Blick zurück So wurde Eisen vor Tausend Jahren hergestellt: Solothurner Archäologen legen Hand an und bauen Ofen nach Am Donnerstagabend versucht die Kantonsarchäologie Eisen herzustellen, wie es in unserer Region vor über Tausend Jahren üblich war. Das heisst «Experimentelle Archäologie» und ist eine Nagelprobe für die Wissenschaft sowie ein Erlebnis für interessierte Laien. Judith Frei Jetzt kommentieren 27.04.2022, 10.00 Uhr

Kantonsarchäologen Pierre Harb und Fabio Tortoli neben einem Neolithischen Ofen zur Eisenerzgewinnung Hanspeter Bärtschi

Auf der Wiese vor dem Museum Blumenstein steht seit einiger Zeit eine wunderliche Skulptur: Ein hüfthoher Zylinder aus Lehm, auf dem ein Gesicht modelliert ist. Die Skulptur ist aber kein Kunstprojekt, sondern wurde im Namen der Wissenschaft von der Kantonsarchäologie gebaut.

«Ein Rennofen aus dem Frühmittelalter hat vermutlich so ausgesehen», sagt Kantonsarchäologe Pierre Harb. Er und sein Arbeitskollege Fabio Tortoli, Ausgrabungsleiter, haben das nun schon zum dritten Mal mit dem Ofenbauer und Schmied Ueli Zahner gemacht. Der jetzige Ofen wurde für die Tagung «Experimentelle Archäologie – Wie geht das?» errichtet.

So könnte es gewesen sein

«Experimentelle Archäologie ist eine wissenschaftliche Methode. Dabei werden Gegenstände nachgebaut, um herauszufinden, wie es gewesen sein könnte», so Harb. Es sei in letzter Zeit in diesem Gebiet ein Aufschwung zu spüren meint Fabio Tortoli. In Frankreich zum Beispiel wird seit Jahren eine ganze Burg – «Guédelon» – im Burgund.

So sieht die Burg im Burgund aus. Quelle: Youtube

Tortoli erklärt weiter: «In der Archäologie gehen wir in Epochen zurück, wo es keine oder wenige schriftliche Quellen gibt.» Um über das alltägliche Leben der Vergangenheit mehr herauszufinden, haben sie andere Quellen: Abfälle, die ausgegraben werden oder Einzelteile von Gegenständen und Bauten, auf die sie bei Ausgrabungen stossen.

Im Fall des Rennofens, der auf der Wiese steht, hat man bei Ausgrabungen in Büsserach Überreste gefunden. Der Boden des Ofens ist meist der einzeige gut erhaltene Teil und konnte auch im Schwarzbubenland mehrfach dokumentiert werden.

Mit dem Durchmesser als Anhaltspunkt konnten die Wissenschafter abschätzen, wie hoch er gewesen ist. Ob die Ofenbauer ihren Ofen vor über Tausend Jahren auch ein Gesicht gegeben haben, weiss man nicht. Möglich sei es, die Wissenschafter haben aus Spass angebracht.

Alle guten Dinge sind drei

Doch was ist überhaupt ein Rennofen? «Das ist ein kleiner, schachtartiger Ofen, in dem aus Eisenerz mithilfe von Holzkohle und Feuer, Eisen gewonnen wird», erklärt Harb. Bei der sogenannten Verhüttung werden Holzkohle und Eisenerz abwechslungsweise in den Schlund gefüllt und verbrannt. Die drei Löcher im unteren Drittel des Ofens dienen zur Belüftung.

Die Archäologen Harb und Toroli halfen dem Ofenbauer beim Bauen (von links). Jürg Stauffer

Wenn die Temperatur und Sauerstoffgehalt im Innern des Ofens stimmen, dann wird der Stein flüssig und läuft – oder eben rennt – aus dem Ofen. Und zurück bleibt ein schwammartiges Gebilde aus Eisen, die sogenannte Luppe. Für die Verwendung muss dieser Eisenschwamm durch Schmieden noch weiterverarbeitet werden.

«Es ist ein theoretisch einfaches und praktisch doch komplexes Verfahren», erklärt Fabio Tortoli. Nur wenig Eisen konnte mit dieser Methode gewonnen werden. Ausserdem brauche es grosse Erfahrung, wie sich das Feuer verhält, damit der Vorgang funktioniert.

«Bis jetzt haben wir noch keine Luppe erhalten, die man weiterverarbeiten könnte», erklärt Harb. Ein Erfolg war darin zu sehen, dass die Überreste, die nach dem Verhütten geblieben sind, denjenigen, die sie in Büsserach gefunden haben, gleichen.

Die Düsen belüften das Feuer. Hanspeter Bärtschi

«Es ist wie ein Puzzle, das man zusammensetzt», erklärt er. Nach dem Vorgang sehen die Forschenden, wo beispielsweise die Eisenschlacke an den Ofeninnenwände haften geblieben ist. So zeigt sich, ob die Annahmen, die sie gemacht haben auch stimmen. «Das Nachbauen und Ausprobieren ist eine Nagelprobe für unsere Schlüsse, die wir aus den Grabungsergebnissen gezogen haben.»

Am Donnerstag nun der dritte Versuch: Um die Mittagszeit wird der Ofen eingefeuert. Siebe bis acht Stunden später soll der Prozess abgeschlossen sein. Dann brechen die Archäologen den Ofen auf und schauen, was sie im Innern finden. Früher blieben die Ofen vermutlich intakt, im Experiment brechen sie den Ofen auf, damit sie auch das Ofeninnere begutachten können.

Wieso braucht man das?

«Mit dem nachgebauten Rennofen können wir zeigen, was wir auf verschiedenen Grabungen gefunden haben», erklärt Fabio Tortoli: «Wir erleben bei Grabungen immer wieder, dass Menschen vorbeikommen und sich für unsere Arbeit interessieren.» Dieser Ofen sei ein gutes Anschauungsbeispiel, welche Erkenntnisse sie ziehen konnten.

In Büsserach habe man Reste von mehreren solchen Öfen gefunden. Über 300 Jahre habe man dort mit dieser Methode Eisen hergestellt. Zwar noch nicht im industriellen Umfang, aber die Produktion hatte sicher mehr als regionale Bedeutung.

Der Ofen wurde schon einmal eingefeuert. Jürg Stauffer

Im späten Mittelalter entstanden dann die ersten Hochöfen, die sich im 16. und 17. Jahrhundert endgültig durchsetzten. Mit dieser neuen Methode konnte man mehr Eisen gewinnen. «Und zum Schluss sind wir dann bei Von Roll», zeigt Harb die Entwicklung auf.

Ob nun beim dritten Versuch ein richtiger Eisenschwamm gewonnen werden kann, wissen die Forscher erst, wenn es so weit ist. Der Erfolg bestehe aber nicht nur darin, dass sie Eisen herstellen können. Im Prozess werden jedes Mal Erkenntnisse gemacht, die ihrer Forschung dienen, sind die Archäologen überzeugt. Ausserdem freuen sie sich darauf, ihre Erkenntnisse an Interessierte weitergeben zu können.

Im Museumspark kann man am Donnerstag, 28. April, zwischen 18 Uhr und 22 Uhr dabei sein. Der Eintritt ist frei und es ist keine Anmeldung nötig.

