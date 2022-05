Nach dem Brand: Wie es mit dem Thüringenhaus weitergeht

Bis zu 20 Stellen fallen weg Nun steht fest: Das Thüringenhaus in Solothurn soll nach dem verheerenden Brand nicht mehr als Alters- und Pflegeheim in Betrieb gehen Die Bürgergemeinde Solothurn fällt einen ersten Entscheid, wie es mit dem Thüringenhaus künftig weitergeht. Hiobsbotschaft für die Angestellten: Ende dieses Jahres werden 15 bis 20 Stellen gestrichen. Fabio Vonarburg Aktualisiert 25.05.2022, 19.38 Uhr

Blick vom Riedholzplatz aus auf die vom Brand betroffenen Gebäude. Hanspeter Bärtschi (29. März 2022)

Am Abend des 7. März brannte es in der Solothurner Altstadt. In erster Linie betroffen war das Alters- und Pflegeheim Thüringenhaus, das im Besitz der Bürgergemeinde Solothurn ist. Diese hat nun einen ersten Entscheid gefällt, wie es mit dem Gebäude weitergeht. Dies gab die Bürgergemeinde am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt.