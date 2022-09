Bilanz zum Open Air «Legendäre Konzerte, magische Stimmung und eine Riesenparty» – das sind die Reaktionen des Festwochenendes Drei Tage lang war die Stadt Solothurn im Ausnahmezustand. Jetzt sind die Feierlichkeiten zum 2000-Jahre-Jubiläum beendet. Das sind die Reaktionen der Organisatoren, Sicherheitskräfte und Musiker. Judith Frei 1 Kommentar 12.09.2022, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Solothurner Rockband Krokus heizte die Altstadt am Samstagabend ein. José R. Martinez

Jetzt ist es vorbei. Ein Stadtfest, das vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen. Ein Stadtfest, bei dem es für eine Weile nicht sicher war, ob es überhaupt stattfindet. Das neunköpfige OK hat sich aber auch durch die Coronapandemie nicht beirren lassen und es durchgezogen.

«Es ist fast ein wenig surreal», sagt OK-Mitglied Pipo Kofmehl über die vergangenen drei Tage. Als am Freitagabend Patent Ochsner das Stadtfest eingeläutet hatte, stand er hinter der Bühne und konnte es kaum glauben, dass tatsächlich auf dieser Bühne Musik gespielt wurde.

Pipo Kofmehl und Büne Huber von Patent Ochsner kurz vor Beginn des Konzerts am Freitagabend. José R. Martinez

Zu Beginn der Planung habe das OK nicht gewusst, auf was sie sich einlassen. «Wir haben das Open Air mit einer grossen Portion Naivität geplant», sagt er heute: «Wir wussten einfach, dass wir es durchziehen wollen.»

Und gemessen an den Reaktionen habe es sich gelohnt. «Für mich waren die vielen positiven Reaktionen des Publikums das Highlight», sagt Hansjörg Boll. «Es war einfach genial. Legendäre Konzerte, magische Stimmung und eine Riesenparty», so das Resümee der Organisatoren.

Auch die Solothurner Band Krokus ist begeistert. Die Hardrocker haben am Samstagabend gespielt: «Es ist schön, wenn man die Begeisterung spürt beim Publikum», sagte Chris von Rohr nach dem Konzert. «Wir haben gemerkt, es ist nicht das typische Hardrock-Publikum, es ist ein Stadtfest. Die Leute haben uns neu kennen gelernt oder überhaupt erst kennen gelernt. Es war ein schöner Abend, für üs het’s gstumme!»

Vor dem Krokus Konzert am Samstagabend waren über 5000 Menschen in den Gassen. José R. Martinez

Doch nicht nur das Publikum begeisterte die Hardrocker. Auch der spezielle Ort:

«Auf dieser Treppe, dieses Feeling – Fernando [von Arb, Anmerkung der Redaktion] und ich lachten uns die ganze Zeit nur an. Wir haben immer davon geträumt, so etwas zu machen. Und plötzlich stehst du dort und denkst, wow! Es war emotional wirklich krass.»

Chris von Rohr während des Konzerts in der Solothurner Altstadt. José R. Martinez

Insgesamt 13'000 Personen kamen über die drei Tage in die Altstadt. Auch der Sonntag, der Tag für die regionale Kulturschaffende, war gut besucht. Beim ökumenischen Gottesdienst zum Thema «Hoffnung – Glaube – Liebe» mit der Bläsergruppe Quintetto Inflagranti mussten sogar zusätzliche Sitzgelegenheiten aufgestellt werden, erklärte das OK. Beim darauffolgenden Kulturprogramm füllte sich dann auch die Hauptgasse.

Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez Open Air Solothurn: Patent Ochsner. José R. Martinez

Trotz der ausverkauften Konzerte und der zwei Freinächte am Freitag- und Samstagabend gab es keine Zwischenfälle, erklärt der Kommandant der Stadtpolizei, Walter Lüdi, zufrieden. Nach den Konzerten in der Altstadt seien viele direkt nach Hause gegangen, so seine Beobachtung.

