Bewegende Geschichten 7/8 Solothurn hat seinen «Sternen» wieder – und wie schmeckt die legendäre Pizza? Diese Geschichte bewegte unsere Leserinnen und Leser 2021: Das Restaurant «Sternen» löste bereits nach seiner Wiedereröffnung einen Run aus. Vieles ist beim Alten. Auch die Pizza? Alt Stadtredaktor Wolfgang Wagmann hat es getestet. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 25.12.2021, 05.00 Uhr

Wolfgang Wagmann, ehemaliger Stadtredaktor der Solothurner Zeitung, isst im Restaurant Sternen in Solothurn Pizza. Carole Lauener

Die Geschichte über die Wiederöffnung des Restaurants «Sternen» erhielt von unseren Leserinnen und Lesern viel Aufmerksamkeit. Wir präsentieren sie im Rahmen einer Festtagsserie deshalb noch einmal. Der Artikel wurde in seiner ursprünglichen Form am 26. November 2021 publiziert. Hier gehts zu allen anderen Artikeln der Serie.

Schon letzte Woche war klar: Am Eröffnungsabend gibt es keinen freien Platz mehr im «Sternen». Solothurn pilgerte in Scharen an die Baselstrasse hinaus – nach eineinhalb Jahren ohne die legendäre Pizza wollen alle wissen, ob «sie» es noch können.

Sie können es. Auch wenn an diesem Dienstagabend der ebenso legendäre «Sternen»-Pizzaiolo Marco frei hat. Er ist nicht das einzige bekannte Gesicht von vorher. «Und der frühere Hilfskoch Shivas fängt nächsten Monat auch wieder an», verrät Pächter Uli Zulfiji. Zusammen mit Koch Alessandro Pollicella führt er das Traditionshaus weiter, nachdem er zuvor 14 Jahre lang auf dem «Pomodoro» in Grenchen gewirtet hatte.

Uli Zulfiji (Pächter, links) und Alessandro Pollicella (Koch) vom Restaurant Sternen in Solothurn. Carole Lauener

«Wir waren schon länger zusammen im Gespräch», erklärt der neue «Sternen»-Eigentümer Nikita Reim. Aber wegen der Coronapause habe es eben bis zur Neueröffnung gedauert. In der Gaststube sticht eine Änderung ins Auge: die grossformatigen bunten Wandbilder der Selzacher Künstlerin Gaby Forster. Ansonsten fühlt sich der Gast gleich wieder zu Hause. Vertraute Pizza-Namen auf der Karte, die glutenfreie Variante inklusive.

«Zuerst haben wir noch diskutiert, ob wir neue Namen für die Pizze kreieren wollen. Aber dann sind wir bei den bisherigen Bezeichnungen geblieben», so Uli Zulfiji mit dem Verweis auf die langjährigen vorherigen Eigentümer und Betreiber der Familie Bernasconi, «der wir sehr viel zu verdanken haben».

Neu mit hausgemachter Pasta

«Sandra» war schon seit jeher meine Favoritin – nun steht sie auf dem Tisch, duftend gehäuft mit Muscheln und Tintenfisch. So muss sie sein! Etwas gedauert hat es schon, denn ein bekanntes Solothurner Ehepaar hat gleich zehn Pizze «über d’Gass» geordert. Karton um Karton türmt sich deshalb auf der Theke auf – die kompakte «Sternen»-Pizza ist halt schon eine ganz eigene Spezies im Gegensatz zu den eher dünn belegten «Wagenrädern» der Konkurrenz, die allein in Solothurn rund 50 Adressen zählt. Der legendäre Nüssler mit Ei und Croûtons, bekannt auch durch sein Dressing, steht zwar (noch) nicht auf der Karte, ist aber auf Wunsch sofort erhältlich.

Denn für Uli Zulfiji gilt: «Wenn wir etwas im Haus haben, kann es der Gast auch bestellen.» Zwei Neuigkeiten gegenüber vorher weist die Speisekarte auf, die für den frischen Wind im Restaurant stehen: die hausgemachten Pasta-Spezialitäten von Alessandro Policella sowie das ausgebaute Fleisch-Angebot. Als famos bewertet wurden jedenfalls die Linguine mit Pouletstreifen.

Reservieren wird empfohlen

Auch saisonale Gerichte soll es geben: Im Frühling gibt es Spargel-Delikatessen, im Sommer das beliebte Vitello tonnato. Natürlich draussen auf der grossen Terrasse, auf die sich die neuen Pächter schon jetzt freuen. Und wo sich wie gehabt das bunte Treiben auf der «Sternen»-Kreuzung inklusive Bipperlisi-Passagen so schön beobachten lässt.

Ob sich dann allerdings wie früher so oft ganz spontan ein Plätzchen findet, ist an sechs Betriebstagen – der Montag bleibt weiterhin Ruhetag – mehr als fraglich. Denn Uli Zulfiji und Alessandro Pollicella wurden in der Startphase regelrecht von Gästen überrollt. «Es hat wie eine Atombombe eingeschlagen», kommentieren die neuen Pächter die Rückkehr des «Sternen» für Solothurn schon fast etwas martialisch. Doch die Erkenntnis für den Gast ist eine einfache: Reservieren empfiehlt sich – «vor allem ab Donnerstag bis Sonntag», betont Zulfiji.

Einst eine Brauerei

Das heutige Restaurant Sternen erscheint ab 1634 als Sommerhaus des «Kronen»-Wirts Hans Küeffer, wo ab 1646 Wein aus­geschenkt wurde. 1678 erhielt das Haus das Tavernenrecht, ehe 1699 die Küeffers bis 1766 durch die Wirte-Dynastie Fuchs abgelöst wurden. Das ganze 19. Jahrhundert war dann die Familie Weber auf dem «Sternen», der zwischenzeitlich auch als eine der damals recht häufigen Solothurner Brauereien diente. So ist die Luzerner Bierbrauerei Spiess AG von 1899 bis 1919 als Besitzerin dokumentiert.

30 Jahre lang wirtete dann die Familie Bläsi an der Baselstrasse und 1955 erwarb Maria Bernasconi-Balzaretti den Gasthof. Nach ihrem Tod 1958 fiel das Haus bis 1984 an die Erbengemeinschaft Bernasconi, bis es dann in eine Familienhand kam. Ein erster grosser Umbau erfolgte 1987, unter Yvonne Bernasconi wurde dann 2012 die Fassade restauriert, vier Jahre später der gesamte Buffetbereich umgebaut. Anfang 2020 wurde das Haus an Nikita Reim veräussert – die «Sternen»-Pizze gab es allerdings noch bis im Sommer 2020 im Take-away. Die Wiedereröffnung liess dann aber auch coronabedingt bis diesen November auf sich warten. Nun führen Uli Zulfiji und Alessandro Pollicella den Gasthof gemeinsam als Pächter. (ww)

