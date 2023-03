Im Garten des Kapuzinerklosters in Solothurn hat es Schadstoffe

Boden ist belastet Im Garten des Kapuzinerklosters in Solothurn liegt zu viel Gift: Der Kanton verbietet dessen Bewirtschaftung und beruhigt 2003 verliessen die letzten Kapuziner das Kloster in Solothurn, zirka seit 2018 wird der Nutzgarten wieder benutzt. Damit ist nun fertig: Der Boden ist belastet. So ist etwa die Quecksilberkonzentration zu hoch. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 24.03.2023, 17.57 Uhr

Ein Bild aus dem Jahr 2019. Schülerinnen und Schüler helfen im Garten des Kapuzinerklosters mit. Bild: Wolfgang Wagmann

Der Garten ist der Stolz des ehemaligen Kapuzinerklosters in Solothurn. Seit einigen Jahren wird dort wieder angepflanzt, teils halfen in der Vergangenheit auch Schulkinder aus der Stadt dabei mit. Damit ist nun vorerst Schluss: Der Grundeigentümer, der Kanton Solothurn, verbietet die Bewirtschaftung des Nutzgartens per sofort, wie er gestern in einer Mitteilung bekannt gab. Der Grund: «Die Schadstoffbelastungen der Böden im Kapuzinerkloster sind sehr hoch, und es besteht Handlungsbedarf.»