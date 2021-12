Abriss des Laubsägelihauses: Seine Geschichte in 6 Kapiteln

Bewegende Geschichten 6/8 Das Laubsägelihaus wird abgerissen: Seine Geschichte in 6 Kapiteln Diese Geschichte bewegte unsere Leserinnen und Leser 2021: Sieben Jahre wurde um das Laubsägelihaus an der Zuchwilerstrasse in Solothurn gerungen. Nun wird das letzte Kapitel geschrieben. Der Abriss steht bevor. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 25.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Laubsägelihaus an der Zuchwilerstrasse steht kurz vor dem Abriss. Fabio Vonarburg

Bewegende Geschichten 2021 Die Geschichte über den Abriss des Laubsägelihauses erhielt von unseren Leserinnen und Lesern viel Aufmerksamkeit. Wir präsentieren sie im Rahmen einer Festtagsserie deshalb noch einmal. Der Artikel wurde in seiner ursprünglichen Form am 22. November 2021 publiziert. Hier gehts zu allen anderen Artikeln der Serie.

Es war still geworden um das Laubsägelihaus. Unberührt lag sie in den letzten Jahren da, die Liegenschaft an der Zuchwilerstrasse, für die sich so viele eingesetzt, die so viele in ihr Herz geschlossen haben. Nun ist der Dornröschenschlaf zu Ende. Der Kuss des Prinzen und die Wiedererweckung bleibt aus. Der Abriss steht kurz bevor, die ersten Arbeiten dazu haben begonnen. Somit befinden wir uns im letzten Kapitel einer langen Geschichte. Der Blick zurück:

An einem Mittwoch im Jahr 2014 kam das Haus mit der Veranda, die an einen Western erinnert, auf dem kantonalen Konkursamt unter dem Hammer. Der Gebäudeversicherungswert belief sich gemäss der Ausschreibung auf 1,8 Mio. Franken. Der kantonale Denkmalpfleger, Stefan Blank, schwärmte im Vorfeld vom Gebäude, das 1859/60 vom Architekt Peter Meinrad Felber errichtet wurde:

«Es zählt aus unserer Sicht zu den wichtigsten Gebäuden südlich des Bahnhofs.»

Das Gebäude sei ein Musterbeispiel des sogenannten «Schweizerstils», umgangssprachlich «Laubsägelistil». Der künftige Besitzer habe aber keine denkmalpflegerische Auflagen, so Blank weiter. Man werde sich aber bei einem geplanten Umbau per Stellungnahme mit empfehlenden Charakter an die Besitzer wenden.

Hier war das Laubsägelihaus noch etwas versteckt hinter Bäumen. Andreas Kaufmann (29. Oktober 2014)

Das Rennen machte schliesslich ein schriftlich eingereichtes Gebot von 349'000 Franken. Die Solothurner Zeitung schrieb:

«Das Interesse an dem Anwesen von 1860 war bei den rund 35 Anwesenden trotz (oder vielleicht wegen) seiner bauhistorischen Ausstrahlung bescheiden bis inexistent.»

Der Abriss wäre für ihn ein «ziemlich dramatischer Verlust». Urs Bertschinger, damals Bauforscher der kantonalen Denkmalpflege, warb 2016 für den Erhalt des Gebäudes, das im Kanton Solothurn ein «einzigartiger Zeitzeuge aus der Epoche des Eisenbahnbaus» sei. Er schätzte das Gebäude gegenüber dieser Zeitung als «renovierbar» ein, sagte aber auch, dass die Bausubstanz in einigen Bereichen tatsächlich nicht mehr optimal sein.

Die Besitzerfamilie Jenny verwies immer wieder auf den maroden Zustand. Überall gebe es von Fäulnis befallene Stellen, «und auch der Holzwurm zeigt sich an vielen Orten». Untermauert wird dies auch von einem Gutachten, gemäss dem 50 bis 75 Prozent der Primärstruktur ersetzt werden müsste, mit untragbaren Kostenfolgen für den Besitzer.

Im Innern des Laubsägelihauses in Solothurn Wolfgang Wagmann Zimmerflucht. Wolfgang Wagmann Im Treppenhaus. Wolfgang Wagmann Holz überall. Wolfgang Wagmann 2006 war die Umgebung noch proper. Oliver Menge Die ganze Pracht ist in die Jahre gekommen. ZVG/ Kantonale Denkmalpflege Ein reizender Ausblick. Wolfgang Wagmann Ein wunderschöner Kachelofen. Wolfgang Wagmann Ein Zimmer in Türkis. Wolfgang Wagmann Auch in Brugg gibts noch ein Laubsägelihaus. Samuel Frey

Im Januar 2017 ging das erste Abrissgesuch ein. Rechtlich sei diesem nichts entgegenzusetzen, hielt Urs Bertschinger fest, der die Hoffnung zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht aufgegeben hatte, auch den Kontakt mit dem Solothurner Heimatschutz suchte. Von dieser Seite hiess es: «Grundsätzlich sind wir für die Erhaltung solcher Perlen. Doch die rechtliche Ausgangslange dafür ist schwierig.» Der Grund: Das Laubsägelihaus ist nicht geschützt, befindet sich lediglich im Inventar der schützenswerten Gebäude.

Zwei Personen, die in der Nachbarschaft des Laubsägelihaus aufgewachsen sind, lancierten Anfang 2017 eine Petition, um den Abriss zu verhindern. 247 Unterstützer fanden sie, die Erfolgsaussichten schätzten sie auch selber als gering ein:

«Von einem juristischen Standpunkt her ist die Sachlage eindeutig: Ist weder bei den zuständigen Behörden, noch bei den Besitzern der Wille vorhanden, sind die Aussichten auf Rettung relativ klein.»

Mit 18 zu 10 Stimmen sagte der Gemeinderat Ende Oktober 2017 Nein zu einer Unterschutzstellung des Laubsägelihauses. Die Mehrheit sah es wie das Stadtbauamt und der Regierungsrat, sprach sich aufgrund des schlechten baulichen Zustandes gegen den Schutz aus. Die Minderheit wehrte sich mit emotionalen Argumenten. «Das Laubsägelihaus gehört zu Solothurn», hiess es etwa aus der SP-Fraktion. Der Gemeinderat fällte zudem den Beschluss, dass für die Neubebauung des Grundstückes ein Studienauftrag durchzuführen ist.

Vier Jahre sind seit dem Beschluss des Gemeinderates vergangen. In der Zwischenzeit hat die Bauherrschaft, die Immo Jenny AG, ein Studienauftrag an besagter Lage durchgeführt, wie dem erneuten Abrissgesuch vom September dieses Jahres zu entnehmen ist. Dieses wurde nötig, da jenes von 2017 ausgelaufen ist. Die Bauherrschaft «möchte nun die bestehenden Gebäude abbrechen und das Siegerprojekt als zonenkonfromen Neubau mit Wohnnutzung erstellen», heisst es im erneuten Antrag.

Auf Anfrage wird die Immo Jenny AG konkreter. Das Projekt sehe ein Mehrfamilienhaus mit vorwiegend 2.5- und 3.5-Zimmer-Mietwohnungen vor:

«Auf der Südseite ist eine grosse Gartenfläche geplant, wovon die Mieterinnen und Mieter profitieren können. Im Erdgeschoss auf der Nordseite ist eine Gewerbenutzung vorgesehen.»

Dass es vorwärts geht, war in diesen Tagen an der Zuchwilerstrasse sichtbar. So wurden etwa die Fenster entfernt, es ist nun definitiv zugig im Gebäude. Effektiv an den Kragen geht es dem Laubsägelihaus ab Anfang nächster Woche.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen