dann in der Zeitung gelesen, was sich in der Nacht abgespielt hatte. Mein erster Gedanke war: nicht schon wieder. Mir sind sofort die Geschehnisse am Marktplatz im März 2011 in den Sinn gekommen. Dort wurden auch mehrere Häuser beschädigt. Nach meinem Kaffee habe ich mir das ganze Desaster am Riedholzplatz angeschaut. Es tat weh, diese Zerstörung zu sehen. Insbesondere, wenn gleich ein Teil einer Häuserzeile in Mitleidenschaft gezogen wurde.

In einer Altstadt besteht immer eine Brandgefahr, die kann man leider nie ganz ausschliessen. Das liegt teilweise an der alten Bausubstanz, an alten Elektroinstallationen sowie an der engen Bebauung. Feuer und Wasser sind immer die Todfeinde von alten Gebäuden. Der Verlust von historischer Bausubstanz ist dabei meistens gross.

Aber vor allem für die Bewohnenden ist so ein Brand immer furchtbar. Sie verlieren ihr Zuhause und ihre Güter. Es klingt jetzt vielleicht zynisch, aber als Bauforscher können solche Ereignisse auch durchaus interessant sein. Denn erst durch die Schäden werden Dinge sichtbar, die man sonst nicht sehen würde. So wie beispielsweise eine alte Wandmalerei oder 400-jährige Holzkonstruktionen. Zum Glück ist bei dem Brand nicht alles zerstört worden, es steht immer noch viel wertvolle Bausubstanz. Jetzt besteht die Chance, dass zusammen mit dem noch Bestehenden wieder etwas Neues entstehen kann. (jfr)

Am Morgen nach dem Brand: Sergio Winiger, Präsident der Bürgergemeinde Solothurn. Bild: Hanspeter Bärtschi

Der Schock von diesem Abend ist mir bis heute geblieben. Am Abend des Brandes war ich nicht in der Stadt. Sobald ich aber davon erfuhr, bin ich an den Brandort geeilt. Meine Sorge galt den Bewohnenden und den Mitarbeitenden des Alters- und Pflegeheims Thüringenhaus. Die Erleichterung war riesig, als ich erfuhr, dass es allen den Umständen entsprechend gut geht. Die Mitarbeitenden haben vorbildlich reagiert, dank ihnen und den Rettungskräfte gab es kein böses Ende.

Die Solidarität der umliegenden Institutionen war gross. Noch in derselben Nacht konnten die meisten Bewohnenden untergebracht werden. Ein paar Personen haben die Nacht wegen Verdacht auf Rauchvergiftung im Spital verbracht.

Ich bin spät ins Bett und habe nur wenig geschlafen. Am nächsten Morgen war ich wieder früh vor Ort. Damals war es wichtig, dass man schnell eine nachhaltige Lösung für die Bewohnerinnen und Bewohner des Thüringenhauses findet. Seither beschäftige ich mich fast täglich mit den Konsequenzen des Brandes. Die Geschehnisse sind daher noch sehr präsent. (jfr)

Die Taktik ist aufgegangen: Feuerwehrkommandant Boris Anderegg. Bild: Hanspeter Bärtschi

Ich war zu Hause und sass eigentlich mit Corona in Isolation, als die Brandmeldeanlage des Alters- und Pflegeheims Thüringenhaus Alarm schlug. In den meisten Fällen folgt auf solche Alarme kein Einsatz der Feuerwehr: Denn oft hat eine Person schlicht nur einen Fehler gemacht oder es handelt sich um einen Fehlalarm. Hier aber hatte ich intuitiv das Gefühl: «Das ist nicht gut.»

An diesem Abend hatten wir zum Glück eine Übung. Die meisten Leute waren schon da und wir konnten ohne Zeitverlust ausfahren. Vor Ort war schnell klar: Es brennt tatsächlich und die Rauchentwicklung ist sehr stark.

Brand am Riedholzplatz Brand Altstadt Thüringerhaus Riedholzturm Bild: Tom Ulrich

Das Wichtigste war, zuerst alle Personen aus dem Gebäude zu bringen. 80 Prozent unserer Feuerwehrleute waren beim Brand an der Wengistrasse 2018 dabei, als es Todesopfer zu beklagen gab. Das ging uns natürlich durch den Kopf. Das Risiko, dass es Personenschäden geben könnte, war – gerade bei einem Altersheim in einem Altstadthaus – gross.

Es hat sich bewährt, dass wir zuvor im Altersheim den Ernstfall geübt hatten und die Leute gut geschult waren. Das Personal empfing uns; die Bewohnerinnen und Bewohner, die noch mobil waren, standen schon im Gang bereit. Die Feuerwehr musste sie «nur» noch runterbringen. Es war eine Erleichterung, als alle Leute unverletzt draussen waren. Da konnten wir unser Business richtig beginnen.

Brand am Riedholzplatz Brand Altstadt Thüringerhaus Riedholzturm Bild: Tom Ulrich/Fotomtina/Solothurner Zeitung

Wir starteten mit der Innenbrandbekämpfung. Irgendwann wurde die Hitze dann zu gross, hinzu kam die Einsturzgefahr. Da habe ich entschieden, dass wir das Gebäude nicht mehr betreten. Nun setzten wir – wie immer, wenn es nicht mehr anders geht – auf die Aussenbrandbekämpfung. Die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren Zuchwil und Bellach war sehr gut. Es ist ein Vorteil, dass wir alle gleich ausgebildet sind.

Rückblickend können wir sagen, dass die Brandbekämpfung so verlief, wie wir uns dies vorgestellt und trainiert haben: Wir wussten, dass es grossen Schaden gibt. Aber wir konnten den Riegel halten, den wir uns gesetzt hatten: Die Flammen griffen nicht auf weitere Gebäude über. Letztlich dauerte der Einsatz über mehrere Tage an: Bei einem Standardhaus würden wir auf der Suche nach Glutnestern mal eher einen Balken rausreissen. Die Altstadt aber ist ein Kulturgut. Hier können wir nicht mit der Abrissbirne kommen – wann immer möglich versuchen wir zu erhalten, was geht.

Brand am Riedholzplatz Brand Altstadt Thüringerhaus Riedholzturm Bild: Tom Ulrich

Wir haben selbstverständlich eine Manöverkritik gemacht. Man kann immer etwas verbessern. Aber unter dem Strich würden wir es wieder gleich machen. Unsere Taktik ging auf. (lfh)

Ich war bei meinen Eltern beim z’Nacht und plötzlich haben mir viele Kollegen geschrieben, dass es in der Altstadt brenne. Durch Bilder aus den Medien habe ich schnell realisiert, dass ein Gebäude am Riedholzplatz betroffen ist. Ich bin sofort auf den Platz geeilt, ungefähr um 21 Uhr bin ich dort angekommen. Aus dem Gebäude neben dem Riedholzturm schossen meterhohe Flammen. Es war eine kalte, sternenklare Nacht und ich hatte nur eine leichte Jacke an, da sich meine Winterjacke in meiner Wohnung befand. Der Zutritt zum Haus wurde mir verwehrt. Zu diesem Zeitpunkt sah es noch so aus, dass meine Wohnung verschont bleibt.

Am Tag danach sieht man gut, wie auch die Wohnung von David Morand betroffen war. Bild: Dominic Mueller

Nach einiger Zeit verliess ich den Brandort, immer noch in der Hoffnung, dass meine Wohnung nicht beschädigt wird. Ich habe die Nacht bei meinen Eltern verbracht und bin früh am Morgen wieder zurück zu meiner Wohnung. Schon von weitem sah ich, dass im ganzen Haus die Fenster offen standen, mir schwante nichts Gutes. Und tatsächlich: In Begleitung eines Feuerwehrmannes konnte ich in meine Wohnung. Schon im Treppenhaus stand das Löschwasser zentimeterhoch, die Wände waren russverschmiert. Und in meiner Wohnung lag das Dach auf dem Wohnungsboden.

Im Haus am Riedholzplatz 28 sah es am Tag danach so aus. Bild: David Morand

Das war schon ein Schock. Es war meine erste Wohnung, ich bin erst vier Monate vor dem Brand bei meinen Eltern ausgezogen. Die Möbel waren neu und wurden alle im Löschwasser ertränkt.

Ich konnte noch ein paar Kleider aus der Wohnung retten und obwohl ich sie professionell waschen liess, musste ich sie wegen des Rauchgeruchs am Schluss trotzdem wegwerfen. Ich selber habe auch noch Tage, nachdem ich in meiner Wohnung gewesen war, nach Rauch gerochen. Den Brand hat nur eine Zimmerpflanze überlebt.

Am Tag nach dem Brand konnte ich meinen Vermieter treffen. Er war sehr hilfsbereit und hat mir sofort einen Ersatz versprochen. Noch am gleichen Tag habe ich drei Wohnungen in der Altstadt besichtigt. Eigentlich hatte ich mir schon vorgestellt, dass ich wieder zu meinen Eltern ziehen werde. Doch alles ging sehr schnell und unkompliziert und jetzt wohne ich wieder in einer Dachwohnung, die mir gefällt.