Die Patrouillen haben gemeldet, dass in der Nacht auf Samstag nicht mehr Personen in den Gassen unterwegs waren als üblich. In der Nacht darauf seien es mehr gewesen als an einem gewöhnlichen Wochenende. Doch auch dann gab es keine Lärmklagen. Das Fazit von Walter Lüdi: «Es ist wirklich sehr erfreulich. Die Leute waren sehr diszipliniert.»

Bleibt dieser Anlass einmalig?

Der aussergewöhnliche Spielort, das begeisterte Publikum und die friedliche Bilanz beflügeln das OK. «Von vielen Seiten haben wir gehört, dass dieser Anlass nicht einmalig bleiben darf», sagt Kofmehl. Auch Hansjörg Boll hat dies mehrmals gehört. «Das haben viele aus der ersten Begeisterung heraus gesagt. Doch das muss man sich schon gut überlegen», sagt er. Denn nicht alle seien von diesem Anlass gleich betroffen und begeistert.

Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus José R. Martinez / Solothurner Zeitung Open-Air Solothurn: Krokus. José R. Martinez Open-Air Solothurn: Krokus Der ehemalige Drummer Freddy Steady wurde für die Zugaben "Bedside Radio und Mighty Queen" an die Drums geholt José R. Martinez

In dasselbe Horn bläst Kofmehl. Zuerst müsse man warten, bis sich die erste Begeisterung gelegt habe, um eine nüchterne Bilanz ziehen zu können. Es sei natürlich schön, wenn etwas aus diesem Anlass entstehen würde. «Aber es ist auch gut, wenn es einmalig bleibt», erklärt er seine heutigen Überlegungen: «Und wir wissen auch nicht, wie die Stadt oder die Kirchgemeinde dazu steht.»

So oder so existiert nun eine Dropbox voller Konzepte, die wieder verwendet werden können, sagt er mit Schalk.

Sonntag, 11. September: Open Air Solothurn: Wortakrobatik um die Zahl 11 mit Simon Chen. Patrick Lüthy Sonntag, 11. September: Open Air Solothurn: Sonntagsprogramm mit Kulturschaffenden aus der Region. Patrick Lüthy Sonntag, 11. September: Open Air Solothurn: Sonntagsprogramm mit Kulturschaffenden aus der Region. Patrick Lüthy Sonntag, 11. September: Open Air Solothurn: Auftritt von Mario Ursprung. Patrick Lüthy Sonntag, 11. September: Open Air Solothurn: Auftritt der Tanzschule Balladyum. Patrick Lüthy Sonntag, 11. September: Open Air Solothurn: Auftritt der Tanzschule Balladyum. Patrick Lüthy Sonntag, 11. September: Open Air Solothurn: Abschluss mit dem grandiosen Tambourenverein Solothurn. Patrick Lüthy Sonntag, 11. September: Open Air Solothurn: Abschluss mit dem grandiosen Tambourenverein Solothurn. Patrick Lüthy Sonntag, 11. September: Open Air Solothurn. Patrick Lüthy Sonntag, 11. September: Open Air Solothurn: Vokalquartett La Lausch. Patrick Lüthy Sonntag, 11. September: Open Air Solothurn. Patrick Lüthy Sonntag, 11. September: Open Air Solothurn: Auftritt von Simu Fankhauser. Patrick Lüthy

Ob dieses Open Air der Anfang von weiteren Konzerten auf der St.Ursentreppe ist oder nicht, dieser Auftritt hat Krokus in seinen Plänen zum Weitermachen bekräftigt, wie von Rohr Samstagnacht begeistert sagte: «Wir haben vor allem gemerkt: Aufhören? Das ist kein Thema, wenn wir so spielen. Bernhard Russi kam vor zwei Jahren zu uns und sagte: Spinnt ihr, ihr seid ja wie junge Hunde auf der Lauberhornabfahrt! Also, Aufhören ist nach solchen Abenden kein Thema mehr, wir müssen weiterspielen!»

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen