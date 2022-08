Massentierhaltungs-Initiative «Fleisch essen darf nicht zum Privileg der Reichen werden» – «Das ist Blödsinn und eine Frage der Prioritätensetzung»

Philippe Ruf ist in der SVP, verzichtet auf Fleisch und will per Initiative die Massentierhaltung abschaffen. Felix Lang ist Biobauer, engagierter Grüner und lehnt das Volksbegehren ab. Ein Streitgespräch zwischen zwei Solothurnern, die alles andere als linientreue Parteisoldaten sind.