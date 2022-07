Blick zurück «Man dürfte uns einmal auslachen»: Die Zeitkapseln aus dem Zeitglockenturm beinhalten mahnende Worte unserer Vorfahren Der Zeitglockenturm in Solothurn wird renoviert. Einige Inhalte aus den Zeitkapseln im Turm sind derzeit im Schaufenster der Goldschmied Hofer AG ausgestellt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 21.07.2022, 17.00 Uhr

Das Foto links zeigt die Restaurierung des Zeitglockenturms 1962/63, rechts ist das aktuelle Baugerüst zu sehen. Hanspeter Bärtschi

Es ist eine Tradition, an die man sich seit mehreren hundert Jahren hält. Immer dann, wenn der Zeitglockenturm in der Altstadt saniert wird, holt man die Zeitkapseln aus der luftigen Höhe hinunter.

Die etwas grössere befindet sich ganz zuoberst auf der Turmspitze. Und eine etwas kleinere, zweite Zeitkapsel befindet sich in der Mondkugel. Also in jener halb goldigen, halb schwarzen Kugel, die anzeigt, ob gerade Voll- oder Neumond ist.

In der Mondkugel befindet sich eine Zeitkapsel. zvg/Stadt Solothurn

Öffnet man den «Mond», begegnet man der Vergangenheit. Denn nach jeder Sanierung wird den Kugeln etwas aus dieser Zeit beigelegt. Immer dabei: ein Bericht über die vorgenommene Sanierung.

Goldschmied Hofer stellt die Stücke aus der Zeitkapsel des Zytglogge-Turms aus. Hanspeter Bärtschi

Was staubtrocken klingt, verbirgt Spannendes. Etwa mahnende Worte aus dem Jahr 1883. Handschriftlich ist festgehalten, wer das untere Zifferblatt renoviert hat. Daneben verfasste der Schreiberling aber auch ein Plädoyer an die Solothurner Nachwelt:

«Mögen die kommenden Geschlechter stets gleichen Sinn hegen für überlieferte kulturhistorische Sachen.»

Er fährt fort: «Hat doch unsere gegenwärtige realistische Zeitrichtung schon genug Zerstörungssinn bewiesen & sind selbst unsere schönen Schanzen, der Vorstadtthurm, das Bielthor mit den Kanonensäulen etc. etc. diesem Geiste zum Opfer gefallen.» Zur historischen Einordnung: Fünf Jahre zuvor war in Solothurn auch bereits das Berntor abgerissen worden, begleitet von Spottversen.

Das Baugerüst des Zytglogge-Turms aus einer ungewohnten Perspektive. Hanspeter Bärtschi

Auch einige Jahrzehnte später, 1963, wurde im Dokument gemahnt, Sorge zu tragen. Dieses Mal ging es explizit um den Zeitglockenturm: «(...) Wenn diesem Uhrwerk und der ganzen Anlage, die nun seit 418 Jahren in Betrieb steht, Sorge getragen wird. So kann sie noch weitere Jahrhunderte der Solothurner Bevölkerung die Zeit angeben und sie mit ihrem Figurenspiel an die Vergänglichkeit alles Irdischen ermahnen.»

Die beiden sowie weitere Dokumente und Inhalte aus den Zeitkugeln sieht man derzeit im Schaufenster der Goldschmied Hofer AG, deren Räumlichkeiten sich just unter dem Turm befinden. Nicht zum ersten Mal könne man einen Teil der Inhalte so der Stadtbevölkerung präsentieren, erzählt Geschäftsführerin Regula Hofer.

Bleitafeln, Reliquienkästchen und Lebensmittelkarten

Bereits 1998, bei der letzten grossen Sanierung, wurden einzelne Stücke aus den Zeitkapseln ausgestellt. Damals etwa eine Taschenuhr, die trotz der langen Zeit im Turm noch immer die richtige Uhrzeit anzeigte.

Diese Sackuhr war 1998 im Schaufenster der Goldschmied Hofer AG in Solothurn ausgestellt. zvg (1998)

Die Taschenuhr ist dieses Mal nicht ausgestellt. Stattdessen sieht man im Schaufenster nebst Dokumenten alte Bleitafeln, ein Reliquienkästchen aus dem Jahr 1672 oder auch Käse- und Milchkarten aus der Zeit des Ersten Weltkriegs.

Goldschmied Hofer stellt die Stücke aus der Zeitkapsel des Zytglogge-Turms aus. Hanspeter Bärtschi

«Zwei Passantinnen verweilten eine halbe Stunde vor dem Schaufenster», erzählt Hofer, die selbst fasziniert ist von den Stücken. Vom alten Handwerk, etwa der Handgravur auf den Bleiplatten, aber auch von den Inhalten in den Dokumenten.

Interessiert las sie, dass die Sanierungsarbeiten im Winter 1962/63 wegen der grossen Kälte – es herrschten Temperaturen von minus 20 Grad – eingestellt werden mussten. «Die Aare oberhalb der Eisenbahnbrücke beim krummen Turm war vollständig zugefroren», ist im Renovationsbericht festgehalten.

Bis Anfang August noch im Schaufenster zu sehen

Die Stücke sind noch bis zum 8. August im Schaufenster zu sehen. Danach ist es für sie Zeit, in die Zeitkapsel respektive den Mond zurückzukehren. Stand jetzt sind die Sanierungsarbeiten am Zeitglockenturm Ende Oktober abgeschlossen, wie das Stadtbauamt mitteilt. Damit dauern die Arbeiten wenige Wochen länger als zu Beginn angenommen.

Goldschmied Hofer stellt die Stücke aus der Zeitkapsel des Zytglogge-Turms aus. Hanspeter Bärtschi

Zum Schluss noch einmal zurück zum Schreiben aus dem Jahr 1883. Der Schreiberling kritisierte nicht nur den Solothurner Umgang mit Kulturgut, sondern auch das politische System der Stadt. Nachdem er den damaligen Stadtpräsidenten, Constanz Glutz von Blotzheim, erwähnt hatte sowie den Präsidenten der Bürgergemeinde, Joseph von Sury-Bussy, fügte er hinzu:

«Die übrigen 30 Bürgerräthe & 30 Gemeinderäthe zu nennen, will ich dem Leser ersparen, denn man dürfte uns doch einmal auslachen, einen so schwerfälligen Verwaltungs- & Reglementierungsorgan gebraucht zu haben.»

Zumindest der Gemeinderat besteht noch heute aus 30 Mitgliedern. Ob dies die Stadt auch im Jahr 2022 für erwähnenswert hält? Noch steht nicht fest, was man dieses Mal den beiden Zeitkapseln beilegen wird.

In der Zeitkapsel findet man Stücke von verschiedenen Renovationen.

