Bester Küchenumbau 2021 Erfolg am «Swiss Kitchen Award»: Die Späti Innenausbau AG aus Bellach räumte gleich zwei Preise ab Sowohl das Publikum wie auch die Jury überzeugt: Die Küche Sommerhaus der Späti Innenausbau AG gewann zweimal Gold als Bester Küchenumbau 2021. Fabio Vonarburg 02.12.2021, 05.00 Uhr

Bild von der Preisverleihung: Moderator Sven Epiney, Philipp Späti (Späti Innenausbau AG), Martin Zimmerli (Skop Architekten Zürich), Roland Perrot (Späti Innenausbau AG), Nicholas Frei (Skop Architekten Zürich), Yanick Schläpfer (Späti Innenausbau AG). Zvg

Die Späti Innenausbau AG ist – in Zusammenarbeit mit Skop Architekten Zürich – Doppel-Goldgewinnerin. Das Unternehmen aus Bellach nahm am Swiss Kitchen Award teil, der im Rahmen des 12. Küchenkongresses in Baden verliehen wurde. Dabei wurde nebst der schönsten Küche des Jahres auch der Beste Küchenumbau 2021 gesucht. Und hier trumpften die Bellacher gross auf.

Der erste Preis in dieser Kategorie ging sowohl bei der Publikumsabstimmung wie auch beim Fachjury-Award an die Späti Innenausbau AG respektive ihr Projekt «Sommerhaus».

Sommerhaus: Mit diesem Umbauprojekt gewann Späti Innenausbau AG zweimal Gold. Zvg/Simon Von Gunten

Diese umgebaute Küche steht in Solothurn. Wie es der Name des Projektes bereits verrät, Sommerhaus de Vigier in Solothurn. «Das Gebäude um 1650 erbaut und ein Denkmal von nationaler Bedeutung: In diesen Gemäuern arbeiten zu dürfen, ist für einen Küchenbauer/Architekten fast wie ein Ritterschlag», ist im Beschrieb des nun ausgezeichneten Projektes auf der Website des «Swiss Kitchen Award» zu lesen. Weiter heisst es: «Ein echter Hingucker ist der drei Meter lange Inselteil, der sowohl als Arbeitsplatz wie auch als Tisch genutzt werden kann.»

Dass sie den Publikumspreis gewonnen haben, hat Schreinermeister und Inhaber Philipp Späti sehr gefreut, dass sie dann auch noch den Jurypreis gewinnen, liess ihn sprachlos zurück. «Das war ein unbeschreibliches Gefühl», schwärmt er. Denn nachdem der Moderator Sven Epiney den dritten und zweiten Platz verkündet hatte, hat er nicht daran geglaubt, dass sie auch den Jurypreis nach Hause nehmen dürfen.

«Neben den grossen Schweizer Städten wird Solothurn als Provinz belächelt, wo in Designangelegenheiten nicht viel passiert», sagt Späti. Dass sein Unternehmen ausgezeichnet wurde, sei eine grosse Bestätigung, dass in der Region Solothurn auch bemerkenswertes im Design passiert.

Es würde auch bestätigen, dass sein Team herausragende Arbeit leistet. «Ein Skifahrer ist auch nicht alleine erfolgreich, sondern braucht ein ganzes Team für den Erfolg», erklärt Späti. Das sei in seinem Betrieb nicht anders.

«Nach diesem Preis ist natürlich auch die Erwartungshaltung der Kundschaft grösser», sagt er. Das habe Späti schon 2015 bemerkt, als er und sein Team zum ersten Mal vom Publikum die Silbermedaille bekommen hat. Damals kamen zudem plötzlich schweizweit Aufträge nach Bellach.

So sah die besagte Küche vor dem Umbau aus: