Neuer Delegierte der Genossenschaft Baseltor im Interview

Bedeutender Personalrochade Wechsel in der Genossenschaft Baseltor nach 30 Jahren: «Wir sind immer noch eine grosse Familie» Bei der Genossenschaft Baseltor kommt es zu einem bedeutenden Personalwechsel. Nach 30 Jahren gibt Martin Volkart seine Rolle als Delegierter ab. Sein Nachfolger ist Andreas Richard. Die beiden blicken im Interview zurück, aber auch voraus. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 30.03.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andreas Richard (links) und Martin Volkart vor dem Restaurant Baseltor. Bruno Kissling

Martin Volkart, zuerst Aktuelles: Im Gegensatz zum letzten Jahr erhalten die Beizen in Solothurn dieses Jahr nicht mehr Platz für die Aussenbestuhlung. Ein entsprechender Vorstoss im Gemeinderat vom Präsidenten der Genossenschaft Baseltor, Matthias Anderegg (SP), wurde nicht erheblich erklärt. Wie gross ist die Enttäuschung?

Martin Volkart: Die ist nicht gross. Ich hätte mir aber für die Gastronomie gewünscht, dass man eine unbürokratische, grosszügige Lösung wählt. Die Situation ist weiterhin schwierig und dies gilt nicht nur für die Betriebe der Gastronomie Baseltor: Wir hatten mit dem Januar und Februar wieder richtig schlechte Monate. Auch der März blieb noch deutlich unter dem Wert von 2019. Diesen Rückstand holt man das ganze Jahr nicht mehr auf. Zudem weiss man auch noch nicht, was Ende Jahr kommt.

Plant die Genossenschaft Baseltor, die Aussenfläche zu vergrössern?

Volkart: Da sind wir noch am Prüfen. Der ordentliche Weg mittels Baugesuch ist mit Lärmgutachten verbunden und riskiert allfällige Einsprachen. Dadurch wäre der Sommer wohl bereits durch, bis man eine Lösung hat. Formell gesehen ist es der nachvollziehbare Weg, aber noch einmal: Wir hätten uns eine schnelle, unbürokratische Lösung gewünscht, wie dies in anderen Schweizer Städten, wie etwa Bern, möglich ist.

Wie hilfreich war die vergrösserte Aussenfläche im vergangenen Jahr?

Volkart: Sehr. Viele Leute fühlten sich wegen der Coronapandemie im Aussenbereich wohler. Dazu ist generell im Trend, dass die Gäste draussen sitzen wollen, wenn es schön ist. Durch die grössere Fläche konnten wir grosszügiger bestuhlen und hatten vielleicht auch der ein oder andere Sitzplatz mehr. Das hat in dieser herausfordernden Zeit sehr geholfen.

Vorausgesetzt, der positive Trend setzt sich fort. Kann man jetzt schon sagen, dass die Genossenschaft Baseltor einigermassen unversehrt die Pandemie überstehen wird?

Andreas Richard: Das kann man sagen. Wir haben vor drei, vier Jahren entschieden, unser Eigenkapital und damit unsere Liquidität aufzustocken. Das war ein richtiger Entscheid. 2022 wird aber noch einmal ein schwieriges Jahr. Bedingt dadurch, wie Martin schon gesagt hat, dass wir im Januar, Februar, März massiv verloren haben. Und auch dadurch bedingt, dass es die staatliche Unterstützung, wie man sie in den letzten beiden Jahren kannte, so nicht mehr gibt. Aber wir werden dieses noch einmal schwierige Jahr verkraften können.

Herr Volkart, geben Sie das Amt als Delegierter der Genossenschaft bewusst jetzt ab, wo das Gröbste der Pandemie voraussichtlich überstanden ist?

Volkart: Ursprünglich dachten wir, die Übergabe könnte auch noch etwas früher sein. Als dann die Pandemie gekommen ist, haben wir entschieden, dass das nicht geht. Aber man muss auch sehen: In der heutigen Zeit findet man immer einen Grund, warum es im Moment gerade nicht passt. Dies sieht man immer wieder in Unternehmensnachfolgen. Daraus folgt, dass jemand dann plötzlich mit 75 Jahren immer noch an der Spitze ist. Das wollte ich nicht und höre mit 65 Jahren auf.

Herr Richard, war es für Sie ein schwieriger Entscheid, die Funktion von Martin Volkart zu übernehmen?

Richard: Wir haben vor etwa fünf Jahren das erste Mal darüber gesprochen. Es war ein langer Prozess, ein Schwangerwerden mit der Idee. Nun bin ich zuversichtlich, dass es gut kommt. Auch wenn der Start rund um die Covid-Situation nicht leicht ist.

Trotz der Pandemie hat die Genossenschaft nicht vor Risiken zurückgeschreckt. Ich denke dabei an die Übernahme des Restaurants Gallo Nero, das in die Cafébar Viktor umgewandelt wurde.

Richard: Das war noch in einer Phase, wo man noch nicht wusste, wie sich die Pandemie auswirken wird. Nicht nur auf Betriebe selber, sondern auch, wie sieht die Innenstadt künftig aus? Und dort war der Übernahmeentscheid ein Zeichen, dass wir weiterhin unseren Beitrag für eine belebte Innenstadt beisteuern wollen. Ansonsten wäre vielleicht ein Shop dort entstanden.

Volkart: Von der Grösse her ist die Übernahme des «Viktor» nicht vergleichbar mit der Übernahme der «Couronne» vor ein paar Jahren. Das jetzt war eine sehr überschaubare Erweiterung. Das andere ist, man hat bei Projekten immer eine Vorlaufzeit. Bei der «Couronne» betrug diese etwa vier Jahre.

Martin Volkart, in den 30 Jahren Genossenschaft, davon 20 Jahre als Delegierter haben sie die Entwicklung miterlebt, wo stets wieder weitere Betriebe dazukamen. Wenn Sie zurückblicken, haben Sie dies so erwartet?

Volkart: Wir haben immer auf der Werteebene gearbeitet. Dazu gehört, dass wir einen Beitrag zu einer lebendigen Kulturstadt leisten wollen. Das zweite war, schöne Häuser, spannende und wertige Konzepte zu entwickeln. Dabei haben wir nie gesagt, in zwanzig Jahren wollen wir so und so viel Umsatz machen. Sondern wir haben einfach immer überprüft, wenn wieder eine Anfrage für eine Übernahme kam. Es gab auch Anfragen, wo wir Nein gesagt haben, weil es nicht passte. So kam in einem Rhythmus von fünf bis sieben Jahren immer wieder ein Projekt, wo wir sagen mussten, das passt. Das «Solheure» etwa war eine solche Möglichkeit mit neuen Perspektiven einem super Standort.

Andreas Richard (links) und Martin Volkart vor dem Restaurant Baseltor in Solothurn. Bruno Kissling

Man hat ja dort die ersten drei Jahren mit einer Freiluftbar gestartet.

Volkart: Genau. Damals hat man noch nicht Pop-up gesagt. Als wir dann 2001 fest reinkonnten, haben wir uns dafür entschieden. Es gab aber Stimmen innerhalb der Genossenschaft, die sagten, man riskiere mit diesem Schritt das «Baseltor». Es kam dann umgekehrt. Das «Solheure» hat das «Baseltor» unternehmerisch gestärkt. Danach kam das «Salzhaus» hinzu. Viel schwieriger fiel der Entscheid, die «Couronne» zu übernehmen.

Warum?

Volkart: Wir kommen ganz ursprünglich aus der linken politischen Ecke. Die «Couronne» verkörpert im Gegensatz dazu die bürgerliche Kultur. Nach reiflichem Abwägen waren wir aber der Meinung: Ja, das können wir und die Genossenschaft hat einstimmig Ja gesagt. Auch dank des «Salzhaus», mit dem wir bereits gute Erfahrungen in einem neuem Markt gemacht haben.

Richard: In dieser Zeit haben sich die Rahmenbedingungen in der Branche verändert. Die Führung von Einzelbetrieben ist wirtschaftlich zunehmend schwieriger geworden. Der Druck zu wachsen, ist jetzt vielleicht ein etwas grosses Wort. Aber eine gewisse Grösse erlaubt Professionalität, schafft Synergien und bietet den Mitarbeitenden willkommene Perspektiven zur Entwicklung.

Volkart: Dank unserer Grösse haben wir Strahlkraft nach aussen und stärken Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Und dennoch: Wir sind immer noch eine grosse Familie.

Trotz der mittlerweile 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Volkart: Die kritische Grösse liegt bei rund 150 Mitarbeitenden, wie man in anderen Betrieben sieht. Der Familiensinn könnte leiden, wenn man noch in andere Städte expandiert. In Solothurn ist alles nahe beisammen. Die Betriebsleitungen sind so laufend in Kontakt und unterstützen sich.

Richard: Auch auf privater Ebene gibt es einen grossen Austausch. Die Mitarbeitenden gehen miteinander aus, teils wohnen sie zusammen.

Gab es nie das Bedürfnis, auch ausserhalb der Stadt Solothurn Fuss zu fassen?

