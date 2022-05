Solothurner Biertage: Ein Ansturm fast wie vor der Corona-Zäsur

Bilanz 6000 Eintritte alleine am dritten Tag: Die Solothurner Biertage erlebten einen Ansturm fast wie vor der Coronazäsur Der Initiant der Biertage ist sehr zufrieden. Auch wenn der Besucherrekord verpasst wurde. Aufgefallen ist Alex Künzle, dass der Event kein reiner «Giele-Alass» mehr ist. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 01.05.2022, 14.30 Uhr

Alleine am Samstag zählten die Organisatoren der Solothurner Biertage 6000 Eintritte. José R. Martinez

Fasnacht? Die Polonaise in der Reithalle lässt es vermuten. Kurz vor Mitte dieser Walpurgisnacht ist die Stimmung auf dem Siedepunkt. Der Samstag bringt traditionell am meisten Publikum an die Solothurner Biertage. «6000 Eintritte gab es allein am dritten Tag», kann Alex Künzle als Initiant der organisierenden Öufi-Brauerei vermelden:

«Damit haben wir zwar nicht den Gesamtrekord von 15’000 Eintritten in den Vorjahren erreicht, aber wir sind sehr zufrieden.»

Die Bike Days unmittelbar nach den Biertagen sind inzwischen Geschichte, das Märetfescht wurde jüngst gecancelt – doch auf die Bierfans ist Verlass. Was noch vor knapp drei Monaten völlig in den Sternen stand. «Als am 17. Februar die Masken- und Zertifikatspflicht gefallen ist, haben wir gesagt: Ja, wir machen es!», blickt Künzle auf die unsicheren Pandemiezeiten zurück.

Vor zwei Jahren, im März 2020, waren die Biertage-Vorbereitungen bei Bersets Stopp schon weit gediehen, letztes Jahr die Hoffnungen auf eine Durchführung jedoch schon bald zerstoben. Umso ausgelassener wurde nun das Comeback von der Gerstensaft-Gemeinde gefeiert.

Überhaupt kein «Giele-Alass» mehr

Was nicht nur Alex Künzle aufgefallen ist: «Extrem viele Frauen» hätten inzwischen das grosse Bierkonzil der Schweizer Kleinbrauereien gestürmt. Eine neue Form der Emanzipation? Zwar kämen auch reine Frauengruppen vorbei, «aber es hat sich schon einiges geändert in den letzten zehn Jahren», glaubt der Organisator. Die Frauen wollten heute mit ihren Partnern das Bierfest geniessen, früher sei es für viele Männer noch ein reiner «Giele-Alass» gewesen.

Die Biertage ziehen vermehrt auch Besucherinnen an. José R. Martinez

Auffällig aber auch ein Phänomen, das schon seit dem Start vor 20 Jahren besteht: Der Donnerstag ist und bleibt der «Einheimischentag». Am Freitag und Samstag, wenn die Gästeschar aus der halben Schweiz aufkreuzt, lassen sich Solothurns Bierfans kaum blicken.

Impressionen von den 18. Biertagen:

Alex Künzle, der Initiator der Biertage und Inhaber der Öufi-Brauerei. Sandy Frömmer von der Brauerei Haarige Kuh. Die Bänke in der Rythalle sind gut besetzt. Von links: Thomas Kissling, Pia und Mario Roos, Oberdörfer Bier. Mario Junker prostet zu.

Schade für die regionalen Player unter den 53 anwesenden Brauereien, die gerne ihr Bier bekannten Gesichtern kredenzen würden. Darunter nebst dem Gastgeber «Öufi» langjährige Aussteller wie das Oberdörfer Chäuerbier, das Buechibärger Bier oder «Granicum» aus Grenchen.

Auch Petrus hat mitgemacht

«Wir hatten auch Wetterglück», weist Alex Künzle auf einen wichtigen Punkt für seinen Anlass hin. An den ersten zwei Tagen konnte der Biergarten uneingeschränkt benutzt werden, nach der Samstagnachmittag-Brause zwar auch wieder, aber bei kühleren Temperaturen wurde es nun im Ausstellerzelt eng. Dass dabei der Lärmpegel das Fachsimpeln am Stand fast verunmöglicht, ist als Problem erkannt.

«Wir haben auch schon geprüft, was wir gegen die Geräuschkulisse des Publikums tun könnten, und einen Akustikspezialisten kontaktiert. Aber die Kosten für die notwendigen Schaumstoffrollen unter der Zeltdecke wären viel zu hoch», so Künzle. Dennoch habe er nur positive Reaktionen auch von den Ausstellern gehabt, «und wir werden, wenn möglich, die Biertage nächstes Jahr wieder durchführen. Denn sie werden immer noch geschätzt».

Die Party in der Reithalle ist das eine, aber die «Tour de Bière», querbeet durch die innovative Kleinbrauerszene, bleibt eine Offenbarung. Über 300 Sorten können verkostet werden, darunter Exoten mit einem Touch von Orange, Ingwer, Honig oder Kaffee.

Und einige Stände bieten auch fürs Auge etwas, was an mittelalterliche Alchimisten erinnert: Aus mit Zitronenschnitzen oder Kaffeebohnen gefüllten Glaskuben führen Schläuche dem Bier das gewünschte Aroma zu – so gesehen bei der Burgdorfer Brauerei Blackwell. Das grenzt an Hexerei – passend zur Walpurgisnacht.

