Biogen: Der Stellenabbau beginnt, Luterbach ist nicht betroffen

Biotech Jetzt beginnt bei Biogen der Stellenabbau – Luterbach «läuft weiterhin wie geplant» Lange wurde spekuliert, jetzt hat Biogen mit dem Abbau von ersten Arbeitsplätzen begonnen. In den USA. Betroffen sind dabei besonders Stellen im Sales-Bereich des neuen Alzheimer-Medikaments Aduhelm. Online-Redaktion 08.03.2022, 18.00 Uhr

Die Biogen Fabrikationsanlage in Luterbach ist von den Sparmassnahmen nicht betroffen. Zvg

Wie in dieser Zeitung bereits Mitte Februar zu lesen war, steht das US-Biotech Unternehmen Biogen vor einer grösseren Entlassungswelle. Aufgrund schlechter Entwicklungen rund um das neue Alzheimer-Medikament Aduhelm sehe man sich bei Biogen zu Einsparungen im mittleren dreistelligen Millionenbereich gezwungen. Allein 2022 sollen 350 Millionen weniger ausgegeben werden.

Laut FiercePharma ist es nun zu den ersten Entlassungen gekommen. Wie erwartet trifft es hauptsächlich Angestellte im Verkaufsbereich von Aduhelm, dem bisher floppenden Alzheimer-Medikament. Bis jetzt sollen rund 100 Stellen abgebaut worden sein, doch die Sparmassnahmen könnten weltweit bis insgesamt 1000 Mitarbeitende treffen.

Doch was bedeutet das für den Produktionsstandort in Luterbach? Auf Anfrage kommentiert Mediensprecher Tristan Schmitz die aktuellen Entwicklungen. So bestätigt er das Wegfallen diverser Stellen in den USA. «Ziel ist es, Einsparungen in Höhe von etwa 500 Millionen US-Dollar zu realisieren», so Schmitz. Diese Veränderung solle dazu beitragen, dass das Unternehmen flexibel bleiben könne.

In Solothurn laufe die Produktion weiterhin wie geplant, sagt Schmitz. «Wir haben bereits die Kapazitätsauslastung mit verschiedenen Therapien für das Jahr 2022 und darüber hinaus geplant, was erhebliche Aktivitäten am Standort vorsieht», so Schmitz.

Stand März sind am Standort Luterbach über 500 Mitarbeitende angestellt. Aktuell sind keine weiteren Stellen ausgeschrieben. So sei die Rekrutierung im grossen Rahmen abgeschlossen, wie der Mediensprecher erklärt. Schmitz betont ausserdem, dass im letzten Jahr ein neues Ausbildungsprogramm mit verschiedenen Lehrstellen gestartet ist.