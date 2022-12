Solothurn im Wandel der Zeit: der Postplatz

Bilderserie Serie «Solothurn im Wandel der Zeit»: So entwickelte sich der Postplatz Wie hat sich das Solothurner Stadtbild im letzten Jahrhundert verändert? Wir haben in den sozialen Medien und in unserem Archiv gewühlt und alte Bilder der Stadt Solothurn mit aktuellen verglichen. Cyrill Pürro und Judith Frei Jetzt kommentieren 28.12.2022, 13.15 Uhr

Da, wo heute ein schlichtes Gebäude aus den 1970er-Jahren steht, darin einquartiert unter anderem ein Fitnesscenter und ein Möbelgeschäft, stand früher die alte Post. 1894 wurde das Gebäude vom St.Galler Architekten Hans Wilhelm Auer erbaut. Der Architekt war nur wenige Jahre vorher damit beschäftigt, das Bundeshaus Ost in Bern zu bauen. Nachdem er die Post in Solothurn gebaut hatte, zeichnete er sich unter anderem für den Luzerner Bahnhof und das Parlamentsgebäude in Bern verantwortlich.