Solothurn: Die lustigsten Google-Rezensionen über die Stadt

Bewertungen «Es hat Haie und Seemonster!»: Das sind die absurdesten und lustigsten Google-Rezensionen über die Stadt Solothurn Schlechter Döner im Museum und die beste Badi westlich vom Ural: Einblicke in den vielfältigen Fundus der Google-Rezensionen über die Barockstadt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Das Freibad in Solothurn haben viele bewertet. Darunter hat es auch lustige Rezensionen. Bildmontage: Unsplash/cka/bar

Tausende haben eine Meinung und online festgehalten, was sie an der Stadt Solothurn mögen und was weniger. Google-Rezensionen gibt es nicht nur über hiesige Museen oder Kulturbetriebe, auch Brücken, Schulen und Behörden werden beurteilt. Unter all den Bewertungen hat es einige Trouvaillen. Hier eine Auswahl der lustigsten und absurdesten Google-Rezensionen über die Stadt Solothurn.

Schulen haben es besonders schwer

Die Kantonsschule Solothurn. zvg

Bei weitem nicht alle mögen sie: Es versteht sich von selbst, dass Schulen nicht nur mit 5-Sterne-Bewertungen rechnen können. Das zeigt sich bei den Rückmeldungen der Kantonsschule Solothurn: «Hat schlechte Noten gegeben also 1 Strn. Gebt mir bessee Noten.» Nun, bei dieser Rechtschreibung wird dies wohl eher schwierig.

Jemand anderes beklagt sich über das Turnen: «Sportnoten zu schwierig zu erreichen, wir werden mit Usain Bolt verglichen.» Diese beiden negativen Bewertungen sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Schule auch 5-Sterne-Bewertungen erhält. Wie diese hier: «Schön hier ... Aber waren sie schon mal in Baden Württemberg?»

«Immer warm, auch im Winter», beschwert sich ein User über die Berufsschule BBZ beim Kreuzackerpark und gibt nur 1 Stern. Ein anderer vergibt nur aus einem Grund 2 Sterne mehr: weil in der Nähe Marroni verkauft werden.

Im Gegensatz dazu sind die Bewertungen über das Schulhaus Brühl schon als euphorisch zu bezeichnen. Wobei sich diese beiden 5-Sterne-Bewertungen nicht ganz einig sind, wie gut die Schule denn nun ist. Für den einen ist es: «Die beste Schule der Welt.» Ein anderer meint: «Bestes Schulhaus in der Weststadt.» Während der Dritte schlicht festhält: «Ein Schulhaus hald.:-p»

Brücke auf Stabilität getestet

Die Kreuzackerbrücke im Winter. Hanspeter Bärtschi

Selbst Brücken sind in dieser Stadt vor Google-Rezensionen nicht sicher. Besonders die Kreuzackerbrücke wird fleissig beurteilt. 129 Personen hatten das Bedürfnis, diese zu bewerten: «Die Brücke ist sehr stabil», wird etwa festgestellt. Na hoffentlich. Wie er das festgestellt hat, lässt er offen.

«Schöne neue architektonisch gelungene Brücke, wird auch regelmässig gereinigt», schreibt einer zur Rötibrücke. Andere haben die Rote Brücke, die aareabwärts, als Treffpunkt entdeckt: «Hier treff ich mich immer wieder mit Freunden für den gemütlichen Ausgang in Ruhe in Solothurn.» Derweil heisst es in einer anderen Bewertung. «Warum hier ne Rezension? Ist ne normale Brücke.» 5 Sterne gibt es trotzdem.

Kein 24-Stunden-Service in der Kirche

Die St.-Ursen-Kathedrale aus ungewohnter Perspektive. Bruno Kissling

«Schöner als Rom», heisst es in einer Bewertung über die St.-Ursen-Kathedrale. Viele sind voll des Lobes: «Trägt meinen Namen ... Urs ... also kann ja nur gut sein.» «Gut geschützt gegen Randalierer», wird weiter gelobt, während jemand die «unbequemen Sitze» kritisiert. Er ist nicht der Einzige, der nicht zufrieden ist: «Leider kein WLAN, kein 24h Service und es zieht ziemlich, find ich heute nicht mehr zeitgemäss.»

Behörden haben einen schweren Stand

Stadtpolizei Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Hier ist es wie bei den Schulen. Nur 5-Sterne-Bewertungen sind für Behörden nicht zu erreichen. «Stüre si doof!», ist etwa in einer Rezension über das Steueramt zu lesen. Auch der Polizeiposten ist der Kritik ausgesetzt: «Angenehmes Hotel, Zimmer jedoch klein und reservieren ist nicht möglich.» Das Amtsgericht Solothurn-Lebern erhält mehrmals die Topnote. Darunter dieser hier: «Immer gut, wenn der Prozess vorbei ist ...»

In der Aare von Wasserschlangen angegriffen

Die Badi Solothurn wird von vielen sehr positiv bewertet. Hanspeter Bärtschi

Das Personal der Badi Solothurn kann sich auf die Schulter klopfen. Über 450-mal wurde die Sportanlage der Stadt auf Google bewertet und erhielt im Durchschnitt 4,5 von 5 möglichen Sternen. «Beste Badi westlich vom Ural!», wird gelobt. Auch andere haben einen positiven Eindruck: «Grossartige Durchsagen bei falsch parkierten Autos und verlorenen Kindern, Unterhaltung für die ganze Badi!»

Es gibt aber auch vereinzelt unzufriedene Gäste: «In der Aare wurde ich von Wasserschlangen und Fischen angegriffen», ist zu lesen. Jemand anderes traf es aber noch viel härter: «Es hat Haie und Seemonster!» Trotz der Ungeheuer reichte es noch für 4 Sterne.

Raucher leiden unter fehlender Pause

Publikum im Stadttheater zu einer Zeit als noch die Maskenpflicht galt. Hanspeter Bärtschi

Nichts in Solothurn wird häufiger bewertet als das Kofmehl. Mit durchschnittlich 4,4 Sternen schneidet die Kulturfabrik bei den über 1000 Rezensionen sehr gut ab. Manche sehen aber Verbesserungspotenzial: «Wenn es eine Kinderparty ist, dann sollte man es mitteilen.» Ein anderer Partygänger kann nur 3 Sterne vergeben, dies liegt aber auch an ihm selber, wie er zugibt: «Hab danach schwer gekotzt, war mein Fehler.»

Auch das Stadttheater schneidet bei den meisten gut ab. Dieses wird aber auf etwas aufmerksam gemacht: «Vorstellungen ohne Pausen sind für Raucher ziemlich lange.»

Museum gibt zu wenig Fleisch in den Döner

Blick in das Kunstmuseum Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Ein User gibt nur 2 Sterne für das Kunstmuseum. Der Grund hat es in sich: «Die Pizza war kalt, der Döner hatte zu wenig Fleisch und die falsche Sauce. Der Lieferant war unfreundlich und kam 20 Minuten später als angekündigt.» Und was sagt das Kunstmuseum zu dieser verheerenden Kritik? «Wir arbeiten laufend an unserem Angebot – bieten jedoch bis auf weiteres vor allem Kunst, kein Döner und Pizza an ;).»

