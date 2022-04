Die 18. Solothurner Biertage sind eröffnet

Biertage «Die dreijährige Durststrecke ist vorbei»: Die Solothurner Biertage sind eröffnet Die Solothurner Biertage finden wieder statt. An der Eröffnung dabei waren über 50 Bierbrauereien, viel Lokalprominenz – und ein Sportmoderator. Judith Frei Jetzt kommentieren 28.04.2022, 21.07 Uhr

Alex Künzle ist erleichtert, finden die Biertage wieder statt. Hanspeter Bärtschi

Laute Blasmusik und Stimmengewirr tönen aus der Rythalle. «Nach dreijähriger Durststrecke eröffnen wir hiermit die 18. Ausgabe der Biertage», sagt Organisator und Bierbrauer Alex Künzle zufrieden ins Mikrofon.

Es sei Balsam für die Seele, wieder unter Menschen zu sein und gleichzeitig die Schweizer Bierkultur zu entdecken. An der diesjährigen Ausgabe könne man über 50 Schweizer Brauereien entdecken, sagt er stolz.

Doch nicht nur Bierfans und Brauer sind in der Rythalle anzutreffen: Der in Grenchen aufgewachsene Sportmoderator Sascha Ruefer plaudert auf der Bühne über Sport und Bier.

Dabei gibt er zu: Er sei eigentlich gar kein Biertrinker. Lachend sagt er:

«Obwohl Fussball und Bier schon zusammen gehören.»

Ruefer dürfte freilich der Einzige in der Halle sein, der mit Bier wenig am Hut hat.

Im Publikum sitzen auch Experten. So Martin Droeser, der Schweizer Meister der Biersommeliers 2018. Der Basler kommt schon seit mehreren Jahren für die Biertage nach Solothurn.

Martin Droeser (rechts) ist der Schweizer Meister der Biersommeliers 2018. Hanspeter Bärtschi

«Hier trifft man viele Bierconnaisseurs», erklärt er. Er schätze insbesondere den Donnerstagabend, wenn es noch nicht so wild zu und her gehe. Ein Lieblingsbier hat der Experte nicht, es käme immer auf die Situation drauf an. «Ein gutes Bier hat aber keine Braufehler», betont Droeser. So habe beispielsweise ein Buttergeschmack in den hiesigen Bieren nichts zu suchen.

Auch im Bierzelt hinter der Festhalle wird gefachsimpelt, werden unbekannte Biere probiert. Gleichzeitig macht man von Stand zu Stand eine Reise durch die nationale Bierbrauerszene.

Sascha Ruefer im Interview: «Ich habe das Öufi-Bier tatsächlich gern.» Judith Frei/Hanspeter Bärtschi

