Bürgergemeindeversammlung Solothurn verabschiedet ihre Rechnung

Besser als erwartet Die Bürgergemeindeversammlung in Solothurn verabschiedet ihre Rechnung Trotz Pandemie und schlechter Prognose sehen die Zahlen der Bürgergemeinde Solothurn besser aus als erwartet. Mark A. Herzig Jetzt kommentieren 21.06.2022, 12.10 Uhr

In der Kapelle der Verenaschlucht sind Instandstellungsarbeiten vorgesehen. Oliver Menge (2019)

Etliche der 42 Teilnehmenden an der Bürgergemeindeversammlung mögen etwas enttäuscht gewesen sein, denn Präsident Sergio Wyniger konnte noch keine spannenden Nachrichten betreffend den Brand im Altersheim weitergeben. «Alle sind dran, Optionen bezüglich Realisierung und Finanzierung zu prüfen», erklärt er. An einer ausserordentlichen Versammlung im September oder dann an der ordentlichen am 12. Dezember wird sich die Bürgerschaft zu Vorschlägen äussern können.