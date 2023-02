Solothurn: So stellt sich die Stadt das Quartier Weitblick vor

Blick in die Zukunft Hier werden 1700 Personen leben und ebenso viele arbeiten: So stellt sich die Stadt Solothurn das neue Quartier Weitblick vor Die Mitwirkung für das Gebiet Weitblick in Solothurn hat begonnen. Nun ist bekannt, wie sich die Stadt das neue Quartier genau vorstellt. Mit dem Areal hat man Grosses vor. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 03.02.2023, 15.50 Uhr

Die Stadt hat das Gebiet Weitblick vor über zehn Jahren gekauft. Hanspeter Bärtschi

Alles beginnt mit einem nahezu leeren Blatt Papier. Der Reiz dabei: Man hat in der Hand, was entsteht. In etwa so ergeht es der Stadt Solothurn mit dem Weitblick.

Mit dem Areal, dessen Kauf die Gemeindeversammlung 2010 zugestimmt hat, hat man Grosses vor. Ein neues Stadtquartier soll hier im Westen von Solothurn entstehen. «Der Weitblick ist der letzte grosse Entwicklungsschritt für Solothurn», sagte Andrea Lenggenhager, Leiterin des Stadtbauamtes, an der Infoveranstaltung zur nun begonnenen Mitwirkung.

Die Zahlen klingen gewaltig: Auf einer Fläche von 125'600 Quadratmetern soll erstens das Zuhause von 1700 Personen entstehen. Und zweitens soll es ebenso viele Arbeitsplätze geben. Aufgeteilt ist das Quartier in 13 Baufelder. Diese wird die Stadt entweder im Baurecht an Investoren vergeben oder sie verkaufen.

Die Stadt will aber das Heft nicht komplett an Investoren abgeben. Sie hat ziemlich genaue Vorstellungen, wie das neue Quartier aussehen soll. Grün und nachhaltig soll es etwa sein, ein Ort für alle Generationen, attraktiv für den Velo- und Fussverkehr und nicht zuletzt auch ein Erholungsraum.

Viele Ziele. Um diese zu erreichen, hat die Stadt einen sogenannten Rahmengestaltungsplan entworfen, für den bis zum 3. März die Mitwirkung läuft. Der Plan legt fest, wie genau die Stadt das leere Blatt bemalen will respektive an welche Spielregeln sich die Investoren bei ihren Bauprojekten halten müssen. Nicht zuletzt bieten die Dokumente, die online aufgeschaltet sind, einen Eindruck, wie der Weitblick einmal aussehen könnte.

Weitblick Nord oder Weitblick Süd?

Im neuen Quartier soll es drei- bis fünfgeschossige Gebäude geben, das ganze Areal soll etwas von einem Park haben. Es wird jedoch unterschieden zwischen Weitblick Nord und Weitblick Süd. Dies soll nicht nur eine rein geografische Unterscheidung sein, sondern eine, die man auch wahrnimmt, wenn man durch die Strassen spaziert.

Zum Teil läuft im Gebiet Weitblick noch die Stadtmistsanierung. Hanspeter Bärtschi

Im Norden steht das Wohnen in verschiedenen Formen im Fokus, etwa auch mit Genossenschaftswohnungen. Optimiert ist das Areal für den Fuss- und Veloverkehr. Der motorisierte Quartierverkehr soll auf das Mindeste reduziert werden. So ist hier Tempo 20 angedacht, Parkplätze gibt es nur unterirdisch (und zwar deren 560).

Als wichtiger Bestandteil des Nordens respektive des ganzen Weitblicks ist die Brühlhofpromenade vorgesehen, die parallel zum Gleis verläuft, nahe dem Bahnhof Allmend. Hier soll das Leben pulsieren; eine Fussgängerzone mit Cafés und Einkaufsmöglichkeiten. In drei Worten beschreibt das Stadtbauamt den Weitblick Nord wie folgt: gesellig, familienfreundlich und vielfältig.

Der Süden zeichnet sich aus als Mischquartier zum Wohnen und Arbeiten. Er soll auf «das Gewerbe und ein anonymeres Wohnumfeld» ausgerichtet sein. Im Gegensatz zum Weitblick Nord gilt hier Tempo 30. Nebst unterirdischen Parkplätzen sind hier, zumindest beschränkt, auch oberirdische möglich. Insgesamt sind 1305 Parkplätze vorgesehen. In drei Worten wird der Weitblick Süd wie folgt beschrieben: direkt, modern, gut erreichbar.

Grün, grüner, Weitblick?

Als Scharnier zwischen Weitblick Nord und Süd dient der Segetzpark, die grüne Lunge des neuen Stadtquartiers. Hier sind Spielwiesen, Wasserflächen und viele Bäume geplant. «Die Grünflächen des Parks werden von einer Betonelementmauer begrenzt, die in Anlehnung an die landschaftsprägenden Trockensteinmauern des Juras gestaltet ist und als Sitzmauer zum Verweilen einlädt», hält die Stadt in den Unterlagen fest.

Nebst dem Segetzpark ist eine Allmend vorgesehen. Deren Fläche ist zum Teil befahrbar. Ziel ist, dass hier Veranstaltungen stattfinden können. Als Beispiel nennt die Stadt einen Zirkus, der hier im neuen Quartier haltmacht. Im Gebiet erhalten bleiben werden der Henzifhof und das Lusthäuschen. Die Villa Gibelin kommt weg.

Hinter den Schafen sieht man das Lusthäuschen, das erhalten bleibt. Christina Varveris

Auch über die Allmend und den Segetzpark hinaus versprach Andrea Lenggenhager an der Veranstaltung viel Grünraum im Weitblick. Dazu sind in der Sonderbauschrift entsprechende Regeln festgehalten. Wie etwa, dass die Siedlungsfreiräume so anzulegen sind, dass sie als zusammenhängende, einheitlich gestaltete Grünflächen wahrgenommen werden.

Die Leiterin des Stadtbauamts betonte, dass im Weitblick das Konzept der Schwammstadt umgesetzt werden soll. Heisst: Das Regenwasser soll nicht einfach in der Kanalisation landen, sondern im Boden versickern oder in ein Gewässer geleitet werden. Da die Versickerungsmöglichkeiten im Gebiet Weitblick schlecht sind, lautet das Ziel, möglichst viel Wasser in den Brühlgraben zu leiten.

Zeitplan könnte sich nach hinten verschieben

Nach Abschluss der Mitwirkung kommt der Rahmengestaltungsplan in den Gemeinderat. Vorgesehen ist, dass im ersten Quartal 2026 die ersten zwei von insgesamt 13 Baufeldern realisiert werden. «Aber nur, wenn alles optimal läuft», betonte Lenggenhager und fügte an: «Allenfalls schiebt sich alles nach hinten.» Denn der provisorische Zeitplan ist etwa von der noch nicht abgeschlossenen Ortsplanungsrevision abhängig.

Die Planung des Weitblicks läuft schon lange. Und es wird noch lange dauern, bis das neue Quartier in seiner Gänze vollendet ist. Oder wie ein älterer Mann an der Veranstaltung feststellte: «Ich werde dies ja nicht mehr erleben.»