Volkart: Ab und zu war dies ein Thema. Die jetzige Situation ist auch ein Risiko. Wenn es Solothurn gut geht, geht es der Genossenschaft gut. Wenn es, wieso auch immer, in Solothurn plötzlich schwierig wird, hat man alle Eier im gleichen Korb. Gerade beim Konzept des «Solheure» stellt sich die Frage, ob man dieses nicht multiplizieren könnte.

Warum hat man sich bislang stets dagegen entschieden?

Volkart: Im Endeffekt hat der Erfolg des «Solheure» dann doch viel mit dem Standort zu tun, mit der Leidenschaft, die darin steckt. Zudem ist es gut, wenn man den Markt kennt. Schon nur die Stadt Biel tickt ganz anders als Solothurn. Es gab schon Unternehmen, die in die Nachbarstadt gingen und dann hat gar nichts mehr funktioniert.

Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, wird die Genossenschaft Baseltor weiterhin in diesem Siebenjahresrhythmus wachsen?

Richard: Strategisch ist dies nicht so verankert, dass wir per se wachsen wollen. Doch wir haben festgehalten, wenn es eine Opportunität gibt, wollen wir diese seriös prüfen und von Fall zu Fall entscheiden. Es ist also auch nicht so, dass wir uns einem weiteren Wachstum gegenüber komplett verschliessen.

Zuletzt suchte die «Wirthen» einen neuen Besitzer. Ist dies kein Thema?

Volkart: Nein.

Warum?

Volkart: Wir meinen, dass wir eine gute Position in der Stadt haben. Es gibt aber schon da und dort Stimmen, die sagen, die reissen sich alles unter den Nagel. Stimmen, die sagen, wir seien ein Konzern. Wobei ein Konzern mit einem Umsatz von 14 Millionen Franken eine merkwürdige Vorstellung ist. Daher finde ich es wichtig, dass wir das nötige Fingerspitzengefühl zeigen. Wir haben auch noch nie einen Betrieb übernommen, nur damit jemand anderes das nicht tut. Das wäre unternehmerisch auch ein schlechter Ratgeber.

Nochmals zurück zum konkreten Fall «Wirthen».

Volkart: Die «Wirthen» ist eine Traditionsbeiz wie auch die «Couronne». Die «Wirthen» sieht so aus, wie sie ist. Die muss man so lassen. Doch das widerspricht unserer Intention. Wir haben immer wieder neue Betriebe eröffnet und nicht einfach den Vorgänger eins zu eins übernommen. Das wäre weder spannend noch sinnstiftend, dann hat man einfach noch einen Betrieb mehr.

In welche Richtung soll sich die Genossenschaft Baseltor weiterentwickeln?

Richard: Kurzfristig gesehen: Aus dieser Krise gut in die Zukunft führen. Gesellschaftlich gibt es ganz viele offene Fragen, die man noch nicht abschliessend beantworten kann. Wir wissen etwa nicht, wie sich der Hotelmarkt bei den Businessgästen weiterentwickelt. Das betrifft bei uns vor allem die «Couronne». Auch bei den Anlässen gibt es noch Unsicherheiten. Somit steht Stabilisieren 2022 im Vordergrund.

Und weiter?

Richard: Die zweite grosse Herausforderung ist der Mitarbeitermarkt, Stichwort Fachkräftemangel. Wir wissen nicht, ob jene, welche der Branche während der Pandemie den Rücken gekehrt haben, zurückkommen.

Ist es derzeit also für die Genossenschaft schwierig, neue Mitarbeitende zu finden?

Richard: Für die ganze Branche ist es sehr schwierig. Wir haben offene Stellen, primär in den Küchen, bei denen wir Mühe haben, sie zu besetzen. Die gleiche Problematik gilt für den Lehrlingsbereich. Wir schauen, dass wir alle Ausbildungsplätze besetzen können. Es sieht aber bislang für dieses Jahr nicht gut aus. Wenn uns dies nicht gelingen würde, wäre dies eine echte Herausforderung für das gesamte Unternehmen und unsere individuellen Konzepte.

Was tut man gegen diese Probleme?

Volkart: Die fachliche und menschliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden gehörten schon immer zu den zentralen Werten unserer Genossenschaft. Wir müssen jetzt aber überlegen, inwiefern wir als Arbeitgeber noch attraktiver und besser werden können.

Gibt es schon Ideen?

Richard: Es gibt einen ganzen Katalog. Dazu gehören etwa die Stärkung von Teilzeitarbeit, das Prüfen von 4-Tage-Wochen, Programme für Quereinsteiger oder etwa eine noch aktivere Bewerbung von Lehrstellen. Unverändert bleibt, dass dank dem Genossenschaftsmodell die Mitarbeitenden an einem Unternehmensgewinn partizipieren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen