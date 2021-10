Alex Calabrese aus Bellach über sein Theaterstück

Bellach «Keine Ahnung, woher meine Liebe zum Theater genau kommt»: Alex Calabrese über die Inspiration seines ersten Theaterstücks Der Bellacher Alex Calabrese zeigt sein erstes Theaterstück im Kaselfeldschulhaus. Er erzählt, was ihn für das Stück inspiriert hat und wie er seine Kindheit in Bellach erlebt hat. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Alex Calabrese auf der Treppe zur Aula Kaselfeld. Lucilia Mendes von Däniken

Vor sieben Jahren, im Alter von 12 Jahren, ist Alex Calabrese mit seiner Familie aus Italien in die Schweiz gekommen. Seine Jugend hat er in Bellach verbracht – zur Schule gegangen ist er im Kaselfeldschulhaus. Und dorthin zieht es den heute 19-Jährigen am kommenden Samstag für einen ihm wichtigen Anlass zurück.

Der Start in Bellach war für den 12-Jährigen damals nicht einfach. Er konnte kein Deutsch und drückte mit Jüngeren die Schulbank der vierten Klasse. Doch rasch fühlte er sich aufgehoben – und wie er rückblickend sagt: «Man hat mich verstanden und getragen.» Besonders zu seiner Deutsch- als Zweitsprache-Lehrerin hatte er einen guten Draht. Ihr vertraute er an, dass er Theater spielen möchte. Sie stellt einen Kontakt zur Solothurner Theaterpädagogin Sabine Pfluger her. Zuerst besuchte er den Theaterfreikurs an der Schule, danach wechselte er als Regieassistent ans TOBS, wo er auch heute noch beim «Junges Theater» mitwirkt.

«Schauspielerei wird als Hobby und nicht als Beruf wahrgenommen»

«Keine Ahnung, woher meine Liebe zum Theater genau kommt», sinniert Alex Calabrese. In seiner Familie gebe es sonst niemanden, der eine Affinität zum Theater habe. Es sei eher so, dass er sich oft für seine Leidenschaft habe rechtfertigen müssen: «Schauspielerei wird von vielen als Hobby und nicht als Beruf wahrgenommen.» Aber er habe tief in sich den Drang verspürt, Theater zu spielen: «Das ist meine Welt, da fühle ich mich richtig wohl.» Aktuell studiert Calabrese an der Fachmittelschule (FMS) in Basel: «Dort wird die Fachrichtung Theater angeboten», erklärt er mit einem Glänzen in den Augen.

Nun steht der Student kurz vor dem Abschluss der FMS. Im Frühling erwarten ihn zwar noch die Abschlussprüfungen – aber die Abschlussarbeit hat er vergangene Woche abgeliefert. Vor einem Jahr begann er sich mit dieser zu befassen. Eigentlich wollte er einen Film drehen – aber dann kam es in seiner Familie zu einem Todesfall, der ihn stark berührt hat. Ihm wurde klar, dass er dieses Erlebnis in ein Theaterstück einfliessen lassen möchte. Bei seiner Arbeit am Stadttheater Solothurn hat er einmal das Stück «Norway today» von Igor Bauersima inszeniert. «Das hat mich sehr berührt und ich hatte den Wunsch, mich nochmals mit diesem Stück zu befassen.» Ihn faszinierte bei der Bearbeitung des Stücks die Frage, wie das Internet und allgemeine äussere Einflüsse die Gefühlswelt von Jugendlichen beeinflussen können.

Impression aus dem Theaterstück. Lucilia Mendes

So begann er im Dezember 2020 das Stück unter die Lupe zu nehmen – und zusammen mit Studienkolleginnen und -kollegen daran zu arbeiten. «Wir diskutierten über Leben und Tod, verfassten neue Texte, überlegten uns Requisiten und begannen alles umzusetzen.» Er habe gegen Schluss schlaflose Nächte gehabt – so sehr habe er sich mit seiner Arbeit befasst. So ist «It’s a wonderful Life – oder nicht» entstanden.

Nicht Schauspieler, sondern Regisseur

Da er diesmal nicht selber spielt, sondern Regie führt, seien die Generalprobe sowie die Premiere etwas Besonderes für ihn gewesen: «Als Schauspieler kann man bei Pannen reagieren. Als Regisseur muss man sich zu 100 Prozent auf das Team verlassen und kann nur zuschauen und hoffen, dass alles gut geht.» Und es sei alles gut gegangen. Der junge Student wurde gelobt – und auch die Reaktion der Theaterbesucher habe Bände gesprochen. «Es ist ein schweres Stück», gibt er zu bedenken. Darum werde das Publikum auch vor dem Besuch gewarnt und informiert, dass es in Ordnung sei, wenn man den Raum verlasse, da die Geschichte, welche das Thema Selbstmord behandelt, durchaus «triggern» könne.

«It’s a wonderful Life – oder nicht». Lucilia Mendes

Am Samstag, 30. Oktober, wird Calabreses Stück «It’s a wonderful Life – oder nicht» nun auch in der Aula Kaselfeld in Bellach aufgeführt. «Mit dieser Aufführung möchte ich mich bei meiner Familie, meinen Freunden und meinen Lehrpersonen für ihr Glauben an mich und meine Leidenschaft bedanken. Und besonders widme ich das Stück meinem verstorbenen Onkel.»

Für Alex Calabrese ist noch nicht klar, wohin ihn der weitere Weg führt. Er will sich an diversen Schauspielschulen bewerben. In Deutschland könnte er das Bühnendeutsch verbessern. Und auch die Accademia Dimitri im Tessin reizt ihn. Aber wenn er wählen könnte, würde er an der Hochschule der Künste in Bern landen. «Ich merke, dass ich die Nähe zu Solothurn noch nicht gerne aufgebe. Trotzdem bin ich offen für neue Abenteuer.»

Aufführung von «It’s a wonderful Life – oder nicht» am Samstag, 30. Oktober, 18.30 Uhr, Aula Kaselfeldschulhaus Bellach.