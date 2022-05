140 Veranstaltungen mit 80 Autorinnen und Autoren und Übersetzenden sind in der Stadt durchgeführt worden. Es haben rund 18’500 Gäste an Veranstaltungen vor Ort und an den Audiostreams teilgenommen, 2019 waren es 17’800. Im Vorfeld der Solothurner Literaturtage fanden vom 23. bis 25. Mai die Jugend- und Kinderliteraturtage statt, an denen fast 1000 Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen teilnahmen.