An den Riedholzplatz kann ich noch nicht zurück. Die Arbeiten sind dort noch nicht abgeschlossen, da es auch mit dem Thüringenhaus nicht weitergeht. Die Details sind mir nicht bekannt.

Seit diesem Erlebnis mache ich mir regelmässig Gedanken, was ich aus meiner Wohnung retten würde, wenn es bei mir wieder brennen würde. Ich glaube, ich würde Dinge mitnehmen, die einen persönlichen Wert haben, wie zum Beispiel Dinge die mit hohem emotionalem Wert, wie Geschenke und Andenken. (jfr)

Lucien Fluri, Co-Chefredaktor der Solothurner Zeitung. Bild: Sandra Ardizzone

Ich war auf dem Heimweg aus dem Büro. Doch als ich gegen 20 Uhr über die Wengibrücke lief und Richtung Kathedrale blickte, wurde mir klar: So schnell gibt es keinen Feierabend. Eine riesige Rauchsäule türmte sich ob der Altstadt auf.

Wo es brannte, das konnte ich zuerst nicht erahnen. Aber die Rauchsäule zeigte unmissverständlich, dass es sich nicht um einen kleinen Brand handelt. Man roch den Rauch in den Altstadtgassen.

Natürlich sieht man den Brand. Aber dann muss man weitere Informationen ausfindig machen. Was ist mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altersheims? – Das war die wichtigste und zugleich beängstigendste Frage.

Die ersten Bilder vom Brandort. Bild: Lucien Fluri

Zentral ist bei einem solchen Grossereignis der Mediendienst der Kantonspolizei, der vor Ort war: Er gibt dort den Journalisten die jeweils neusten gesicherten Informationen weiter, damit diese das breite Publikum informieren können. Und er schaut, dass die Medien koordiniert mit den Leuten vor Ort sprechen können, wenn diese ein, zwei Minuten Zeit haben. So gelingt es, dass die Medien nicht stören, aber gleichzeitig die Bevölkerung seriös informiert werden kann.

Vier Journalisten und Fotograf waren von unserer Redaktion im Einsatz. Die Leserschaft sollte online möglichst rasch informiert werden, es galt die gedruckte Zeitung bis Redaktionsschluss nochmals umzustellen. Es war zu kalt, um auf dem Handy Texte zu tippen, per Sprachnachricht schickten wir Sätze in die Redaktion, wo der Online-Redaktor den ersten Artikel aufbereitete.

Die ersten Bilder vom Brandort. Bild: Lucien Fluri

Kurz vor Mitternacht war dann Redaktionsschluss der gedruckten Zeitung – und Feierabend. Es wurde dennoch eine kurze Nacht: Einschlafen kann man nicht so schnell nach einem hektischen Einsatz mit so vielen aufrüttelnden Eindrücken. (lfh)

Riedholzplatz-Anwohner Michael Strebel. Bild: Archiv SZ

Ich sass im Wohnzimmer und hörte mit Kopfhörern ein Hörbuch. Gedämpft ertönten im Hintergrund Sirenen, aber ich brachte das nicht mit meiner Nachbarschaft in Verbindung. Erst als ich den Rauch roch, wurde mir bewusst: Das ist bei uns.

Von unserer Wohnung aus kann ich auf den Riedholzplatz blicken. Dort sah ich Feuerwehr und Sanität. Doch ich konnte nicht genau einordnen, was passiert war, weil ich vom Brand nicht viel sah. Erst als ich auf den Bastionweg trat, sah ich das enorme Feuer. Das ist mir eingefahren. Man hat gesehen, wie schnell sich die Flammen weiterfressen und man konnte nicht einschätzen, wie es weiter geht. Aber die Feuerwehr hatte zum Glück ein Grossaufgebot vor Ort.

Ein mulmiges Gefühl hatte ich, ob man all die Bewohner aus dem Haus hatte retten können. Gott sei Dank gab es keine Verletzten! Als Anwohner wurden wir in die Turnhalle bei der Reithalle gerufen. Um Mitternacht konnten wir wieder in die Wohnung. Wir hatten keine Beeinträchtigungen und kamen sehr glimpflich davon. Aber nach so einem Ereignis macht man sich Gedanken: Man schaut, ob man Brandmelder hat und wo diese sind. Denn wir haben gesehen: Es geht verdammt schnell. (lfh)

